5G: meer zaaien, meer oogsten

Bij 5G en de toepassingen die we hierbij voor ogen hebben, is het niet eens de snelheid die cruciaal is, maar de betrouwbaarheid en consistentie van de verbinding. Dit vraagt het een en ander aan infrastructuur. Met meer dan 75 miljard apparaten die wereldwijd aan het internet verbonden zijn in 2025, neemt de hoeveelheid data gigantisch toe, en de benodigde capaciteit dus ook. De implicaties van het nieuwe netwerk zijn groter dan op het eerste oog zichtbaar is. Wat brengt 5G nog meer met zich mee?

1. Organische bediening

We gebruiken onze smartphone om te sporten, lezen en muziek te luisteren, maar we verbeteren er ook onze gezondheid mee. Wat echter niet gezond is, is dat we gerust uren per dag naar een scherm staren. De apps om een tijdslimiet in te stellen vinden dan ook gretig aftrek; de liefde voor het oneindig scrollen begint te bekoelen. 5G is hierbij een welkome innovatie. Door de vermindering in latency - en dus de verbetering van de reactiesnelheid - krijgt onze duim meer rust: we bedienen onze telefoon meer met stem en gebaren.

Met een volledig naadloos en onzichtbaar netwerk dat alle apparaten draadloos met elkaar verbindt, worden gegevens met hoge snelheden overgedragen en opgeslagen. Zo blijft de techniek ons nog steeds ondersteunen in praktisch alles wat we doen, maar in een meer natuurlijke vorm. De smartphone blijft er zeker wel, maar op een meer organische, onzichtbare manier.

2. Meer data, meer datacenters

Wanneer we massaal overstappen op 5G, stelt dat ook bepaalde eisen aan de infrastructuur van het netwerk. Een 5G verbinding kan data bijna duizend keer sneller verplaatsen dan het glasvezelnetwerk van nu. En met de verwachte hoeveelheid connected apparaten, die elk jaar blijft groeien, is er binnen korte tijd aanzienlijk meer data in omloop. Om deze gegevens met hogere snelheden betrouwbaar te verzenden, is flink meer capaciteit nodig.

Vergelijk de verwerking van deze data eens met watertoevoer. Wanneer je vijftig liter water nodig hebt, bedenk je je eerst hoe ver de waterbron is. Daarna stel je de vragen; hoe dik is de slang en hoeveel constante druk wordt er uitgeoefend om het water eruit te pompen? Zo moeten we data ook bekijken. Voldoet het huidige netwerk nog wel aan de benodigde hoeveelheden data en de druk die daarvoor nodig is?

De huidige en toekomstige netwerkinfrastructuur moet evolueren om 5G de ondersteuning te kunnen bieden die het nodig heeft: betrouwbaar, consistent en snel. Het antwoord hierop ligt deels in edge computing; met micro datacenters kan een deel van de druk van de ketel worden gehaald. Hiermee verplaats je in feite de verwerking van data deels richting het eindstation, wat ruis en vertraging vermindert. Hoewel edge computing niet voor elk doel geschikt is, kan het zeker bijdragen aan de verdeling van de lasten. Vooral in een wereld vol IoT.

3. Privatisering van de netwerken

Wanneer het over 5G en alle bijbehorende mogelijkheden gaat, worden vaak de meest extreme voorbeelden genoemd, zoals de zelfrijdende auto. Maar denk ook eens aan de chirurg die op afstand een operatie uitvoert met een robotarm, of de brandweerman die branden bestrijdt met behulp van een supersnelle, real-time internetverbinding. Die laatste is essentieel om met de juiste snelheid te reageren en anticiperen.

Bij zulke gevallen - waarin het letterlijk een kwestie is van leven of dood, is het voorkomen van jitter, oftewel ruis, cruciaal. Wanneer de verbinding ook maar een seconde hapert, kan dat voor de patiënt, tegenligger of het slachtoffer te laat zijn. Wat hier nodig is, is een gesloten, speciaal voor zulke doeleinden ingericht netwerk, ver verwijderd van de storingen vanuit andere applicaties.

Om dit te realiseren is mogelijk zelfs nieuwe regelgeving vereist, waarin het onderscheid moet worden gemaakt tussen technologie die invloed heeft op gezondheid en veiligheid en technologie die er puur voor entertainment is. De risico's zijn nou eenmaal niet hetzelfde.