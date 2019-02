Nederlandse IT Partner Preference Onderzoek gaat weer van start

Begin maart starten wij weer met ons jaarlijkse Nederlandse IT Partner Preference Onderzoek. U kan dan aangeven met welke IT-partner u het liefst zaken doet op basis van een specifiek aantal criteria. De IT-partners zijn verdeeld in een aantal specifieke marktsegmenten, zoals SaaS, netwerkbeheer of storage, en maken we onderscheid tussen resellers, dienstverleners en consultants.

Met uw stem geeft u aan wie de preferred partners zijn voor 2019 en wie de grootste uitdagers van de preferred partners zijn. Het onderzoek geeft een goed en helder beeld van het IT-landschap in Nederland.

Als u zich nu al aanmeldt voor het onderzoek krijgt u begin maart een persoonlijke uitnodiging voor deelname.

Wilt u terugkijken naar de resultaten van het onderzoek van vorig jaar? Dat kan hier.