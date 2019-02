4 digitale trends bij uw externe dienstverlener

In 2018 kwamen er vier trends naar voren in digitale investeringen door externe dienstverleners, die naar mijn mening van invloed zullen zijn op de beslissingen over de uitgaven van ondernemingen in 2019.

Trend #1: Automatisering in BPO/BPS

Nieuwe digitale modellen en Robotic Process Automation (RPA) veranderen het landschap van outsourcing services. Dit komt vooral tot uiting in spraakgestuurde bedrijfsprocesdiensten (BPS). Digitale technologieën revitaliseren volwassen diensten, zoals voice/call center services. Enigszins contra-intuïtief gezien evolueert het segment van de spraakdiensten van een commodity naar een gedifferentieerd aanbod, aangezien het nu digitale technologieën, analytics en kunstmatige intelligentie (AI) integreert.

Digitale modellen en technologieën vereisen nieuwe vaardigheden, waardoor dienstverleners hun talentenpools opwaarderen, met toevoeging van analytics en specialistische vaardigheden. Talent op het gebied van voice heeft behoefte aan de mogelijkheid om meer geavanceerde vragen te behandelen en meer onafhankelijke acties te ondernemen op basis van een verzoek van een klant. Analytics, chat bots en AI leveren die mogelijkheden.

Deze veranderingen beginnen nog maar net effect te sorteren, maar de richting is duidelijk. Indiase dienstverleners, historisch benadeeld in veel BPS-gebieden vanwege problemen met de taalkwaliteit en de afstand tot klanten, lijken nu op weg naar een mooie toekomst in BPS. Hun kwaliteit in voice-technologie en uitdagingen in cultuurperceptie worden enigszins gecompenseerd door technologische bekwaamheid, en er is behoefte aan technisch onderlegd talent in de nieuwe digitale modellen en technologieën.

Digital biedt groeimogelijkheden voor de geavanceerde callcenterdienstverleners, en kleinere aanbieders consolideren zich om te voldoen aan de meer geavanceerde behoeften op het gebied van digital en om belangrijke nieuwe adresseerbare markten te veroveren. Bovendien lijkt dit patroon zich te herhalen in bijna alle hoogwaardige bedrijfsprocessen, zoals F&A en inkoop, waar dienstverleners digitale technologieën kunnen toepassen. De groei van het BPS-segment lijkt nu zelfs beter te presteren dan het IT-servicesegment in de nabije toekomst.

Trend #2: innovatie-ecosystemen

Nu de dienstensector verandert van een voorkeur voor goedkope arbeid naar het voldoen aan de vraag van klanten naar disruptieve digitale technologieën die nieuwe waarde creëren, worden zij geconfronteerd met een aanzienlijke dreiging van startende bedrijven. Zoals ik al eerder heb geblogd, toonden bedrijven in 2018 een sterke voorkeur om zich te verbinden met startende bedrijven als hun go-to-partner voor digitale transformatie, in plaats van gevestigde dienstverleners. Zij zien startende ondernemingen als de bron van technologische innovatie voor het creëren van nieuwe waarde die hun concurrentiepositie kan veranderen.

Deze verschuiving in relevantie is een potentiële existentiële bedreiging voor de gevestigde dienstverlener, die wanhopig probeert de go-to-partner te worden voor digitale transformatie. In eerste instantie probeerden ze de strijd aan te gaan met de startende bedrijven, maar ze zagen steeds meer in dat ze die strijd aan het verliezen waren. Ze kiezen er nu voor om zich bij hen aan te sluiten en gebruik te maken van de sterke punten van startende bedrijven. Infosys, TCS, Tech Mahindra, Wipro en anderen creëren nu innovatie-ecosystemen die investeren in start-ups en hun diensten en producten naar de klanten van de gevestigde bedrijven brengen.

