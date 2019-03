Gebruik blockchain blijft achter bij verwachtingen

In een recent onderzoek zegt bijna de helft van de IT-leiders dat zij denken dat blockchain de manier waarop hun bedrijven zakendoen in de komende drie jaar zal veranderen, en dat het grootste voordeel is dat blockchain het mogelijk zal maken om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Samen met de 48 procent die aangeeft dat blockchain waarschijnlijk de bedrijfsprocessen zal veranderen, zegt 41 procent van de respondenten van een KPMG-onderzoek dat ze "waarschijnlijk" of "zeer waarschijnlijk" verwachten blockchain in de komende drie jaar te implementeren.

Wat is de waarde van blockchain in het bedrijfsleven? Lees de allereerste State of IT van IDG Benelux. 10 artikelen rond het thema blockchain: geschiedenis, hype en scepsis, en mooie cases. Lees onze special!

"Gezien de ontwikkeling van blockchain in de markt en het aantal klanten in onze portefeuille die interesse tonen in het implementeren van - en niet alleen het leren over - blockchain, is 41 procent een verrassend laag aantal", zegt Tegan Keele, KPMG's Blockchain Program-leider, in een blogpost.

Een "toonaangevende wereldwijde technologische organisatie" die KPMG hielp bij de implementatie van blockchain om de verzending, de leaselevenscyclus en het financiële beheer van laptops en tablets van werknemers te volgen, is nu van plan om het platform te schalen naar andere bedrijfsmiddelen zoals servers, aldus Keele.

"En toen een van de leveranciers van het bedrijf over deze use case hoorde, wilde die organisatie de oplossing ook uitbreiden naar hun eigen bedrijfs- en leveranciersnetwerk", aldus Keele.

Interessant genoeg geloven de ondervraagde IT-managers dat de grootste verstoring als gevolg van blockchain-gebruik zich zal voordoen in IoT, waar het naar verwachting zal helpen bij het bijhouden van software-upgrades, productleveranties en productgaranties.

Blockchain adoptieonderzoek KPMG. Voor groot klik hier.

Drieëntwintig procent van de respondenten denkt dat de blockchain voor disruptie in IoT zal zorgen, vergeleken met 22 procent die denkt dat dat gebeurt in handel en 20 procent die denkt dat het de komende drie jaar de cyberrisico's zal verminderen.

Het online onderzoek onder klanten van technologiebedrijven werd uitgevoerd in december en januari; er waren 740 respondenten, van wie 76 procent C-level executives, waaronder CEO's, COO's, CFO's, CIO's en CTO's.

De ondervraagde bedrijven werkten in software, hardware/elektronica, cloud en internetsoftware en -diensten. Omdat de executives van technische bedrijven kwamen, zijn hun antwoorden al enigzins beïnvloed vanwege een bereidheid om te experimenteren met nieuwe technologieën, aldus Keele.

"Ik denk dat technologiebedrijven geneigd zijn om te experimenteren op grond van hun industrie," zei Keele tijdens een interview. "Dus ik denk dat IoT iets is waar ze aan hebben gedacht en aan hebben gesleuteld. Zij denken waarschijnlijk breder na over hoe blockchain en IoT eruit zien, hoe blockchain plus AI en machine learning eruit zien."

Blockchain, een type database dat draait op een open, peer-to-peer netwerk, kan zakelijke praktijken automatiseren door middel van technologie die bekend staat als "smart contracts" - zelfuitvoerende code gebaseerd op vooraf bepaalde regels. Slimme contractcode kan bijvoorbeeld worden gebruikt om automatisch software op IoT-apparaten bij te werken of, bij gebruik in supply chain management, te controleren of een vrachtcontainer een haven heeft bereikt.

Volgens de resultaten van KPMG's Tech Innovation Survey geven technologie-executives aan dat het grootste voordeel dat ze associëren met het gebruik van blockchain een verbeterde bedrijfsefficiëntie is (23 procent), vergeleken met slechts 9 procent die geïnteresseerd waren in kostenreducties of in het verkrijgen van nieuwe zakelijke inzichten uit gegevens in de gedistribueerde grootboektechnologie.

Verwijzend naar externe gegevens die zijn verzameld uit bedrijfsprocessen, zoals supply chain management of onderdelen procurement, zei Keele: "Als dat eenmaal op blockchain staat, kan ik een end-to-end beeld van die gegevens creëren....dat geeft me een beter inzicht in wat er zowel intern als extern gebeurt."

De grootste uitdagingen die het gebruik van blockchain-technologie in de komende drie jaar waarschijnlijk zullen vertragen, zijn volgens de antwoorden op de enquête: onbewezen case studies (24 procent), technologische complexiteit (14 procent) en een gebrek aan kapitaal om nieuwe investeringen te financieren (12 procent).

Een meer gedetailleerde uitsplitsing van de resultaten van de KPMG-enquête over de blockchain.

Hoewel er de afgelopen twee jaar een toename is geweest in het gebruik van blockchain, zijn deze vrijwel allemaal proof of concept of beperkte pilots, waarbij de feitelijke productie blockchain-systemen een zeldzaamheid zijn. Bovendien is er veel vraag naar blockchain-coders en is er een tekort aan aanbod.

Toch beginnen de use cases van de blockchain volwassen te worden en de verwachting is dat het tempo waarin de productiesystemen online gaan de komende drie jaar zal toenemen.

"Ik denk dat het een kwestie is van de volwassenheid van de blockchain en hoe we zelfs een paar maanden geleden nog steeds veel experimenten zagen," zei Keele. "Wat we nu zien is het uitfilteren van waar de blockchain eigenlijk zinnig is. Die use cases worden volwassen.".