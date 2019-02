Geen BI, maar AI: zo haal je alsnog de concurrentie in

Het is een ontwikkeling die langzaam is gestart, maar de gesprekken erover lijken in een korte tijd te zijn veranderd: Business Intelligence, eerst een teken van een datagedreven cultuur in bedrijven, heeft plaatsgemaakt voor data science, dat op zijn beurt weer plaats heeft gemaakt voor machine learning en artificial intelligence. De verschuiving was zo geleidelijk dat deze makkelijk te missen was voor bedrijven. Maar degenen die vastzitten in de wereld van BI, lopen inmiddels wel heel ver achter. Waarom zou je als organisatie moeten beginnen aan een inhaalrace (zelfs als je denkt dat het te laat is) en hoe pak je dit aan?

Mocht er nog onduidelijkheid over bestaan: vorig jaar gaf Forbes al aan dat data science-platformen de BI & analytics-markt overnemen. De laatste zal met 8% groeien terwijl in dezelfde periode de markt voor data science-platformen groeit van 3 miljard in 2017 tot 4,8 miljard in 2021.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Wat is er gebeurd met BI?

Toen bedrijven eind jaren 80 data verzamelden en het ook echt gingen gebruiken stelde dit allemaal nog niet veel voor. De hoeveelheid data was beperkt en aangezien het analyseren van data nieuw was, waren de inzichten revolutionair (wat niet moeilijk is als je voorheen helemaal niet naar de data keek). Met de enorme hoeveelheid data die we nu hebben en de verschillende manieren waarop mensen het internet gebruiken, zou het niet logisch zijn dezelfde analytische methoden te blijven gebruiken.

De enorm sterke groei van data in de afgelopen 10 jaar.

Natuurlijk zijn er sinds het standaard werd om BI te gebruiken, al veel zaken in die wereld veranderd en is BI veel geavanceerder geworden. Ook is het goed aan te geven dat er nog steeds plek is voor goede BI-oplossingen. Maar de realiteit is dat veel organisaties nog steeds alleen maar BI toepassen; ze zijn daarmee erg reactief en gebruiken data uit het verleden om toekomstige beslissingen te beïnvloeden terwijl de wereld waarin we nu leven fundamenteel anders is. Met de gigantische hoeveelheid data die vandaag de dag wordt gegenereerd, hebben we eindelijk bijna realtime informatie over wat mensen doen en bewijs dat consumentengedrag snel kan veranderen. Het is duidelijk dat reactieve analyse niet langer het antwoord is voor organisatie die snel willen inspelen op de wereld van vandaag.

Toepassen AI organisatorische en technische uitdaging

Een belangrijke reden waarom organisaties de verschuiving naar AI nog niet volledig hebben omarmd is eigen heel simpel. Hoewel je op basis van de manier waarop mensen erover praten zou kunnen denken dat AI iets eenvoudigs is en in de praktijk kan worden gebracht door er simpelweg in te investeren en een knop om te zetten, steekt het wel wat anders in elkaar. Het in de praktijk toepassen van AI betekent een fundamentele uitdaging die organisatorisch en technisch impact heeft. Het gaat immers om het in huis hebben van de juiste mensen, de expertise, de tools, de mindset, de steun van het management et cetera.

Het verkrijgen van toegang tot data die nauwkeurig en 'schoon' is kan ook nog steeds een enorme uitdaging betekenen voor grote, gevestigde organisaties. Zelfs voor partijen die een goede reputatie hebben op het gebied van innovatie. Maar als mensen al opgeven bij de eerste stap, dan wordt het geautomatiseerd en op grote schaal zetten van stappen 2, 3 en verder, nogal ontmoedigend.

Zo ga je aan de slag!

Maar het goede nieuws is dat het niet te laat is om aan de slag te gaan. En hoewel er geen magische formule is voor succes, zijn er al redelijk eenvoudige stappen die een organisatie kan zetten om een verschil te maken.

Bepaal een doel om een echt datagedreven organisatie te worden. Dit betekent het continu benutten van grote hoeveelheden data en niet eens in de zoveel tijd een op zichzelf staande analyse uitvoeren. Maak gebruik van je huidige medewerkers (in plaats van het aannemen van nieuwe mensen) door hen te voorzien van tools die hen in staat stellen om zelf aan de slag te gaan met data terwijl ze tegelijkertijd gebruikmaken van de kennis die ze van het domein en de organisatie hebben. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat analisten nieuwe skills moeten leren om te participeren in machine learning-projecten. Introduceer data science, machine learning en AI op een toegankelijke manier door een specifieke use case te gebruiken en biedt een raamwerk om mee te werken. Rust technische collega's uit met tools waarmee ze productiever kunnen zijn door hun werk (bv. modellen) te hergebruiken en makkelijker te maken (zoals eenvoudig de performance van verschillende modellen tegen elkaar af te zetten). Zorg dat er een plan is om het dataproject in productie te brengen zodat je zeker weet dat het effect heeft op de bedrijfsresultaten in plaats van dat het ongebruikt in een lade beland.