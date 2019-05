Waarom de Europese verkiezingen belangrijk zijn voor tech en innovatie

Deze week worden de verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. We kunnen stemmen voor de politieke partijen die ons in het Europees Parlement zullen vertegenwoordigen. Waarom zijn die verkiezingen nou belangrijk voor de komende jaren, voor Europa, maar ook voor ieder land individueel? Voor mij onderstrepen de ontwikkelingen in de Vierde Industriële Revolutie en de impact die de daarbij horende innovatie en digitalisering hebben op Europese bedrijven het belang van de verkiezingen voor het Europese Parlement.

Natuurlijk zijn er heel veel interessante en belangrijke onderwerpen die bepalend zijn of we wel of niet voor een politieke partij willen kiezen. Maar graag wil ik aandacht besteden aan de onderwerpen die ik - mede vanuit mijn positie bij Salesforce - extra interessant vind, namelijk technologie en economie. Want bijna alle partijen die verkiesbaar zijn in Nederland voor het Europese Parlement hebben in hun programma technische innovatie en digitalisering opgenomen, maar naar mijn idee moeten ze het duidelijk prioriteit geven. Daarom wil ik graag drie onderdelen die belangrijk zijn voor technologie en economie uitlichten, namelijk digitale vaardigheden, vrije dataflow en single market. Nederland is een drijvende kracht geweest in Europa op deze gebieden en zou moeten doorgaan om digitale innovatie in de EU te promoten.

Update van vaardigheden

Het eerste speerpunt is het verrijken van al het personeel - maar ook aanstormend talent en studenten - met de nieuwste digitale vaardigheden. Ieder land dient daar individueel aandacht aan te schenken, vooral omdat de Europese Unie niet bevoegd is om wetgeving te ontwikkelen op specifieke vaardigheden. Meer dan 81 procent van de werkende Nederlanders is van mening dat digitale vaardigheden onontbeerlijk zijn voor hun werk. Toch zegt één op de drie Nederlandse werknemers niet over de juiste digitale kennis en vaardigheden te beschikken om ook in de toekomst succesvol te zijn. De vraag om meer kennis over en ervaring met digitale vaardigheden is dan ook hoog. Door middel van Trailhead wil Salesforce helpen de digitale kloof te dichten in de snel veranderende technologische wereld van vandaag. Het is belangrijk dat talent, jong en oud, op de arbeidsmarkt het hoofd kan bieden aan de snelle digitale transformatie die momenteel plaatsvindt. Bedrijven hebben werknemers nodig met de juiste digitale vaardigheden om te voldoen aan de eisen van de Vierde Industriële Revolutie en om concurrerend te blijven en de groei te blijven stimuleren. Voor de Nederlandse markt biedt een groei in technologie potentie om effectiever, veiliger en meer agile mee te kunnen bewegen in de Vierde Industriële Revolutie en daardoor beter te kunnen concurreren met andere landen.

Vrije dataflow

De digitalisering raakt alle sectoren van de Europese economie en is ook niet meer weg te denken. Technologie wordt ingezet om efficiëntie te garanderen maar ook om productiever en kostenbesparend te kunnen zijn. Zowel consumenten als bedrijven hebben daar dagelijks mee te maken. Data is dé levensader geworden van die transformatie. Essentieel binnen die digitalisering is daarom de vrijheid van data in Europa en daarbuiten, dat komt onder meer neer op een onbeperkte dataflow via de cloud. Om voorop te kunnen lopen en te blijven innoveren moet data van het ene land naar het andere kunnen worden overgebracht. Alleen op die manier zijn belangrijke trends als AI, IoT, robotica en Blockchain bijvoorbeeld mogelijk. Bij Salesforce hebben we niet zomaar gekozen voor vertrouwen als een van de belangrijkste waardes, in de data-economie staat dat vertrouwen ook op de eerste plaats. We hebben er baat bij dat data op een veilige en gestandaardiseerde manier gedeeld kan worden.

Europese handelsmarkt

Het zou een voordeel voor onze economie zijn als de gefragmenteerde nationale markten langzaam steeds verder convergeren naar een echte Europese interne markt. Voor bedrijven is het in die markt met minder grenzen makkelijker om samen te werken, hun concurrentiepositie te vergroten en dat heeft vanzelfsprekend veel positieve gevolgen voor de consument omdat door concurrentie de prijzen zullen dalen. Als de EU in de wet vastlegt dat consumentenregels ook grensoverschrijdend zijn en de verschillende landen op eenzelfde manier omgaan met informatieverstrekking aan die consument levert dat nog meer voordeel op voor de individuele koper of afnemer van diensten. Als de Europese economie leidend is, kunnen we op een duurzame manier goede kwaliteit leveren voor een concurrerende prijs. Aangrenzend aan deze samensmelting van de Europese markt ligt het plan om nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk te maken binnen de EU om de snelle innovatie mogelijk te maken zonder afhankelijk te zijn van een trage regelgeving. De Nederlandse overheid maakt zich gelukkig ook sterk voor de eenheid van de Europese markt.

Koers op digitalisering

Als Europa vooruit wil lopen op innovatie en technologie en mee wil blijven doen als belangrijke speler op de internationale markt pleit ik voor een koers op digitalisering, het echt samensmelten van de Europese markt en het updaten van digitale vaardigheden. Veel Nederlandse leden van het Europese Parlement zijn bewezen tech bepleiters, die de innovatiecultuur van ons land over willen brengen naar de EU, dat hebben we de komende jaren nog harder nodig dan voorheen. Alleen dan stevenen we af op een veilige, inclusieve en ethisch verantwoorde Europese economie.