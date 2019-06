10 tips hoe je talent moet werven met LinkedIn

Als je probeert beschikbare functies binnen je organisatie in te vullen, wil je je vacature promoten waar de werkzoekenden zich bevinden - voor veel bedrijven betekent dat LinkedIn, met een netwerk van ongeveer 590 miljoen werkzoekenden wereldwijd, aldus Monica Lewis, group product manager en leider van vacatures, MKB en diversiteit bij LinkedIn.

LinkedIn biedt een aantal opties voor bedrijven die op zoek zijn naar kandidaten via het platform, met deze maand nieuwe updates, waaronder salarisinzichten, beter mobiel ontwerp en een nieuw Recruiter en Jobs platform. Hier is een blik op het LinkedIn rekruteringsaanbod, samen met een aantal best practices om er het beste van te maken.

Wat is LinkedIn Talent Solutions?

LinkedIn's rekruterings- en wervingsunit, LinkedIn Talent Solutions (LTS), helpt bedrijven bij het zoeken, aanwerven en ontwikkelen van talent door een combinatie van realtime data, AI en machine learning. Er zijn vier producten in de LTS-suite die het mogelijk maken om professionals te rekruteren en in dienst te nemen.

LinkedIn Talent Insights

LinkedIn Talent Insights is een zelfbedieningsdata- en analysetool die recruiters, aanwervende managers en andere talentenprofessionals helpt om gegevens te gebruiken bij het plannen en uitvoeren van wervingsstrategieën. Talent Insights stelt gebruikers in staat om specifieke talentenpopulaties te definiëren en te bepalen hoe je het beste op kan in de werving ten opzichte van je belangrijkste concurrenten. Het stelt gebruikers ook in staat om snel veranderende marktomstandigheden in real time te bekijken op basis van LinkedIn's dataset. En omdat Talent Insights is ontworpen voor gebruik door professionals op het gebied van talentacquisitie, is er geen behoefte aan een datawetenschapper om bruikbare interpretaties van de gegevens te ontwikkelen en te leveren, zegt LinkedIn.

LinkedIn Recruiter en Jobs

LinkedIn Recruiter en LinkedIn Jobs waren vroeger twee aparte platformen; vanaf mei 2019 heeft LinkedIn deze, samen met LinkedIn's Pipeline Builder talent management oplossing, gecombineerd tot een vereenvoudigd, AI-verbeterd talentproduct. Recruiter and Jobs biedt geavanceerde sourcingsoftware waarmee talentprofessionals bij grotere organisaties verder kunnen gaan dan de basisprincipes en de resultaten kunnen filteren op de bereidheid van kandidaten om te verhuizen, jarenlange ervaring, geografische locatie en meer. Andere filters, zoals "Open to new opportunities" kunnen zowel actieve als passieve kandidaten identificeren, wat de respons via LinkedIn's InMail met 50 procent verbetert, volgens LinkedIn.

Het product gebruikt AI om relevante kandidaten aan te bevelen die goed passen bij een beschikbare functie, en het maakt gebruik van analytics om in real time aanbevelingen te doen terwijl je jouw functieomschrijving aan het opstellen bent. LinkedIn Recruiter and Jobs stelt bedrijven ook in staat om zich te richten op openstaande functies via LinkedIn Advertenties om relevante kandidaten te bereiken. In de nieuwe Recruiter en Jobs hoeven talentenprofessionals niet langer heen en weer te springen tussen Recruiter en Jobs; de update combineert 'zoek leads' en 'sollicitanten voor een open rol' binnen hetzelfde project, te bekijken op één enkel dashboard. Kandidaten kunnen vervolgens worden opgeslagen in uw Pipeline, waar ze door de latere stadia van het wervingsproces gaan.

LinkedIn Recruiter and Jobs kan ook integreren met het bestaande kandidatenvolgsysteem van een organisatie.

De tool heeft ook de mogelijkheid gekregen om screeningsvragen uit te voeren. Via deze functie kunnen managers die kandidaten in dienst nemen, informatie over sollicitanten verzamelen en beoordelen, en factoren zoals het comfortniveau bij het woon-werkverkeer of de bevestiging van het opleidingsniveau van een kandidaat meten. Dit helpt ook recruiters en werkzoekenden om sneller te weten of ze geschikt zijn voor een beschikbare functie.

LinkedIn Pages

Tot slot stelt LinkedIn Pages organisaties van elke grootte in staat om hun unieke cultuur en ervaring van werknemers te laten zien door het plaatsen van door werknemers gecreëerde content, video's en foto's. Kandidaten kunnen de pagina van de organisatie bezoeken om te zien wat uw organisatie te bieden heeft, maar ook om gepersonaliseerde functieaanbevelingen te krijgen en in contact te komen met medewerkers zoals zij, volgens LinkedIn. Real-time pagina-analyses kunnen vaststellen wie zich met de pagina van uw organisatie bezighoudt en welke inhoud de grootste impact heeft.

