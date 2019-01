De 'digital skills gap': veel zorgen, weinig oplossingen

In de afgelopen jaren hebben technologen op het jaarlijkse World Economic Forum - waar CEO's, academici en politici bijeenkomen om dringende kwesties te bespreken - zich vooral gericht op de maatschappelijke en economische impact van machine learning en automatisering. Wat hebben de CEO's van Microsoft, HCL, Dell en Salesforce dit jaar te zeggen gehad en hebben zij echte oplossingen aangedragen?

Zo zei Dell oprichter en CEO Michael Dell tijdens het 'Making Digital Globalisation Inclusive' panel: "Wat ons het meest zorgen baart is het tekort aan vaardigheden. In het tempo en de snelheid waarmee de wereld digitaal verandert, is dat een onderwerp waar iedereen bij betrokken moet worden, want we kunnen niemand over het hoofd zien als we ons bezighouden met het creëren van alle vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst".

Michael Froman, verantwoordelijk voor strategische groei bij Mastercard, herhaalde deze zorgen. "Het probleem waar ik het meest op gefocust ben, is de groeiende kloof tussen de datamogelijkheden van de private sector, die immens zijn en exponentieel groeien, en het gebrek aan die mogelijkheden in de publieke, civiele en non-profit sector. Ik denk dat we de verplichting hebben om de mogelijkheid te creëren om deze vaardigheden toe te passen op enkele van de belangrijkste sociale en economische uitdagingen."

MIT-academicus Erik Brynjolfsson sprak over de toenemende automatisering van middenklassebanen, iets waar hij uitvoerig over schrijft in zijn boek Second Machine Age uit 2014, dat hij samen met Andrew McAfee schreef.

Hij zei: "Terwijl de technologie de taart groter maakt, is er geen economische wet die zegt dat iedereen daar een deel van zal krijgen, of zelfs maar een voordeel ..... De banen in de middeninkomens zijn gestagneerd, dus ongeveer de helft van de Amerikaanse en Europese bevolking heeft niet deelgenomen aan deze nieuwe rijkdom die door de digitalisering is ontstaan."

Keith Block, de nieuw benoemde co-CEO bij Salesforce zei: "De reden dat ik hierover nadenk is niet zozeer het technologische aspect, het is de maatschappij, de overheid, de publieke sector, de particuliere sector die hand in hand samenwerken om die technologieën effectief in te zetten. Niet alleen om toegang te verschaffen tot die technologie, wat natuurlijk belangrijk is om kansen te creëren en die kloof te dichten, maar hoe nemen we deze technologie op om ervoor te zorgen dat mensen in het personeelsbestand opnieuwe geschoold worden? Zijn we in staat om die technologie te omarmen, zodat we geen massaal banenverlies lijden zonder massaal banen te creëren? Het is die transitie die me 's nachts wakker houdt."

Michael Dell voegde daaraan toe: "Landen die het meest gerobotiseerd zijn, hebben eigenlijk de laagste werkloosheidscijfers, dus ik ben er niet van overtuigd dat technologie noodzakelijkerwijs een groot deel van het probleem is. We kunnen allemaal samen heel wat doen om kansen te creëren, zodat iedereen bij deze groei wordt betrokken. Het zal veel nieuwe vaardigheden en capaciteiten vereisen. Vanuit ons perspectief zien we een tekort aan talent en vaardigheden en het enige antwoord daarop is om ze niet van andere bedrijven af te pakken, want die rekensom komt niet uit. Je moet ze van binnenuit opleiden en laten groeien".

Oplossingen

Met oog op de groei van de digitale maatschappelijke ongelijkheid bekeek het panel vervolgens naar mogelijke oplossingen voor het probleem.

"Het historische model van mensen die 20 jaar worden opgeleid en 40 jaar werken en 20 jaar met pensioen gaan, is waarschijnlijk enigszins verouderd, dus hebben we platforms nodig die levenslang leren mogelijk maken", aldus Froman van Mastercard.

Michael Froman (mastercard): "Het historische model van mensen die 20 jaar worden opgeleid en 40 jaar werken en 20 jaar met pensioen gaan, is waarschijnlijk enigszins verouderd"

C. Vijayakumar, CEO van de Indiase IT-multinational HCL Technologies zei: "Ik denk dat de grootste kans en het gebied waarop we de grootste impact kunnen hebben, de ontwikkeling van vaardigheden is", met bijzondere aandacht voor de noodzaak voor bedrijven om hun werknemers voortdurend bij te scholen om gelijke tred te houden met technologische veranderingen.

Dit was een thema dat Block enthousiasmeerde, terwijl hij ook van de gelegenheid gebruik maakten om Salesforce's eigen trainingsplatform Trailhead te pitchen (eens een verkoper, altijd een verkoper): "We moeten in beweging komen om te wennen aan de komst van nieuwe technologie en voortdurend sturen op scholing en bijscholing".

Één oplossing die geen positieve reactie kreeg was toen de panelvoorzitter Heather Long, een economische correspondent bij de Washington Post, Dell vroeg of hij het voorstel steunt van de Amerikaanse politica Alexandra Ocasio-Cortez om 70 procent belasting te betalen..

Dell antwoordde met een sarcastische "wow, wat een belangrijke vraag" - alvorens te wijzen op zijn werk bij de Michael en Susan Dell Foundation.

"Wij hebben heel wat meer dan een belastingtarief van 70 procent op mijn jaarlijks inkomen bijgedragen en ik voel me veel comfortabeler met onze mogelijkheden als particuliere stichting om die fondsen voor goede zaken in te zetten dan ik ze aan de overheid geef," zei hij. "Dus nee, ik ben daar geen voorstander van en ik denk niet dat het de groei van de Amerikaanse economie ten goede zou komen. Noem een land waar dat ooit heeft gewerkt".

Block grapte dat hij blij was dat Lang die vraag aan Dell stelde en niet aan hem.

Vaardigheden van de toekomst

In een apart panel, getiteld 'Shaping Globalisation 4.0' had ook Satya Nadella, CEO van Microsoft, het tekort aan vaardigheden in gedachten en stelde hij de jonge panelleden van het WEF Global Shapers-programma een vraag: "We weten dat de banen van de toekomst andere vaardigheden vereisen, dus hoe rusten we de jeugd van de wereld uit voor deze banen?"

In datzelfde panel zat Juan David Aristizabal, voorzitter en medeoprichter van Los Zúper in Colombia, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van vaardigheden onder jongeren in het land.

In een eloquente openingstoespraak zei hij: "We hebben een leercrisis. Machines zijn snel, maar mensen zijn creatief. Machines kunnen ons vertellen over het verleden, maar als mens denk ik dat we een toekomst kunnen opbouwen. Dat is wat we deze week moeten bespreken, met een leersysteem dat voor iedereen werkt".