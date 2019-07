Waarom de gezondheidszorg geen dominant platform kent

De dominantie van het platform is een kenmerk van verschillende industriesectoren, met name die sectoren waar er een winner-takes-all uitkomst is die moeilijk te herhalen of te beconcurreren is. Google domineert het zoeken. Amazon domineert e-commerce. Facebook domineert sociale media. En zo verder. In verschillende sectoren hebben dominante gevestigde bedrijven ook hun eigen platformen ontwikkeld om tot een ontwrichtende innovatie te komen. Uit onderzoek van adviesbureau McKinsey blijkt dat in de ontwikkelde economieën in 75 procent van de gevallen in alle sectoren van de ontwikkelde economieën één digitaal platform de overhand heeft, waarbij voorbeelden genoemd worden van Daimler, Nike en Unilever.

Hoe ver is de gezondheidszorg nog verwijderd van een door het platform gedomineerd digitaal bedrijfsmodel? De afgelopen jaren hebben grote technologiebedrijven als Salesforce, Microsoft en Google verschillende op de gezondheidszorg gerichte digitale platforms in de cloud - of health clouds - aangekondigd. Deze platforms zijn bedoeld om de winnende modellen na te bootsen die we in sociale media of zoekadvertenties zijn gaan zien. Het McKinsey-rapport merkt op dat industrieën met een lagere digitale maturiteit, zoals de farmaceutische industrie en de gezondheidszorg, een lager niveau van prevalentie van platforms zien, waarbij het gebrek aan netwerkeffecten, die een groot deel van de marktdeelnemers nodig hebben om te kiezen voor deelname aan een enkel dominant platform, als een van de belangrijkste redenen wordt genoemd. In een recent gesprek die ik had met John Sculley, voormalig CEO van Apple, zei hij dat platformtechnologieën de ene industrie na de andere hebben gerevolutioneerd, met één grote uitzondering - de gezondheidszorg. Laten we eens kijken naar een paar van de redenen waarom dat het geval is.

De meeste platforms mislukken, ongeacht de sector

Een onderzoek naar 250 platforms, gepubliceerd in het Harvard Business Review, geeft een ontnuchterend beeld van de vooruitzichten voor platforms in het algemeen. Voor elke VC-gefinancierde Uber en Airbnb die voor werelddominaties gaat door middel van first mover advantage en netwerkeffecten, zijn er verschillende die hun vijfde verjaardag nog niet eens halen. De redenen hiervoor variëren van (te) late toetreding tot verkeerde prijzen, gebrek aan vertrouwen en geen aandacht voor concurrentie. De gezondheidszorg is van oudsher een economische sector met een laag vertrouwen, met betalers, aanbieders en farmaceutische bedrijven in een overwegend conflictueuze relatie in een zero-sum game. Om te slagen, moeten marktdeelnemers gegevens delen en investeren in samenwerkingsinitiatieven om de resultaten van de gezondheidszorg te verbeteren en de kosten voor de sector te verlagen. Het dichtst bij dit ideaal in de gezondheidszorg is de uitwisseling van gezondheidsinformatie (patiëntendossiers), en zelfs die zijn er door allerlei problemen niet in geslaagd om aan tractie te winnen.

Gebruikers aarzelen om het te gebruiken

Om een platformeconomie te laten slagen, moeten consumenten de platforms gebruiken. Zelfs e-healthplatformen, die worden gezien als een transformatieve manier om gezondheidszorg te leveren aan patiënten thuis, zien relatief weinig adoptie onder artsen. Analist Mary Meeker's veelgelezen jaarlijkse Internet Trends Report suggereert dat consumenten digitale gezondheidshulpmiddelen voornamelijk gebruiken voor basisactiviteiten zoals online gezondheidsinformatie en voor onderzoek naar de beoordeling van aanbieders. Dit suggereert een kloof tussen de miljarden die grote technologiebedrijven uitgeven aan het bouwen van platforms en de bereidheid van de markt om deze platforms te gebruiken.

Het gaat allemaal om data, en wie de eigenaar is

IT in de gezondheidszorg is zwaar gefrustreerd door interoperabiliteitsuitdagingen, zoals iedereen weet. Voorlopig berust de bewaring van data bij gezondheidssystemen en hun leveranciers van elektronische medische dossiers. Er is een groeiend activisme over het overdragen van het eigendom van die gegevens aan consumenten, maar we zijn nog in een vroeg stadium. Zelfs als we het voor elkaar krijgen dat veilige en naadloze gegevensuitwisseling onder deelnemers in het ecosysteem mogelijk is, is er een groeiend besef dat de fundamentele bouwsteen voor het aanjagen van innovatie, namelijk een universeel patiënten identificatiemiddel, niet bestaat. Grote technologiebedrijven van hun kant moeten een algemeen gebrek aan vertrouwen van consumenten voor het delen van persoonlijke medische informatie op hun platformen overwinnen.

Ondanks hun relatieve gebrek aan digitale maturiteit kiezen de ondernemingen in de gezondheidszorg zelf hun eigen wegen om digitale platforms in te voeren. Zorgsystemen kiezen voor een combinatie van best-in-class point solutions en enterprise-scale platformen, naast hun kern-systemen, om de ervaringen van patiënten en zorgverleners opnieuw vorm te geven. Zorgverzekeraars hebben het consumentisme als focus van hun digitale inspanningen stevig overgenomen. Zij voorzien de opkomende markt van prijsinformatie, gezondheids- en wellnessconsultatie en behandelingsalternatieven. De farmaceutische bedrijven kijken scherp naar digitale therapeutiek om hun inkomsten uit te breiden door "digital wrappers" rond hun producten te bouwen, en om softwarematig nieuwe medicijnen te ontwikkelen die veel minder kosten om te ontwikkelen in vergelijking met de traditionele modellen van medicijnontwikkeling.

Tot dusver is één ding duidelijk. Geen enkel technologiefirma lijkt in staat om de gezondheidszorg op korte termijn te domineren. De markt lijkt voldoende ruimte te hebben voor bedrijven - gevestigde bedrijven, innovatoren of starters - om een rol te spelen in de digitale transformatie van de gezondheidszorg.

Om al deze redenen winnen platforms nog maar net aan betekenis, en misschien is het nog maar net begonnen. John Sculley, adviseur van RxAdvance, een bedrijf dat de PBM-industrie wil verstoren met een PBM-cloud-aanbod, denkt dat platforms in de gezondheidszorg waarschijnlijk de grootste voorbeelden zijn van digitale gezondheidstoepassingen. Hij gelooft ook dat we vanaf 2020 steeds meer succesverhalen zullen zien. Misschien zullen de nieuwe spelers laten zien dat gezondheidszorg een even belangrijke kans is voor platformtechnologieën als al die andere industrieën.