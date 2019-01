Zo maakt digitale transformatie van Lenovo een dienstverlener

Digitale transformatie vereist visie, leiderschap, procesverandering en technologie. Maar net zo belangrijk is, volgens Arthur Hu, CIO van Lenovo, het veranderen van "hart en geest" van elke werknemer in het bedrijf. Ik praatte bij met Hu om te leren hoe hij alledaagse innovatie, identiteit en teamwork gebruikt om lang sluimerende ideeën losmaakt over de inzet van technologie bij het wereldwijde hightechbedrijf van 43 miljard dollar.

Wat betekent "digital" voor Lenovo?

"Voor Lenovo bestrijkt digital een breed spectrum. Het varieert van elementaire procesoptimalisatie tot het gebruik van technologie om nieuwe bedrijfsmodellen te ontsluiten, tot het creëren van nieuwe producten en het leveren van meer empowerment bij klanten. Als bedrijf geloven we in het toenemende belang van kunstmatige intelligentie (AI) voor bedrijven in de toekomst. Daarom gebruiken we de term Intelligent Transformation - het toepassen van technologie, met name AI, op alle gebieden binnen het bedrijf om de explosieve hoeveelheden data aan te boren die steeds meer beschikbaar komen in de onderneming en het ecosysteem."

"Met procesoptimalisatie, bijvoorbeeld, gebruiken we een SaaS-tool om onze offerte-mogelijkheden te verbeteren en om klanten een betere self-service te bieden. Met onze klantervaring maken we gebruik van machinaal leren en kunstmatige intelligentie om frictie te verminderen. We zijn bezig met het verder uitrollen van AI in onze callcenters, zodat we de intentie van een klant kennen wanneer deze contact met ons opneemt. We kunnen vertellen wat ze hebben gekocht, welke drivers ze hebben gedownload en welke vragen ze hebben gesteld op onze fora. Dat zijn de dagelijkse innovaties die net zo goed deel uitmaken van het digitaal zijn als het creëren van nieuwe producten en diensten."

"Aan de kant van het bedrijfsmodel bieden we apparaten als een service waarbij we tips geven om gebruikers te helpen hun apparaten te beheren. En we creëren een slim ecosysteem van consumentenelektronica via IoT in China met slimme schermen en sensoren. Voor die strategie gebruiken we nieuwe ontwikkelingsmodellen om onze partners in staat te stellen deel te nemen aan innovatie. Dit soort veranderingen vereist een volledig nieuwe manier om PC's te begrijpen."

Wie stuurt uw intelligente transformatie aan?

"Intelligent Transformation gaat over het opnieuw in beeld brengen van het bedrijf en het naar een nieuw niveau te brengen, dus het moet een door de CEO geleide inspanning zijn. Onze CEO, Yuanqing Yang, bekend als "YY" in het bedrijf, heeft aan het hele bedrijf duidelijk gemaakt dat elke werknemer een rol te spelen heeft in onze intelligente transformatie. Er is een reële verwachting dat elke Lenovo-werknemer zijn individuele rol zal richten op het verbeteren van de ervaring van onze klanten."

"Bij het realiseren van de visie binnen BT/IT bij Lenovo hebben we ons laten inspireren door de sterke steun van YY en hebben we onszelf uitgedaagd om elk team op een praktische manier te betrekken. "Iedereen is een eersteklas burger" is iets wat ik met mijn teams deel, en de teams hebben hierop gereageerd door manieren te vinden om technologie en kunstmatige intelligentie toe te passen ten dienste van verbeterde ervaring, sterkere betrokkenheid van de werknemers en efficiëntere processen op elk niveau van de organisatie."

"Dat geldt niet alleen voor de business teams, maar ook van ons commandocentrum dat gebruik maakt van chatbottechnologie om de tevredenheid te verhogen en meer gebruikerstickets af te handelen, naar onze infrastructuur- en netwerkteams die migreren naar het software-gedefinieerde datacenter van de toekomst, naar onze testteams die de automatisering verbeteren. We zijn echt de drijvende kracht achter de transformatie naar alle niveaus van het team. Dit is van cruciaal belang om andere teams te laten zien wat er mogelijk is en dat er volop mogelijkheden zijn om nieuwe kansen te ontsluiten en nieuwe waarde te creëren door ons af te stemmen op de richting van de transformatie."

Hoe werkt u nu anders?

"De samenstelling van onze teams ziet er heel anders uit dan vroeger. We zijn afgestapt van de traditionele back-office IT-mentaliteit - dat we een service aan de business bieden. In plaats daarvan verschuiven we meer naar een business partner-model van samenwerken om te bepalen hoe zakelijke ideeën en technologie elkaar op nieuwe en spannende manieren kunnen ontmoeten."