10 tips om het meeste uit LTS te halen

Om het meeste uit LinkedIn Talent Solutions te halen, zijn er enkele best practices om te volgen. Deze tips zullen ervoor zorgen dat je je richt op de juiste kandidaten, de pool van beschikbaar talent verbreedt en optimaal gebruik maakt van de recente algoritmische en AI-ontwikkelingen die LinkedIn aanbiedt.

1. Kijk verder dan actieve kandidaten

"Een van de dingen die LinkedIn uniek maakt, is dat we begrijpen dat gebruikers niet alleen actief op zoek zijn naar een baan, maar dat ze interesses delen, zich bezighouden met inhoud en netwerkverbindingen maken," zegt Lewis. "Bedrijven zijn in staat om het sociale netwerkaspect te gebruiken om een vollediger beeld te krijgen van de interesses, de passie en de vaardigheden van kandidaten. Omdat ze hun teams willen aanvullen en mensen willen hebben die compatibel zijn met elkaar wanneer je acht uur per dag samen bent."

Om ervoor te zorgen dat jouw rekruteringsinspanningen de juiste kandidaten bereiken, raadt LinkedIn's Lewis je aan om jouw zoekopdracht uit te breiden met passieve kandidaten die misschien goed passen. Dit principe kan je helpen bij het gebruik van LinkedIn Recruiter en LinkedIn Jobs, die je organisatie helpen om relevante kandidaten te bereiken.

2. Breid je kandidatenbestand uit met opties op afstand

Een andere nieuwe functie in de update van mei 2019 is de mogelijkheid voor recruiters om opdrachten te plaatsen met opties voor werken op afstand. Het plaatsen van een functie die werken op afstand met zich meebrengt, zal jouw kandidatenpool openstellen voor meer gekwalificeerde kandidaten door de geografische beperkingen te verminderen, vooral als die functies moeilijk in te vullen zijn. Met slechts een paar klikken kunt je jouw talentenpool en jouw kansen op een succesvolle aanwerving aanzienlijk uitbreiden.

3. Weet wat je zoekt

Voor grotere ondernemingen die LinkedIn Recruiter en Jobs gebruiken, begint het proces met een gesprek tussen de LinkedIn contactpersoon, de recruiter, de aanwervende manager en iedereen binnen de organisatie met input in de aanwerving om de belangrijkste vaardigheden, vereisten en ervaring te identificeren die nodig zijn voor de baan, zegt Lewis.

"Van daaruit kunnen we dat aanscherpen om te begrijpen welke kandidaatspools beschikbaar zijn - en hoe lang het kan duren om een rol te vervullen", zegt Lewis. "We onderzochten wat de meest gerecruteerde jobs waren en zagen dat de drie meest gerekruteerde jobs op LinkedIn DevOps Engineer, Enterprise Account Executive en Front-End Engineer zijn, dus als bedrijven op zoek zijn naar een van deze functies, kan het langer duren."

De LinkedIn Talent Insights-functie van LinkedIn kan hierbij behulpzaam zijn, voegt Lewis eraan toe, omdat het gegevens verzamelt om klanten te helpen begrijpen hoe moeilijk het is om voor bepaalde functies in te huren op basis van vraag en aanbod, geografie en vaardigheden. "Die gegevens helpen de klant te begrijpen of ze in andere talentpools moeten zoeken, hun zoekopdracht moeten verbreden, zaken als werken op afstand of verschillende andere voorwaarden en extra's moeten aanbieden," zegt ze.

De nieuwe screeningsfunctie kan hier ook nuttig zijn, omdat het managers in staat stelt om in te spelen op factoren zoals de vraag of een kandidaat zich op zijn gemak voelt bij het woon-werkverkeer, de bevestiging van het opleidingsniveau en de vaardigheden van de kandidaat.

4. Het optimaliseren van het gebruik van de technologie

Lewis adviseert ondernemingen om ten volle gebruik te maken van de technologieën van LinkedIn - bijvoorbeeld LinkedIn Talent Insights - om tijd te besparen en te bepalen met welke sollicitanten ze zich verder kunnen bezighouden.

"We zien dit als volgt: Wat kunnen we overnemen van recruiters, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan het praten met echte kandidaten? De technologie helpt hen dus om meer inzicht te krijgen in kwalificaties om de tijdrovende dingen te vermijden en meer tijd te besteden aan dingen die de kandidaten echt kunnen helpen om die kandidaat een geweldige ervaring te geven en 'dichtbij' te komen.

