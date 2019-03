Pitch jezelf bij startups voor baanbrekende innovatie

Bedevaarten naar Silicon Valley zijn al lang een ritueel voor IT-leiders die op zoek zijn naar baanbrekende innovatie. Tijdens die uitstapjes organiseren durfkapitaalbedrijven "speed-dating"-sessies, waarbij ze proberen om hun technologische startups te matchen met CIO's.

Maar aangezien digitale disruptie regelmatig het vermogen van bedrijven om bij te blijven te blijven op de proef stelt, halen bedrijven innovatie binnen met een meer doelgerichte aanpak: de omgekeerde pitch..

Wat is een omgekeerde pitch?

In een omgekeerde pitch nodigen bedrijven startups uit, leggen ze hun uitdagingen uit die ze graag via technologie willen aanpakken en laten ze de startups dat uitwerken. Na een paar maanden komen de bedrijven opnieuw bij de startups om de resultaten te beoordelen en te beslissen of ze de startup betalen om hun idee tot uitvoer te brengen.

Jarenlang hebben CIO's geld in innovatielabs en incubatoren gepompt, hackathons gehouden, en hebben ze de bedrijven uit de portfolio van venture capitalists ontmoet. Hoewel deze benaderingen zeker hebben geleid tot innovatie, hebben ze ook geleid tot veel misfits en kosten.

Een omgekeerde pitch zou een meer gerichte aanpak kunnen bieden omdat het bedrijven in staat stelt om een business-probleem te omschrijven en ondernemers in te schakelen om het op te lossen. De omgekeerde pitch past ook bij een trend naar meer specifieke en gerichte innovatie in deze dagen in het licht van het feit dat meer dan 50 procent van de 'Big Bang' digitale transformaties mislukt in 2018, volgens Forrester Research.

De omgekeerde pitch-ervaring

In februari namen Bayer, Bosch, Phillips, Highmark Health en Rio Tinto deel aan de eerste Pittsburgh Reverse Pitch & Innovation Challenge, georganiseerd door Carnegie Mellon University's Corporate Startup Lab. Voor het kick-off evenement, gesponsord door seed investor en accelerator InnovationWorks, hebben de bedrijven zowel brede als smalle uitdagingen voorgelegd aan meer dan 200 lokale start-ups en ondernemers met expertise variërend van life sciences tot machine learning en kunstmatige intelligentie.

Bosch startup SAST (Security and Safety Things), bijvoorbeeld, is op zoek naar analysesoftware die retailbedrijven kan helpen het gedrag van klanten beter te begrijpen, zegt Christopher Martin, die het Bosch Research and Technology Center (RTC) in Pittsburgh leidt.

"Wat we op dit evenement hebben ingezet, was rond retail analytics, wat belangrijk is omdat fysieke winkels willen begrijpen hoe klanten hun winkels gebruiken," zegt Adam Wynne, een software engineering manager voor Bosch Security Systems. Zulke software zou bijvoorbeeld helpen om te begrijpen waar het winkelend publiek op let, of om te ontdekken wanneer de wachtrijen vollopen met mensen die willen betalen. Dergelijke informatie kan retailers helpen bij het verbeteren van de productplaatsing of het herplaatsen van personeel in drukke tijden."

Veel retailers experimenteren met dergelijke technologieën. SAST probeert de markt te verenigen door een besturingssysteem te creëren waarop externe ontwikkelaars hun apps kunnen bouwen en draaien, aldus Wynne, en voegt daaraan toe dat het platform van SAST is gebaseerd op het Android OS. Martin en Wynne zeggen dat het InnovationWorks-evenement de eerste omgekeerde pitch was waaraan ze hadden deelgenomen, hoewel het bedrijf zich regelmatig bezighoudt met hackathons en andere innovatie-evenementen.

Zij zien de aanpak als een aanvulling op andere innovatie-inspanningen. "Het was een mooie gelegenheid om een meer gerichte uitdaging aan te gaan", zegt Martin, en hij voegt eraan toe dat hij uitkijkt naar de oplossingsvoorstellen die de deelnemers in de komende weken zullen indienen.

De omgekeerde pitch komt naar de gezondheidszorg

Reverse pitching is een dagelijkse praktijk voor Priscilla Beal, die, als wereldwijd hoofd van het e-health ecosysteem bij Bayer, zegt dat een natuurlijk onderdeel van haar werk is het aan de oppervlakte brengen van de uitdagingen van het 157-jarige bedrijf. Terwijl Beal heeft gewerkt met early stage en late stage start-ups in vrijwel elke innovatievorm, was het InnovationWorks evenement een nieuwe ervaring voor haar.

"Om deze startups effectief te bereiken en strategische partnerschappen aan te gaan, moeten we veel engagement tonen", vertelt Beal en voegt eraan toe dat de omgekeerde pitch daarbij kan helpen.

Tegen 1 april is Bayer's G4A startup accelerator van plan om 8 tot 12 "challenge statements" te plaatsen die gericht zijn op het verbeteren van de gezondheidsbeleving van de consument op gebieden zoals radiologie, oncologie, cardiovasculaire geneeskunde en de gezondheid van vrouwen. Deze uitdagingen blijven twee maanden open, waarna Bayer ze intern zal evalueren om de kwaliteit van de oplossing en de fitheid van de samenwerking te beoordelen. Als alles goed gaat, kunnen de startups/ondernemers tegen oktober een intentieverklaring ondertekenen om met Bayer samen te werken, aldus Beal.

"We kunnen ze laten zien wat we doormaken [in de jacht naar nieuwe oplossingen] en dat is een geweldige vorm van wederkerigheid," zegt Beal.

Het 18 miljard dollar grote Highmark Health heeft ook behoefte aan partner- en brontechnologie van vele verschillende origine om gezondheidsproblemen op te lossen, zegt Sarah Ahmad, senior vice president van innovatie- en transformatiestrategie van de zorgverlener, die 5 vijf miljoen leden en acht ziekenhuizen heeft.

Highmark is op zoek naar point-of-care oplossingen die patiënten en metgezellen helpen bij het navigeren tijdens een ziekenhuisbezoek, evenals hulpmiddelen die gegevens kunnen gebruiken om de zorgbehoeften beter te personaliseren en processen efficiënter te maken voor ziekenhuispersoneel, zegt Ahmad. Ze voegt eraan toe dat het de taak is van zorgverleners om patiënten gepersonaliseerde ondersteuning te bieden op het juiste moment. "We moeten high tech en high touch zijn," zegt Ahmad. "Het ideaal zou een beetje van beide zijn".

Starters en ondernemers hoeven niet uit de gezondheidszorgsector te komen om met Highmark te werken. De "challenge statements" van het bedrijf zijn bewust breed opgezet om een scala aan potentiële partners aan te moedigen, zegt Ahmad. Idealiter zullen de oplossingen in overeenstemming zijn met de mensgerichte ontwerppraktijken die Highmark in haar organisatie heeft ingebed. "We willen overal ideeën vandaan halen om een probleem op te lossen," zegt Ahmad. De eerste reacties van het InnovationWorks-evenement waren positief, want de aanwezigen boden potentiële ideeën aan Highmark-aanwezigen aan, zegt ze.