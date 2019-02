Dit is de digitale strategie van HEMA

Van traditioneel warenhuis naar everything as a service.

HEMA startte drie jaar geleden met een nieuwe strategie, waarbij drie pijlers centraal staan: het revitaliseren van de keten in de Benelux, internationale groei en een digitale transformatie. Dit was ook de periode dat ik mijn carrière bij HEMA begon. Ik ben dan ook in grote mate betrokken bij de nieuwe digitale strategie. We hebben de afgelopen jaren aan een nieuw landschap gewerkt dat tegen onze bestaande omgeving is aangebouwd om de omnichannel groeiwensen te realiseren.

Innovatielab helpt realiseren van nieuwe concepten

HEMA´s digitale strategie is gebaseerd op een Agile-aanpak en is gericht op een model waarbij is gekeken naar drie pijlers: de klant, de kanalen en de organisatie. Met HEMA willen we in staat zijn om technologische oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan de klanttevredenheid en de efficiëntie van werknemers. HEMA brengt verschillende customer journeys in kaart en identificeert cruciale problemen. Het in juli 2018 geïntroduceerde Innovatielab biedt hiervoor de juiste handvatten en zorgt ervoor dat oplossingen gemakkelijk en snel getest kunnen worden.

Een goed voorbeeld is misschien wel de grootste irritatie van een klant: lange wachtrijen in fysieke winkels. Dit kan wel twintig oorzaken hebben. In het Innovatielab stellen we de vraag: welke (technologische) mogelijkheden zijn er om het probleem op te lossen? Misschien kunnen klanten die één artikel willen afrekenen en willen pinnen wel betalen via een mobiele betaaloplossing op de PDA. Het Innovatielab helpt ons bij het testen van de mogelijkheden omdat we snel prototypes kunnen bouwen.

Cloud als middel voor schaalbaarheid en flexibiliteit

Een belangrijke component in de digitale transformatie was de overgang naar de cloud; de cloud is voor HEMA een middel om schaalbaar en flexibel te zijn. Dit doen we door verschillende diensten te integreren. HEMA heeft best wel een versnipperd cloudlandschap en we hebben gekozen voor oplossingen die cloud based zijn zoals SaaS, cloud hosted en cloud native services. Onze gehele data lake draait op Elasticsearch: SaaS die wordt gehost bij Amazon Web Services (AWS). We hebben een multi-channel API layer gebouwd op basis van Lambdas. Deze serverless oplossing biedt precies wat wij nodig hebben in ons streven naar 'NoOps'.

NoOps betekent dat een IT-omgeving in grote mate is geautomatiseerd en losgekoppeld is van de onderliggende infrastructuur zodat er geen speciaal team nodig is om de software intern te beheren. Daarbij zorgt de technologie van AWS ervoor dat onze services extreem schaalbaar zijn. Het maakt niet uit of je als bedrijf één of één miljoen keer een beroep doet op de services; AWS zorgt ervoor dat het kan. De service is hierdoor ook betaalbaar, omdat we de services enkel gebruiken wanneer hier vraag naar is. Rond de feestdagen zagen we dat de aanvragen op HEMA.nl omhoog gingen,omdat veel mensen op zoek waren naar sinterklaas- en kerstartikelen. Dit heeft echter geen impact gehad op de performance, gezien het feit dat de services dit aan konden. Voor de feestdagen hebben wij eigenlijk niets speciaals hoeven doen voor onze cloud gebaseerde oplossingen.

Digitale toekomst: 'everything as a service'

Het doel van HEMA is om in de toekomst ´everything as a service´ te hebben; een diversiteit aan diensten die door verschillende afnemers gebruikt kunnen worden. Momenteel is het al mogelijk om productinformatie op te halen op zowel de HEMA-website als andere kanalen. We zijn echt een service oriented landschap aan het bouwen met daarin oplossingen die aan elkaar gekoppeld zijn om die omnichannel ervaring te verbeteren. Die lijn die we daar tussen gebruiken is volledig gebouwd met Lambda's serverless oplossingen, de nieuwste technologie van AWS.

Binnen de organisatie is HEMA Digital een afdeling die de totale plannen van HEMA wereldwijd mogelijk moet maken. Wanneer we in een ander land een winkel openen, moeten onze systemen zo ingericht zijn dat het ons weinig moeite kost om dit te realiseren. We moeten zorgen dat we flexibel en schaalbaar zijn. In plaats van het implementeren van een softwarepakket, kijken we naar de customer- of employee journey en stellen vragen als 'lossen we op deze manier het probleem op?' Deze benadering geeft je de mogelijkheid om de gehele situatie te bekijken in plaats van een geïsoleerd deel van het probleem. Met de nieuwe eigenaar Marcel Boekhoorn komen verschillende denkbeelden samen en ontstaan er nieuwe kansen en mogelijkheden tot innovatie. Ons team is aan het groeien en we zijn op zoek naar mensen die samen met ons de digitale reis verder willen maken.