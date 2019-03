Business en IT zijn één; wat is de volgende stap?

In mijn vorige blog legde ik een quote van Sydney Harris voor aan twee IT-professionals. De motivatie hierachter was om te toetsen hoe ideeën van visionairs leven onder ervaringsdeskundigen, oftewel: professionals uit het IT-werkveld. Dit keer doe ik hetzelfde met een quote van Bill Gates: "Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully about one without them talking about the other."

De afhankelijkheid is vanzelfsprekend

De alignment tussen business en IT is iets wat de gemoederen binnen menig organisatie bezighoudt. Om het belang ervan te duiden worden vaak voorbeelden uit vooruitstrevende sectoren gebruikt, zoals de retail en de financiële sector. Denk aan de supermarkt zonder kassa, beacons in kledingzaken en pinnen met je mobiele telefoon. Maar is alignment niet al lang achterhaald? Business en IT zijn geen aparte 'eilanden' meer, maar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: ze zijn één. Tim Riensema, Associate Business Manager Computer Futures Detachering, sluit zich hierbij aan: "Het is een feit: IT is overal, het komt overal terug. Waar je vroeger in een bedrijf verschillende departementen had - waarvan IT er één was - zit IT tegenwoordig verweven in alle departementen. Over alle afdelingen wordt een dikke IT-saus gesmeerd."

Finance: een uitgelezen voorbeeld

Riensema vervolgt: "Neem bijvoorbeeld finance. Er is nagenoeg geen verschil meer tussen IT en dat wat van oudsher door de finance-afdeling bewerkstelligd wordt. Tegenwoordig ben je als specialist op een finance-afdeling dan ook nagenoeg een IT-controller. Ditzelfde zie je ook in marketing, waar veel werk wordt vervangen door AI en robotisering. Als marketingmedewerker vervul je voor een groot deel een IT-rol in het aan elkaar knopen van alle IT-lijntjes." Ook Sander Vermet, Business Manager Computer Futures Amsterdam & Antwerpen, herkent dit vanuit de financiële sector. "Wat ik veel zie bij onze klanten is dat de core-dienstverlening steeds meer is verschoven. Banken zijn hier een toonbeeld van. Zij zijn steeds meer IT-bedrijven geworden die volop investeren in IT-dienstverlening. Talloze fintech spin-offs zijn ondertussen ontsproten onder de vleugels van grote banken."

Veranderende dienstverlening

De dienstverlening van organisaties in allerlei sectoren is aan verandering onderhevig. Vermet: "Ook in de energiesector die je een verschuiving in kernactiviteiten. Energieleveranciers genereren onvoorstelbaar veel data, op basis waarvan er spin-offs gecreëerd worden, data doorverkocht en gebruikt worden voor allerlei andere doeleinden. Energieleveranciers houden zich allang niet meer alleen bezig met het leveren van stroom, maar met IT-vernieuwingen, data verzamelen, deze lezen en inzetten."

Hij illustreert met een voorbeeld. "Een grote energieleverancier kwam erachter dat tuinders, die grootgebruikers zijn van energie, enorm veel CO2-uitstoot en warmte produceerden waar zij zelf weinig mee konden. Ze bouwde een platform waarop grootgebruikers en afnemers zich op konden aansluiten, waardoor onder andere tuinders hun CO2 in de vorm van warmte weer konden doorverkopen. Via deze spin-off werd het mogelijk gemaakt voor tuinders om naast afnemer ook leverancier te worden. Dit platform is volledig tot stand gekomen door - en afhankelijk van - IT. Als traditionele leverancier van energie, ontwikkelde deze maatschappij zo een revolutionaire nevenactiviteit die volledig gerealiseerd werd door IT'ers."

Het effect op de arbeidsmarkt

De veranderende dienstverlening en de verweving van IT in de werkzaamheden op alle afdelingen hebben hun weerslag op de arbeidsmarkt. In vrijwel iedere functieomschrijving komt minstens één IT-aspect terug. Daarnaast groeit de vraag naar IT-specialisten al jaren in rap tempo - een groei die gegarandeerd door blijft zetten. Riensema: "Je ziet dat nieuwe banen gevormd worden door IT-ontwikkelingen. Als resultaat daarvan kan je op dit moment niet voorspellen hoe banen er in 2030 uit zullen zien - dit is volledig afhankelijk van de IT-mogelijkheden op dat moment. Je kan je dan ook afvragen of het opleiden van mensen volgens de huidige onderwijsstructuren wel effectief is. Richting de toekomst zal de ontwikkeling van IT verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling op de arbeidsmarkt."

De kruisbestuiving tussen business en IT is al geruime tijd een feit in veel organisaties. Het is zaak IT-kennis in huis te halen om de volgende stap te zetten: het product of de dienst naar het volgende niveau tillen. Ga op zoek naar de samenwerking met partners uit een onverwachte hoek of haak specialisten aan met ervaring vanuit andere branches. Zo kun je nieuwe initiatieven ontplooien. Omarm de integratie van IT binnen de hele organisatie en maak er gebruik van!