Hoe we radicaal anders omgaan met het kopen van technologie

We hebben het geregeld over disruptie in de verschillende marktsegmenten, mede door de digitale transformatie en de opkomst van cloud-native agile startups. Daarbij kijken we vooral naar onszelf, onze markten en naar hetgeen de tech-giganten (Microsoft, Amazon, Google en - in mindere mate - Apple) doen. Maar het ICT-verkoopkanaal, "the channel", is eveneens flink in beweging en voor een groot deel zijn we als het om IT gaat, en dan vooral de aankoop ervan, afhankelijk van die verkoopkanalen. Daarom kijken we in dit artikel eens wat er in het IT-verkooplandschap gebeurt, en dat doen we aan de hand van een analyse van onderzoeksbureau Forrester.

Het einde van (de meeste) MSP's

Wat er in het afgelopen jaar opviel, was het bloedbad onder de kleinere managed serviceproviders, de MSP's in het kort. Ik kan me nog herinneren, zo'n 10 jaar terug, dat channelpartners van techbedrijven werd geadviseerd zich snel te ontwikkelen tot MSP, bijvoorbeeld in netwerkmanagement, omdat ze zo meer waarde konden toevoegen aan hun diensten aan eindklanten Nu zoekt 70 procent van de MSP's naar de uitgang, zegt Forrester, omdat de marges gedaald zijn tot wel 17 procent en maar liefst 96 procent van de MSP's niet in staat blijkt te zijn op te schalen tot boven een werknemersomvang van 10 man/vrouw. Het is daarom zaak goed te kijken naar de levensvatbaarheid van de IT-partners waarmee u zaken doet. Maar dat is van alle tijden.

Maar niet alleen MSP's staan onder grote druk, zo blijkt. Het hele traditionele IT-kanaal wordt links en rechts ingehaald door nieuwe marktpartijen die zich richten op specialismen die vooral aantrekkelijk zijn voor lines-of-business (LOB's). Managers uit de business hebben geen enkele ervaring of emotionele band met de traditionele partners van de CIO of IT-afdeling en zoeken simpelweg naar eigen partners. Deze 'shadow channel' van digitale startups en onafhankelijke softwareleveranciers die direct zaken doen met LOB's zonder tussenkomst van resellers, nemen een steeds groter deel van de taart. Voor de CIO kan dat soms lastig manoeuvreren zijn, want uiteindelijk is het aan hem/haar om het allemaal beheersbaar te houden.

Nieuwe technologie biedt dreigingen en kansen

Sowieso voorspelt Forrester het einde van het traditionele IT-kanaal. Dat komt vooral door die nieuwe spelers, en doordat bedrijven anders omgaan met de inkoop van technologie. Doordat LOB's steeds meer zelf inkopen, en dat in toenemende mate doen via marktplaatsen op het internet, komen er steeds meer aanbieders van technologie die geen gebruik maken van tussenpersonen. Daarnaast wordt steeds meer gebruik gemaakt van nocode/lowcode-platforms, zodat LOB's steeds minder afhankelijk zijn van gespecialiseerde tech-kennis.

Dat laatste biedt ook weer kansen voor bepaalde IT-bedrijven, die met dergelijke platforms snel oplossingen voor hun klanten kunnen neerzetten. De channelpartners van aanbieders van dergelijke platforms zouden daar nog wel een boterham mee kunnen verdienen. Robotic Process Automation is een van de grootste groeifactoren in de markt, waarmee IT-dienstverleners (klein en groot) onder meer allerlei SaaS-applicaties met elkaar kunnen integreren. Dergelijke diensten zijn gewild omdat bedrijven (zowel CIO's als LOB-managers) geen 'one stop-shop'-zaken meer doen met 'trusted advisors', maar een heel palet aan technologieën binnen halen, waarbij integratie en communicatie van groot belang wordt. Dat zorgt ervoor dat grote leveranciers als Microsoft niet meer kiezen voor vastomlijnde partnerprogramma's, maar per marktsegment en specialisatie kijken naar fluctuerende ecosystemen van techbedrijven, digitale startups en specialisten.