"We hebben bijvoorbeeld besloten om de kernrapportage te automatiseren, dus moesten we de manier waarop we financiële gegevens wereldwijd beheren, standaardiseren. In het verleden hebben we misschien gezegd dat het de taak van de CFO is om die verandering door te voeren. Maar vandaag de dag erkennen we dat het gedrag in meerdere afdelingen moet veranderen, waaronder de verkoopactiviteiten, die de gegevens van de pijplijn invoeren. We hebben een cross-functioneel team samengesteld, bestaande uit experts op het gebied van verkoop, financiën en user design, om niet alleen meer standaard en geautomatiseerde rapporten te creëren, maar ook om het werkmodel van "IT als de rapportenfabriek" om te vormen tot een "iedereen is een analist"-model gebaseerd op zelfbediening op visualisatie en analyse voor de meest voorkomende gevallen van gebruik."

"In Intelligent Transformation zijn de problemen vaak meer cross-functioneel, omdat we proberen om voorheen niet verbonden silo's met elkaar te verbinden. Met behendige cross-functionele teams krijg je meer perspectieven die resulteren in betere antwoorden."

Hoe heb je de cultuur in IT veranderd om digitale transformatie te stimuleren?

"We hebben onze identiteit veranderd van informatietechnologie naar bedrijfstransformatie en hebben zelfs een logo gecreëerd dat aansluit bij onze bedrijfscultuur om de verschuiving te benadrukken (zie plaatje linksboven artikel). Teamleden dragen het logo op T-shirts en we integreren het in onze documenten en presentaties. Het is een tastbare herinnering dat we anders moeten denken en werken als we echt een digitale transformatie mogelijk willen maken."

"We hebben ook de manier waarop we denken over ons werk veranderd; we hebben nu teams met het ontwikkelen van capaciteiten in plaats van het uitvoeren van projecten. Ik kan nog uren praten over Intelligent Transformation, maar wat echt de harten en geesten wint is wanneer mensen kleine, geïntegreerde teams zien die snel geweldige resultaten leveren."

"We begrijpen ook dat wat ons hier heeft gebracht ons niet verder zal brengen. Om het legacy denken in de IT ter discussie te stellen, hebben we het over [i]The Four M's: money, managers, manpower en monopoly[/i}. Als we zien dat we oude gewoonten toepassen, gebruiken we de 4 M's om ons uit te spreken."

Kun je de 4 M's uitleggen?

Money: In het verleden financierden we grote ERP-programma's voor drie tot vijf jaar. We moeten uit dit enorme programmaparadigma stappen en veel sneller waarde leveren. We moeten allemaal erkennen dat er geen bodemloos fonds is voor nieuwe investeringen. In het verleden financierden we grote ERP-programma's voor drie tot vijf jaar. We moeten uit dit enorme programmaparadigma stappen en veel sneller waarde leveren. We moeten allemaal erkennen dat er geen bodemloos fonds is voor nieuwe investeringen. Managers: Vandaag de dag zijn managers er niet langer alleen om taken toe te wijzen. De managers van vandaag hebben diepgaande kennis van hun domeinen, ontwikkelen hun mensen en positioneren hun teams om te winnen. We moeten de nadruk leggen op het management als individuele macht en het heroriënteren naar empowerment van teams. Vandaag de dag zijn managers er niet langer alleen om taken toe te wijzen. De managers van vandaag hebben diepgaande kennis van hun domeinen, ontwikkelen hun mensen en positioneren hun teams om te winnen. We moeten de nadruk leggen op het management als individuele macht en het heroriënteren naar empowerment van teams. Manpower: Denk aan startende bedrijven met kleine teams die de wereld veranderen. We hebben niet veel mensen nodig om een grote impact te hebben. We moeten de gewoonte veranderen om te denken dat meer mensen betere resultaten betekenen, terwijl meer mensen complexiteit en afhankelijkheden kunnen creëren die de levering in gevaar kunnen brengen. Denk aan startende bedrijven met kleine teams die de wereld veranderen. We hebben niet veel mensen nodig om een grote impact te hebben. We moeten de gewoonte veranderen om te denken dat meer mensen betere resultaten betekenen, terwijl meer mensen complexiteit en afhankelijkheden kunnen creëren die de levering in gevaar kunnen brengen. Monopoly: In het verleden hadden onze zakenpartners soms het gevoel dat ze IT moesten smeken om voor hen te werken. Omdat wij de enige IT-provider waren die voor hen beschikbaar was, hebben we ons niet gericht op kwaliteit. We moeten uit die monopolistische mentaliteit stappen en ons gaan gedragen als een dienstverlener in een concurrerende markt.

Welk advies heeft u voor CEO's van bedrijven die zich bezighouden met digitale transformatie?