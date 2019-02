Vivat: Blockchain niet het antwoord op alle vraagstukken

Vivat experimenteert al sinds 2016 met blockchain, ontwikkelde enkele use cases, maar kwam tot de ontdekking dat bestaande technologie veelal afdoende werkte om nieuwe oplossingen en diensten in de markt te zetten.

"Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten waarvan wij denken dat blockchain daar mogelijk een centrale rol in kan spelen, zetten wij altijd in op een tweede traject waarbij wij diezelfde dienst ontwikkelen met gebruik van bestaande technologie, zoals bijvoorbeeld een database", zegt Loman. "Dat deden we ook een casus rondom 'proof of ownership' wat resulteerde in de ontwikkeling van de app Vigi, waarmee klanten transparant een on-demand verzekering kunnen afsluiten en beheren. Daarbij bleek uiteindelijk dat een achterliggende database het afdoende afkon en blockchain hierin geen meerwaarde had."

Wat ermee kan en wat niet

Uit de parallel lopende testen van diensten met blockchain en met traditionelere technologie komen resultaten die naast elkaar worden gelegd, waarbij wordt gekeken naar een mix van technische en functionele uitkomsten, met andere woorden: wat kan er wel mee en wat niet. Daarop wordt een besluit genomen, of met blockchain of met traditionele technologie doorgaan. "Tot nu toe blijkt dat blockchain in deze use cases maar beperkte waarde toevoegt", zegt Loman.

Natuurlijk heeft blockchain in andere specifieke use cases wel degelijk voordelen. Uit concurrentie-overwegingen wil Loman niet specifiek ingaan op welke use cases dat zijn. Maar binnen de verzekeringswereld zijn partijen wel naar elkaar op zoek, hoewel dat met een zekere mate aan koudwatervrees gepaard gaat. "De blockchain-experts van de verschillende verzekeraars zijn met elkaar aan het zoeken naar kostenbesparing, fraudebestrijding en meer efficiëntie. We houden daarbij alle processen tegen het licht. Ook het Verbond van Verzekeraars is ermee bezig. Maar het is nog aftasten, omdat we natuurlijk wel concurrenten van elkaar zijn. Samen processen stroomlijnen betekent dat je meer open moet zijn over je interne processen en dus je bedrijfsvoering open komt te liggen. We praten in een open sfeer, maar er is altijd een zekere mate van voorzichtigheid."

Het moet branchebreed

Toch denkt Loman dat het gebruik van blockchain door verzekeraars zal leiden tot voordelen voor klanten, zowel in transparantie als in kosten en flexibiliteit. "Denk alleen al aan de informatie-overdracht in de keten, waarin partijen als Rijksdienst voor het Wegverkeer, Kamer van Koophandel, Belastingdienst en schadeherstelbedrijven participeren. Als individuele verzekeraar kan je die keten niet verder stroomlijnen met blockchain, omdat die partijen zich niet zullen aanpassen aan één verzekeraar. Dat moet dus branchebreed gebeuren. Maar hoewel er voldoende vertrouwen is in de technologie, is dat nog niet zo in de hoofden en de cultuur."

Niettemin is het slechts een kwestie van tijd voordat blockchain breder zal worden toegepast, verwacht Loman. "Nu grote jongens als IBM, Microsoft, R3 en het Enterprise Ethereum Alliance flink aan de weg timmeren, zie je het volwassen worden. Uiteindelijk zal dat leiden tot minder risico's en minder kosten. En als de kosten omlaag gaan, wordt de beslissing om het toe te passen makkelijker. En uiteindelijk zal het dan de voorkeur krijgen boven bestaande technologie die om hetzelfde te kunnen bereiken veel meer andere technologie eromheen nodig hebben. Want wees nou eerlijk: een database heeft toch maar beperkte functionaliteit? Met blockchain kan je meer, en dat zou ertoe kunnen leiden dat we in de toekomst met één technologie meer functionaliteit hebben."