Dit is een goede strategie die ook de klanten ten goede komt. Digitale starters richten zich meestal op het bouwen en verkopen van technologie, maar missen adequate implementatiemiddelen. Bovendien is het voor gevestigde dienstverlenende bedrijven erg moeilijk om ontwrichtende technologie te laten opbloeien en een nieuw softwarebedrijfsmodel op te bouwen binnen een succesvol dienstverlenend bedrijf. Voor elke euro die een klantenbedrijf uitgeeft aan nieuwe digitale technologie, besteedt het 10 tot 20 euro aan de implementatie ervan en het veranderen van het bedrijfsmodel. De gevestigde dienstverleners willen deelnemen aan dat winstgevende deel van de uitgaven door goede implementatie- en ecosysteempartners te zijn van de start-ups.

De gevestigde dienstverleners hopen ook dat hun investeringen in startende ondernemingen hen goed zullen positioneren voor (a) het opkopen van de start-up als ze samen succesvol zijn, (b) de start-up te beïnvloeden om de gevestigde dienstverlener als een bevoorrechte partner te selecteren of (c) op zijn minst geld verdienen als ze succesvol zijn als partners. De strategie om zich aan te sluiten bij startende bedrijven in plaats van ze te bestrijden en innovatie-ecosystemen te creëren lijkt goed te werken voor de Indiase bedrijven, aangezien de strategie een belangrijke factor is in hun versnellende groei op de digitale markten. Het werkt ook goed voor klanten, die profiteren van de partnerschapsbenadering van digitale transformatie om de 'best of both worlds' te krijgen.

Trend #3: groei communicatiesector

Dankzij de digitale technologieën is het segment van de communicatiediensten klaar voor een sterke groei in de komende jaren. Ik denk dat het waarschijnlijk een strategisch segment zal worden voor externe dienstverleners. De kern van deze groei wordt gevormd door een aantal megatrends:

Enorme golf van werk dat nodig is voor 5G-technologieën - in eerste instantie in implementatiediensten, maar op lange termijn in strategisch belang, zoals in programma's voor het internet of things en zelfrijdende auto's.

Convergentie van media en telecom, het verplaatsen van deze bedrijven naar een rijker dienstenmodel voor hun klanten, wat aanzienlijke hulp van dienstverleners vereist.

Opkomst van digitale marketing, een gebied met grote impact voor alle bedrijven, en de groeiende banden met communicatiebedrijven.

Als gevolg van de potentiële hoogwaardige, strategische business in het communicatiesegment, herstructureren sommige dienstverleners dit bedrijfssegment om betere klantrelaties, verkoopinvesteringen en managementtoezicht te bieden. Infosys, bijvoorbeeld, heeft onlangs Communicatie, Telecom OEM en Media als onderdeel van het segment Energie en Nutsbedrijven uitgesplitst en als een afzonderlijk bedrijfssegment gecreëerd. Door het los te maken, kan Infosys de resultaten beter volgen en gerichter investeren in dit kritieke segment.

Het is geen verrassing dat Infosys en andere dienstverlenende bedrijven prioriteit geven aan het communicatiesegment, vooral om beter te kunnen concurreren met Accenture en andere bedrijven die al een sterke basis hebben in deze sector. Ik geloof dat marktleiderschap in diensten voor communicatieklanten ook het opbouwen van vaardigheden op het gebied van IoT, media en digitale marketing noodzakelijk maakt.

Trend #4: Verhoogde prijsdruk

Ten slotte leidt de vraag van bedrijven naar digitale technologieën en bedrijfsmodellen tot een toename van de prijsoorlogen die de dienstensector nu al teisteren. Naarmate bedrijven digitale platforms implementeren, dalen de totale operationele kosten (TCO) aanzienlijk omdat de technologie 30 tot 40 procent van de mensen die voorheen het werk deden, elimineert. In de meeste gevallen daalt de TCO met 30 tot 40 procent en in sommige gevallen met meer dan 80 procent.

Bedrijven worden zich bewust van deze verandering in TCO en worden steeds agressiever in het gebruik van benchmarking en herconcurrentie om deze winst voor zichzelf vast te leggen. Sommige klanten willen niet de pijn en kosten van het veranderen van serviceprovider dragen, dus ik denk dat het potentieel van lagere TCO veel klanten in 2019 naar een grote heronderhandelingstafel zal dwingen om druk uit te oefenen op gevestigde leveranciers om hun marges te verlagen en de automatisering te verhogen.