Waarom een IT-leider moet samenwerken met een marketeer

Ik heb bijna tien jaar gewerkt als CMO op inhuurbasis. Door van organisatie naar organisatie te switchen, heb ik gezien wat werkt en wat niet werkt. En ik heb ook gezien hoe CIO's een marketingteam kunnen ondersteunen of volledig kunnen blokkeren.

De concepten die ik in dit artikel zal behandelen zijn geïnspireerd door mijn persoonlijke ervaringen met verschillende marketingteams en hun ondersteuningssystemen.

CIO's moeten hun greep op marketing-tech loslaten

Dit is niet uniek voor deze tijd, maar het is een constant probleem voor behendige en snel schakelende marketingteams. Bureaucratische goedkeuringsprocessen, waarbij de gehele managementlaag onder de CIO hun handtekening moet zetten, zijn aan een grondige herziening toe. De personen die verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren van nieuwe marketingtools beschikken meestal niet over de nodige ervaring om een weloverwogen beslissing te nemen.

CMO's hebben de ervaring en financiële motivatie om alleen producten aan te schaffen die de efficiëntie verbeteren en de omzet verhogen. Ze mogen niet verlamd worden door een verouderd technologie-inkoopbeleid.

5G zal een impact hebben op vrijwel alles

Het is mijn taak om vooruit te kijken en manieren te vinden om naadloos aan te sluiten bij het toekomstige leven van klanten. Tegen de tijd dat een marketingcampagne wordt uitgerold, is het doelwit verplaatst. Als je voor het doelwit mikt, kun je het misschien gewoon raken.

Eén ding waar ik het in onze vergaderingen over heb gehad, is hoeveel meer verbonden we op het punt staan te worden. Ik ben niet de enige die dat zegt- er zijn veel redenen waarom 5G in 2019 explodeert.

Voor een marketeer betekent 5G dat klanten meer kunnen doen met hun apparaat dan ooit tevoren - van vrijwel overal en altijd. Distributed computing zorgt ervoor dat smartphones de kracht van een heel netwerk van technische pk's (ook wel de cloud genoemd) kunnen benutten, in plaats van alleen te vertrouwen op de chip in je handset.

Als CIO loop je al achter als jouw interne netwerken niet werken op 5G-snelheden, dankzij de vooruitgang in glasvezelnetwerk-technologie. En jouw mobiele werknemers zullen de mogelijkheid verwachten om op locatie te werken met dezelfde lage latency-verbinding.

De groei in datamogelijkheden van een 5G-wereld is muziek in de oren van een marketeer. CIO's moeten op agressieve wijze bedrijfsinitiatieven ondersteunen die ervoor zorgen dat de producten van hun bedrijf meer verbonden worden (d.w.z. IoT). Hoe meer gegevens kunnen worden verzameld uit het realtime gebruik van bestaande producten, hoe gerichter marketing en productontwikkeling zullen worden.

AI-gebaseerde beveiliging zal het dreigingslandschap veranderen

De ergste nachtmerrie van een CIO is een telefoontje om 2 uur 's nachts dat er een datalek is ontdekt. Tuurlijk, het lek kan gedicht zijn, maar welke gevoelige gegevens konden worden benaderd terwijl het open was?

Om deze reden krijg ik tijdens mijn eerste paar dagen in elke nieuwe post altijd een discussie (lezing) over de best practices op het gebied van bedrijfsgegevensbeveiliging. Het is normaal gesproken behoorlijk overbodig - al eerder gehoord en gezien. Maar af en toe is er wel eens iets dat mijn nieuwsgierigheid prikkelt.

Ik kwam veel meer te weten toen ik vroeg om "hoe?" in plaats van "waarom? Ten eerste zijn CIO's begonnen met het spelen met AI om meer geavanceerde detectie en mitigatie van bedreigingen te bieden. Dit heeft gevolgen voor elk aspect van de digitale omgeving van een bedrijf.

In 2018 meldde Office1.com dat 12 procent van de bedrijfsorganisaties op AI-gebaseerde beveiligingsanalyse-tools gebruikte. Die vroege investering in het gebruik van AI om inzicht te krijgen in de dagelijkse stroom van gegevens over hun netwerken zal nog jaren renderen. In 2019 worden AI-beveiligingsplatforms naar verwachting de nieuwe norm. En ze zullen slechts zo slim zijn als de gegevens waar ze toegang toe hebben.

Als marketeer heb ik geleerd hoe belangrijk het is om sterke relaties op te bouwen met vooruitstrevende CIO's. Zij controleren de sleutels tot het interne data-koninkrijk en bemannen de wachttorens die een veilige doorstroming van externe gegevens mogelijk maken.

Dezelfde gegevens die ze monitoren zullen overlappen met de klantgegevens waar ik elke dag mee bezig ben - vooral omdat producten meer met elkaar verbonden worden.

In sommige aspecten lopen CMO's voor op CIO's in termen van AI-implementatie. Chatbots worden veel intelligenter dankzij AI - een belangrijke trend om naar te kijken in 2019. Alles, van social media interacties tot real-time leadgeneratie, wordt beïnvloed.

Met de inzet van 5G-infrastructuur en AI-gebaseerde dataplatformen zullen CIO's en CMO's de komende jaren meer en meer gaan samenwerken. En hopelijk leidt dit tot meer vertrouwen tussen twee van de meest belangrijke afdelingen in elke moderne onderneming.