Ontkoppelde technologie funest voor innovatie

Dat er een digitale transformatie gaande is, is op z'n zachtst gezegd geen nieuws meer. Clouddiensten, connected devices en data-analyse hebben radicale invloed op hoe organisaties hun core business vormgeven. Opvallend genoeg is nog niet iedere organisatie bezig met de vraag hoe ze deze uitdaging aan moeten pakken - en hoe digitale verandering voor nieuwe mogelijkheden kan zorgen.

De oorzaak hiervan is dat binnen veel organisaties afzonderlijke silo's bestaan met daarin zowel technologie als werknemers. Hierdoor ontstaan er aparte data-entiteiten binnen organisaties die niet op de hoogte zijn van elkaars kennis, vaardigheden en mogelijkheden. Het gebruikmaken van de mogelijkheden die de digitale transformatie biedt, zal lastig worden bij dergelijke organisaties.

Gestapelde IT-toepassingen

Vergis je niet, dit soort praktijken kom je niet alleen tegen bij organisaties die de naam hebben groot en log te zijn. Ook organisaties waarvan je zou verwachten dat ze binnen hun branche vooroplopen als het om onderwerpen zoals AI en data intelligentie gaat, kampen ermee. Veel grote ondernemingen dreigen te bezwijken onder de druk van reeds bestaande operationele afhankelijkheden: IT-toepassingen die in de loop der jaren bijvoorbeeld op elkaar zijn gestapeld.

Dergelijke gescheiden blokken met monolithische systeemfunctionaliteiten zijn een pijnlijke realiteit in veel organisaties. Dit zorgt ervoor dat ondernemingen geen helder overzicht hebben van beschikbare bedrijfsgegevens. En hierdoor wordt het ontwikkelen van nieuwe toepassingen een stuk lastiger. Innovatie wordt zo vertraagd en ondernemingen kunnen minder snel op veranderingen inspelen. Dit gebrek aan orchestratie en connected informatie maakt het moeilijk om schaalvoordelen te realiseren.

Bovendien drijven alle hedendaagse veelbelovende technologieën (AI, IoT, blockchain, machine learning) op data: zonder beschikbare gegevens zal geen van deze technologieën van toegevoegde waarde kunnen zijn. Organisaties waar data opgesloten zit in silo's zullen daardoor nooit in staat zijn om dergelijke technologieën optimaal in te zetten. Kortom, datasilo's moeten afgebroken worden. Maar hoe?

Tech als bindweefsel

De belangrijkste stap is het anders benaderen van IT-oplossingen. Deze moeten voortaan beschouwd worden als de basis van toekomstige business, en niet als afzonderlijke onderdelen binnen een organisatie. Technologieën kunnen namelijk fungeren als een soort bindweefsel tussen verschillende bedrijfsonderdelen, waardoor deze onderdelen met elkaar worden geïntegreerd. Zo wordt de spreekwoordelijke logge tanker opgedeeld in meerdere, beter wendbare kleine tankers die onderling communiceren.

Daarnaast biedt het afbreken van silo's mogelijkheden om multi-channel workflows te creëren waarmee ervaringen van gebruikers en klanten worden verbeterd. Dit vergroot de productiviteit van werknemers en dit heeft weer zijn invloed op werknemersgeluk en -betrokkenheid. Zo staat technologie in dienst van de werknemer, en niet andersom.