4 redenen om voor een platformstrategie te kiezen

De term platform wordt vaak gebruikt in technische kringen, maar wordt vaak verkeerd begrepen. Google, Facebook en Amazon zijn de platformreuzen van de 21e eeuw, maar wat is nu precies een platform, en moet jouw bedrijf er een bouwen? Zoals bij de meeste vragen is het antwoord "dat hangt ervan af", maar als je op zoek bent naar uitbreiding van jouw gebruikersbestand, nauwere relaties met leveranciers wilt opbouwen en het voor concurrenten moeilijker maken om marktaandeel te veroveren, dan moet je op zijn minst een platformstrategie overwegen.

Als een platform op de juiste manier is ontworpen en uitgevoerd, kan het een kosteneffectieve manier zijn om je onderneming op te schalen en een duurzaam en winstgevend bedrijf op te bouwen. Zoals Accenture onlangs al aangaf, vertegenwoordigen de 15 grootste beursgenoteerde platformbedrijven 2,6 biljoen dollar aan marktkapitalisatie.

1. Profiteer van netwerkeffecten

Een van de belangrijkste redenen dat platforms als Google, Facebook, Amazon en eBay zo succesvol zijn geweest, is dat ze gebruik hebben gemaakt van de fenomenen die economen vaak netwerkeffecten noemen. Op basisniveau verklaren netwerkeffecten hoe de waarde van een netwerk of dienst onevenredig waardevoller wordt voor de gebruikers naarmate er meer gebruikers zijn.

Een sociaal netwerk biedt bijvoorbeeld meer waarde aan nieuwe en huidige gebruikers, omdat nieuwe individuen zich aanmelden en het potentiële aantal beschikbare verbindingen vergroten. Niet veel mensen wilden een faxapparaat toen er nog weinig andere faxapparaten waren om berichten te verzenden en te ontvangen, maar toen de gebruikersgroep groter werd, werd ook de waarde van een faxapparaat vergroot. Als je netwerkeffecten kunt benutten door een platform te bouwen dat in staat is om ze te exploiteren, zal je een krachtig en positief vliegwieleffect creëren.

2. Maak het uw concurrenten moeilijker

Een tweezijdig platform dat kopers en leveranciers bij elkaar brengt kan een krachtige manier zijn om concurrenten uit je markt te houden of, op zijn minst, het voor hen moeilijker te maken om te slagen. Uber heeft dit in veel grote steden kunnen doen. Hoewel het bedrijf concurrenten heeft, Lyft bijvoorbeeld, zou het voor een nieuwkomer erg moeilijk zijn om ze in te halen op plaatsen waar ze goed gevestigd zijn. Een verdedigbare markt vermindert de noodzaak om consequent grote bedragen uit te geven aan marketing, omdat hogere toetredingsdrempels effectiever kunnen zijn dan dure reclamecampagnes.

Het nadeel hiervan voor de samenleving in het algemeen is dat sommige platformbedrijven de neiging hebben om te succesvol te worden en de facto een monopoliepositie in te nemen. De recente oproep van de Amerikaanse senator Elizabeth Warren voor het opdelen van Amazon, Google en Facebook laat zien hoe platformstrategieën ongewenste aandacht kunnen trekken als ze te groot worden.

3. Kosteneffectieve waardecreatie

Uiteindelijk gaat het om het leveren van waarde aan klanten en het ontvangen van de betaling. In een tweezijdig platform zoals Facebook, kan die betaling bestaan uit aandacht en eyeballs van consumenten en reclamegeld van bedrijven. Het belangrijkste punt is dat de twee zijden van deze platformen waarde aan elkaar leveren, waarbij de platformeigenaar als tussenpersoon optreedt.

Digitale bedrijven lenen zich voor dit type bedrijfsmodel, omdat ze met relatief weinig investeringen kunnen worden gestart en effectief kunnen worden opgeschaald naarmate de vraag toeneemt. Vanuit het perspectief van de platformeigenaar is dit een aantrekkelijk voorstel, omdat zij deze goedkope inputs kunnen gebruiken. eBay, Uber en Airbnb zijn in staat geweest om zo snel te groeien, omdat zij geen voorraad hoeven aan te houden of te investeren in infrastructuur die verder gaat dan nodig is om het platform te bouwen. De kernwaarde die zij toevoegen is vertrouwen, zowel van de leveranciers dat zij betaald zullen worden als van de gebruikers dat de dienst of het product door de leverancier geleverd zal worden. Review systemen en terugbetalingsgaranties versterken het vertrouwen in het platform.

4. Dichtbij je klanten staan

Het principe van het proberen vast te houden van klanten is van oudsher kerndoel. Gillette is een pionier op het gebied van scheermesjes; zodra een klant een Gillette scheermesjeshandvat heeft gekocht, zijn ze gedwongen om de messen van het bedrijf te kopen, tenzij ze overschakelen op een product van een concurrent. Dit geldt ook voor de app-economie. Het hebben van uw app op het startscherm van een gebruiker verhoogt de retentiegraad aanzienlijk en vermindert het klantverloop.

Apple heeft met veel succes een ecosysteem van hardware en software rond de iPhone gecreëerd dat hoe langer een gebruiker wordt vastgehouden, hoe moeilijker het voor hem is om te vertrekken. Wanneer je foto's en bestanden worden geback-upt in de iCloud en je afspeellijsten allemaal op Apple Music staan, is de kans kleiner dat je de tijd investeert in de migratie naar Android en het verplaatsen van je bestanden naar dat platform. Zolang je platform waarde toevoegt aan de gebruikers, is je grip op je gebruikersgroep groter, met alle voordelen voor platformeigenaren voor wat betreft de kosten voor klantenwerving.

De economische voordelen van het kunnen uitvoeren van een platformstrategie als onderdeel van je business model zijn duidelijk. Investeerders kunnen eerder aangetrokken te worden door een startup die belooft een platform te bouwen van waaruit toekomstige innovaties kunnen worden gelanceerd. Echter, platforms zijn niet alleen voor startups; gevestigde bedrijven moeten overwegen of een platformstrategie een goede manier kan zijn om bestaande product- en servicelijnen te ontwikkelen. Microsoft doet dit zeer succesvol met zijn Office-software en zijn Azure-platform. Misschien moet jij er ook eens over nadenken.