5. Benadruk wat kandidaten willen weten

Lewis adviseert om de beperkte ruimte die je hebt in een vacaturebank niet te verspillen aan informatie die geen kandidaten aan je zal binden. Eerder in 2018 vroeg een LinkedIn-studie ongeveer 700 werkzoekenden en LinkedIn-gebruikers wat hun aandacht trok in de vacatures van bedrijven en wat hen zou verleiden om te solliciteren, zegt ze.

"Het komt echt neer op drie dingen die kandidaten willen weten: Wat gaan ze doen? Hoeveel gaan ze verdienen? En zullen ze aan de kwalificaties voldoen? Dat betekent dat je post zich richt op de taken die ze gaan doen, waar de functie is, en of ze directe ondergeschikten hebben. Hoe specifieker je op die gebieden kunt zijn, hoe beter. Ze willen ook wel weten over het bedrijf, de cultuur en de missie, dat klopt, maar wat we ook vonden is dat ze die dingen zoeken op de LinkedIn pagina van een bedrijf. Op de jobpagina willen ze de specifieke kenmerken van de job bekijken."

Daarom zijn de Salarisinzichten 'ontgrendeld' en zijn ze volgens LinkedIn niet langer een Premium functie. Nu verschijnen de salarissen op LinkedIn vacatures en zijn ze beschikbaar voor alle leden. Bovendien is LinkedIn van plan om vaardigheidsevaluaties uit te rollen om leden de mogelijkheid te geven om hun carrièrevaardigheden te beoordelen, te valideren en te demonstreren zodat ze zich kunnen onderscheiden in een druk veld, en om recruiters en managers een andere manier te geven om kandidaten te screenen, zegt LinkedIn.

6. Gebruik beknopte, duidelijke taal

Om de interesse van kandidaten te wekken, kan het verleidelijk zijn om flair toe te voegen aan je berichtgeving, maar Lewis raadt je aan om geen jargon als 'Code Ninja' of 'Rockstar ontwikkelaar' te gebruiken. "Ik herhaal, werkzoekenden zoeken duidelijkheid - zij beschrijven zichzelf niet op die manier, en daardoor worden ze door dat soort taal ook niet verleid", zegt ze..

7. Weet wanneer te posten

De gegevens van LinkedIn laten zien dat de meeste mensen op maandag op zoek zijn naar nieuwe functies; meer dan 60 procent van de vacatures voor de week komen op maandag, dinsdag en woensdag, zegt Lewis. "Als het posten op die dagen voor werkgevers werkt, zien ze een lichte stijging in de reacties, maar we zorgen er wel voor dat we die banen voor de juiste mensen krijgen, dus je bent niet gedoemd te mislukken als je op vrijdag post", zegt ze.

Lewis voegt eraan toe dat januari ook een maand met een hoge activiteit is, omdat mensen proberen om in het nieuwe jaar een nieuwe carrière te beginnen.

8. Gebruikers van mobiele apparaten onthouden

De meeste gebruikers hebben vandaag de dag toegang tot LinkedIn op hun mobiele apparaten, zegt Lewis, dus houd daar rekening mee als je aan je functiebeschrijvingen werkt. "Je moet ervoor zorgen dat alles zo beknopt en krachtig mogelijk is - het is moeilijker om dat kleinere apparaatscherm te gebruiken", zegt ze.

Nieuwe updates in mei 2019 houden rekening met het feit dat meer dan de helft van de werkzoekenden volgens LinkedIn gebruik maakt van mobiele telefoons voor hun zoektocht. Een vernieuwde vacaturepagina stroomlijnt LinkedIn Jobs in één zoek- en scrollmodel, waardoor het voor werkzoekenden gemakkelijker wordt om een functie te vinden en te solliciteren.

9. Betrokkenheid van het personeel

Rekrutering en werving, zelfs met het voordeel dat technologie kan bieden, is een teamsport, zegt Lewis. Hoe meer bedrijven hun huidige werknemers kunnen aanmoedigen om zich op LinkedIn te engageren en anderen te laten weten dat het bedrijf een geweldige plek is om te werken, hoe beter, zegt Lewis. Dit kan ook helpen om de interesse van potentiële kandidaten in de netwerken van jouw werknemers te wekken.

10. Vergeet carrièrepaden niet

Natuurlijk moet je een lijstje maken van de vaardigheden, eisen en kennis die nodig zijn om te gedijen in een open rol binnen je bedrijf, maar vergeet niet dat het een tweerichtingsverkeer is, zegt Lewis. "Je moet ook opnemen wat er voor de kandidaat in zit - hoe kan hij of zij zich ontwikkelen, groeien en gedijen met je bedrijf," zegt ze.