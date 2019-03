Robotic Process Automation verdiept de werkrelatie

Patrick gaf commentaar op nieuwe onderzoeksbevindingen - in opdracht van UiPath en uitgevoerd door Forrester Consulting - waaruit blijkt dat bijna 70 procent van de organisaties van mening is dat RPA werknemers in staat stelt om meer menselijke interactie te hebben. UiPath, opgericht in Roemenië, ontwikkelt een RPA-platform en is wereldwijd actief.

De studie - The Impact of RPA on Employee Experience - weerspiegelt de noodzaak om werknemers centraal te houden in het inzetten van RPA.

Onze tweede special is uit. De State of IT gaat in dit nummer dieper in op robotic process automation (RPA). Wat is de zin (en de onzin) van de inzet van dit automatiseringsmiddel? Is het een bedreiging voor werkgelegenheid of juist het tegendeel? Lees het in deze uitgave van de State of IT!

De voordelen van RPA die door bedrijven worden gerapporteerd, zijn onder andere een grotere efficiëntie (86 procent), dieper inzicht in klanten (67 procent), een betere klantenservice (57 procent) en een betere betrokkenheid van werknemers (57 procent).

Volgens het onderzoek vereist het slagen in digitale transformatie-initiatieven dat organisaties zich richten op een belangrijke voorwaarde voor succes: geëngageerde medewerkers.

"Medewerkers hebben vandaag de dag moeite om te presteren vanwege geestdodende, repetitieve werkzaamheden. Ze worden beïnvloed door hun ervaringen als consument en willen soortgelijke ervaringen in hun werk", aldus Patrick.

"Met de opkomst van automatiseringstools vrezen velen een dystopische visie dat oplossingen zoals RPA banen zullen vervangen en dat menselijke werknemers uit de gratie raken. Zoals uit het onderzoek blijkt, is de realiteit dat RPA werknemers in staat stelt om rijkere interacties met anderen aan te gaan, werk uit te voeren dat meer hersenkracht vereist en minder fouten te maken".

Volgens het onderzoek maken organisaties zich steeds meer zorgen over de ervaring van hun werknemers terwijl ze worstelen met de krachten van automatisering en RPA, en dat problemen met het operationele model en psychologische barrières een rem zetten op de inzet van RPA.

Uiteindelijk zal het geëngageerd en gelukkig houden van werknemers organisaties in staat stellen om te profiteren van het transformatieve potentieel van RPA, aldus het onderzoek.

De studie meldt ook dat 66 procent van de respondenten zei dat RPA bestaand werk herstructureert, waardoor werknemers meer menselijke interacties kunnen hebben, en 60 procent zei dat RPA werknemers helpt zich te concentreren op meer zinvolle, strategische taken. Bovendien meldt 57 procent van de respondenten dat RPA handmatige fouten vermindert.

De studie merkt ook op dat organisaties de problemen in het operationele model en de psychologische uitdagingen moeten overwinnen.

Er wordt gemeld dat bedrijven moeite hebben om hun RPA-oplossingen te schalen vanwege het gebrek aan getraind personeel en middelen om RPA-technologie te ondersteunen en te gebruiken. In feite zegt 93 procent van de respondenten dat ze moeite hebben om de verschillende inzetmogelijkheden te begrijpen.

Bovendien moeten leiders de psychologische impact van RPA op hun personeel overwinnen, aldus de studie. Communicatie en samenwerking tussen het bedrijf en de werknemers, en goed ontworpen verandermanagementprogramma's zijn cruciaal.

Het onderzoek beveelt ook aan dat bedrijven zich richten op het verbeteren van zowel de operationele efficiëntie als de ervaring van hun werknemers, het creëren van een RPA-expertisecentrum, het managen van psychologische implicaties bij het begin van een implementatie en het gebruik van een mensgericht veranderingsmanagementproces dat zorgvuldig rekening houdt met menselijke factoren en ervoor zorgt dat mensen zich gewaardeerd en veilig voelen.