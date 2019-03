Zorgen over de toekomst van blockchain

We praten met de Amerikaanse futuroloog over de toekomstige ontwikkeling van de blockchain-technologie en al redelijk snel slaat de somberheid toe. In de zomer van 2018 kwam Furlonger al tot de conclusie dat de hype rond blockchain alweer voorbij leek, "hoewel er in sommige bedrijfstakken nog wel wat verwachtingen rondzingen." Maar we lijken in de bekende hype cycle op weg naar het stadium van 'desillusion', voegt hij er niettemin aan toe. "In de laatste drie tot zes maanden komen steeds meer ondernemingen en organisaties tot de conclusie dat veel van de PoC's eigenlijk weinig hebben opgebracht. We komen weer keihard terug in de realiteit."

Niet alleen de technologische beperkingen

Furlonger noemt kort de technische uitdagingen in het gebruik van blockchain, zoals elders ook al in deze special benoemd: schaalbaarheid, interoperabiliteit en veiligheid, maar voegt eraan toe dat het niet zo zeer die technologische beperkingen zijn die de doorbraak van blockchain frustreren, maar eerder de mens zelf. "Het is psychisch en cultureel. Mensen willen ergens controle over hebben. De vraag is standaard 'wie is de eigenaar, wie controleert het', terwijl blockchain-oplossingen gedecentraliseerd zijn en iedereen en niemand eigenaar is. Daar houden we niet echt van. Het tweede vraagstuk is die van de commercie: wie gaat er hoeveel mee verdienen?"

Daarnaast is het binnen een organisatie best wel lastig genoeg financiën en mankracht los te krijgen. "Als blockchain wordt gepresenteerd als een vervanger van een component (bijvoorbeeld een database) van een bestaande dienst of product, en er dus niet iets wezenlijks verandert, dan kom je veel verzet tegen." Wel ziet hij een andere trend, die op zich wel positief is. "Doordat organisaties nadenken over eventuele use cases voor blockchain, komen ze op nieuwe ideeën die na enig onderzoek best van waarde zijn met gebruikmaking van bestaande technologie in plaats van blockchain."

Vertrouwelijkheden delen met je concurrent

Het grootste obstakel dat een grote doorbraak van blockchain verhindert, is de openheid die het vereist. Concurrenten moeten gezamenlijk een marktprobleem oplossen en dat is psychologisch een hele grote stap. "Consulting with the enemy", noemt Furlonger het. "Je gaat toch bepaalde vertrouwelijkheden met elkaar delen. Dat kan je concurrent, als die kwaad wil, informatie opleveren die het kan gebruiken in de concurrentiestrijd. Technisch gezien kan je vertrouwen op de wijze waarop omgegaan zal worden met vertrouwelijke gegevens, dat is allemaal te ondervangen. Maar je kan simpelweg honderden jaren aan cultuur van onderlinge wantrouwen tussen marktpartijen niet zomaar negeren. De cultuur van winnaars en verliezers, marktaandelen en het angstvallig geheim houden van data. Dat slijt niet makkelijk."

Het wordt eerst zaak dat blockchain zichzelf gaat bewijzen als technologie van de toekomst, zegt Furlonger. Dat het werkelijke vooruitgang biedt. Anders blijft het gebruik van de technologie in de marge steken. "En daar maak ik me dus ernstig zorgen over. Ik hoop echt dat er binnenkort een startup opstaat die een killer-toepassing heeft bedacht waarmee in één klap blockchain zich bewijst als substantiële toevoeging in de waardeketen. Maar zoals het er nu uitziet, zal het onwaarschijnlijk zijn dat dat in 2019 gebeurt."