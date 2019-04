Vooruitgang als inkomstenbron: flink verdienen aan tech

Vroeger stond IT los van de omzet van een bedrijf. IT was vooral kostenbesparend voor en ondersteunend aan de bedrijfsactiviteiten. Tegenwoordig is IT zowel noodzakelijk voor je bedrijfsvoering, als een nieuwe inkomstenbron. Dit is de essentie van digitale transformatie. Maar hoe kun je er als organisatie dan aan verdienen?

Dat is het best te illustreren aan de hand van een voorbeeld van een bouwbedrijf waar ik onlangs was. Zij maken ontwerptekeningen, waarvoor ze vroeger ontwerpers en tekenaars in dienst hadden die voor de tekeningen zorgden en 'bouwvakkers' die vervolgens de tekeningen nabouwden

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Tegenwoordig hebben ze een manier ontwikkeld waarmee ze door middel van drones en lasers een scan kunnen maken van een gebouw, waardoor er niks meer met de hand getekend hoeft te worden. Sterker nog, je kan door middel van augmented reality een rondje maken door het nieuwe ontwerp, waardoor het niet eens eerst fysiek gebouwd hoeft te worden om het ontwerp tot leven te wekken. Het bedrijf kan deze technologie doorverkopen aan bijvoorbeeld gemeentes of waterschappen.

Gezichtsherkenning

Een ander voorbeeld van technologie die voor veel verschillende doelen kan dienen is gezichtsherkenning. Het gebruik hiervan bij misdrijven is bij iedereen bekend: beelden van daders worden vergeleken met bijvoorbeeld 'mug shots'. Ook bij tankstations wordt gebruik gemaakt van deze techniek. De beveiligingscamera's registreren gezichten om doorrijders en overvallers sneller te kunnen identificeren.

Echter zijn er inmiddels ook doeleinden van deze technologie die niets te maken hebben met misdrijven. Recent liet RTL nieuws middels een artikel weten dat voetbalstadion Heracles Almelo een proeffase is gestart met gezichtsherkenning. Het doel hiervan is om VIP-toeschouwers extra luxe te bieden; via een VIP-systeem kunnen ze bijvoorbeeld hun drankje al aan de bar laten klaarzetten. Ook Schiphol is aan de gang gegaan met deze technologie, om het legitimeren te versimpelen en te zorgen dat instapkaarten niet langer nodig zijn.

Uiteindelijk komt dit neer op het herkennen van bepaalde eigenschappen en kenmerken van een beeld. Dit hoeft dan ook niet bij slechts gezichten te blijven, maar kan ook anders benut worden. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de inzet van deze software om ongewone beweging te detecteren op beveiligingscamera's aan de hand van kleurstellingen. In de kern gaat het namelijk niet om de gezichten, maar om slimme herkenningssoftware.

Virtuele assistent

Een laatste voorbeeld is de virtuele assistent. We zijn inmiddels allemaal bekend met Siri en Alexa, die ons helpen met alledaagse zaken zoals het weerbericht of het vinden van een adres. Echter tilt de startup Cogito de virtuele assistent naar een hoger niveau. De zelflerende software die zij hebben ontwikkeld luistert mee met callcentermedewerkers om hen tijdens gesprekken te voorzien van adviezen. Signaleert de software irritatie bij de klant, dan krijgt de medewerker realtime een tip om sympathieker te klinken. Klinkt de medewerker vermoeid, dan wordt er een koffiepauze aangeraden. Dit brengt klantenservice naar een hoger niveau dankzij een virtual assistant.

De onderliggende drijfveer van organisaties in de digitale transformatie is de mogelijkheid tot innovatie. Zoals in ons trendrapport genoemd, zijn business intelligence/data analytics, cybersecurity en core system improvement de top drie gebieden waar innovatiebudget in geïnvesteerd wordt. Bovenstaande technologieën zijn slechts drie voorbeelden van technieken die op meerdere manieren kunnen worden ingezet om innovatie te bewerkstelligen. Het is zonde als allerlei verschillende partijen opnieuw het wiel uitvinden, terwijl zij evengoed de software van andere organisaties kunnen inzetten - eventueel met her en der een aanpassing. Software van een andere organisatie kan ook een goede basis vormen om op verder te bouwen, waardoor innovatie in een versnelling komt.

Technologie als inkomstenbron

Buiten dat de technologie dus wordt ingezet om de dienstverlening te verbeteren, is het ook een nieuwe inkomstenbron geworden. Bedrijven kunnen hun technologieën doorverkopen aan andere partijen, die hier vervolgens weer mee aan de slag kunnen gaan. Zorg er als organisatie dus voor dat je goed om je heen kijkt om de juiste software te vinden en trek vaardige specialisten aan die dit kunnen ombouwen tot een passende oplossing voor jou dienstverlening. En voor de échte commerciële talenten onder ons: verkoop het daarna weer door!