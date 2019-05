Dit heb je nodig voor een succesvol blockchain-team

Nu studenten met een opleiding in softwareontwikkeling of business-richtingen, zijn bedrijven die de gebruiksmogelijkheden van blockchain onderzoeken op zoek naar kandidaten met vier specifieke vaardigheden, volgens een nieuw rapport van adviesbureau KPMG.

Deze vaardigheden worden elke maand meer waard; KPMG verwacht dit jaar een toename van het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met het onderzoeken van blockchain voor vrijwel alle mogelijke doeleinden, van het identificeren van nieuwe bedrijfsmodellen tot het opzetten van proefprojecten en uiteindelijk het ontwikkelen van schaalbare oplossingen.

KPMG zegt dat ze op zoek zijn naar gediplomeerden met een stevig begrip van blockchain op een hoog niveau - zij die inzicht hebben in gedistribueerde grootboeken, peer-aan-peer topologieën en consensusmechanismen. Inzicht in dergelijke zaken is zeer belangrijk voor een technoloog die hoopt in een hoog-betalende blockchain-ontwikkelaarbaan te belanden.

Maar nog belangrijker is het inzicht in het zakelijke landschap en hoe de nog steeds opkomende technologie op een specifiek probleem toe te passen.

Het verband tussen technologie en zakelijk inzicht

"Het belangrijkste wat we bij KPMG doen, is een goed begrip te krijgen van hoe deze technologie werkt zonder een blockchain-hamer te zijn die op zoek is naar een spijker", zegt Tegan Keele, blockchain programmaleider bij KPMG. "Je moet weten hoe je het moet toepassen en dat weet je eigenlijk alleen als je verstand hebt van bedrijfsprocessen."

Ten tweede moeten de leden van een blockchainteam het verschil begrijpen tussen een verscheidenheid aan technologieën, waaronder de cloud, protocollen, ERP's en netwerken, en weten wanneer ze verschillende mechanismen en platforms moeten gebruiken.

"Dit zal helpen ervoor te zorgen dat ze kunnen begrijpen hoe de interactie van een blockchain binnen een bestaand technologie-ecosysteem verloopt en hoe dat ecosysteem van invloed zal zijn op het ontwerp van de blockchainoplossing," aldus KPMG. "En voor degenen die van plan zijn om aan de ontwikkelingskant van de blockchain te werken, is enige kennis van codering (JavaScript, HTML, soliditeit, enz.) nuttig....."

Dat betekent dat het bedrijf op zoek gaat naar blockchain-ontwikkelaars met zakelijk inzicht, zoals kennis van supply chain- of inkoopsystemen of financiële processen - vaardigheden die al worden aangeleerd in bachelor-programma's.

KPMG zoekt ook naar de technische geletterdheid van een kandidaat, of het vermogen om de gegevens te begrijpen die op een blockchainplatform worden gegenereerd en hoe deze te gebruiken in een zakelijke context.

Een van de belangrijkste kenmerken van een blockchain is het vermogen om een organisatie en haar zakelijke partners te overspannen, waarbij in wezen meerdere, verschillende entiteiten met elkaar worden verbonden door middel van een enkel, transparant elektronisch grootboek.

"Maar dan heb je meerdere mensen binnen elke deelnemende entiteit die naar de blockchain kijken en ze zullen allemaal iets andere dingen willen zien", aldus Keele. "Dus het is belangrijk om te begrijpen hoe je die inzichten kunt afleiden uit de informatie over een blockchain.

Het vermogen van een hacker om problemen op te lossen

Degenen die de blockchainontwikkeling/-techniek betreden, moeten de mentaliteit van een hacker hebben - of het vermogen om problemen in een workshopomgeving gezamenlijk op te lossen wanneer een klant een zakelijk probleem aan de orde stelt.

Ze moeten in staat zijn om na te denken over de bedrijfsdoelstellingen, implicaties en waarde "voor elk van de deelnemers en vervolgens de architectuur en de totale oplossingsflow te [definiëren]", aldus KPMG. "Het is deze gezamenlijke aanpak die leidt tot een succesvolle toepassing van blockchain."

Gezien het gebrek aan cursussen en leermodules rond blockchain en het relatief nieuwe bestaan ervan in het bedrijfsleven, moet een team openstaan voor het verkennen en experimenteren door "het probleem te hacken" vanuit een zakelijk en IT-perspectief, aldus KPMG.

"Ik zou zeggen dat we bij KPMG zeer succesvol zijn geweest in het in huis halen van de vaardigheden van werknemers en het opschalen van hun vaardigheden om blockchainvaardigheden te leveren," aldus Keele. "Totdat universiteiten beginnen met het uitgeven van blockchain-graden, zal dat zo blijven."

Terwijl de meeste techneuten die blockchain aan hun skillset toevoegen goed opgeleid zijn in programmeertalen als Java of Python, is het in geen geval een eerste vereiste om de technologie te leren.

Zoals elke opkomende technologie, is het hebben van het juiste talent van het grootste belang om resultaten te behalen, aldus het rapport van KPMG.

"Blockchainprojecten zullen niet slagen of opschalen zonder een veelzijdig team dat verder gaat dan technologen", schreef KPMG. "We verwachten dat meer universiteiten en hogescholen de blockchain zullen integreren in hun toekomstige cursussen, wat zowel de eindgebruikers als degenen die verantwoordelijk zullen zijn voor het bouwen, implementeren en beheren van de blockchain zal helpen voorbereid te zijn op het leven na de universiteit."

De schaarste aan talent

Op dit moment is er een groot gebrek aan geschoolde blockchain-ontwikkelaars, volgens zoekmachines en onderzoeksbureaus. Dat gebrek aan talent is een van de grootste struikelblokken voor bedrijven die hopen om blockchain in te zetten. Voor mensen met vaardigheden in blockchain is de arbeidsmarkt compleet hyper.

In februari meldde de online site voor het zoeken naar een baan, Hired, dat de vraag naar blockchain-ingenieurs "door het dak ging", met een jaar-op-jaar groei van meer dan 200 procent.

Het rapport van Hired, dat in lijn was met eerdere rapporten van onder meer LinkedIn, toont aan dat er meer vraag is naar software-ingenieurs met blockchain-technieken dan ooit in het verleden, en dat het aantal functies het afgelopen jaar meer dan vervijfvoudigd is.

Een ander probleem dat de wanverhouding tussen de behoefte aan blockchainontwikkelaars en de schaarste van beschikbare talenten beïnvloedt, is de moeilijkheid in het vinden van plekken die training aanbieden, volgens Hired CEO Mehul Patel. Over het geheel gezien is één op de vijf software-ingenieurs autodidactisch, volgens de gegevens van Hired..

"Ik denk dat we over het algemeen minder dan de helft van de ingenieurs die we onderzochten een diploma Bedrijfskunde hebben en dat een vijfde van hen anderhalf jaar op school heeft gezeten. Dus is eén derde van onze techniekbasis autodidactisch of onderwezen door niet-traditionele middelen", stelt Patel.