AI: het einde van menselijkheid of het begin van iets nieuws?

Het geheim achter succesvolle innovaties, het effect van technologie op de mensheid en de toekomst van Artificial Intelligence, big data en blockchain - visionairs hebben er sterke ideeën bij. Maar heerst dezelfde visie onder ervaringsdeskundigen, oftewel: professionals uit het IT-werkveld? Om dat te toetsen legde ik een tweetal professionals een quote voor van Sydney Harris, een Amerikaanse journalist: "The real danger is not that computers will begin to think like men, but that men will begin to think like computers."

Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zijn vandaag de dag een hot topic. Sterker nog: volgens Sundar Pichai, de CEO van Google, gaat de ontwikkeling van AI een grotere impact hebben op de mensheid dan elektriciteit of vuur. Dat is niet zomaar een uitspraak. Dat het effect heeft staat als een paal boven water. Maar is het een gevaar? Het is in ieder geval belangrijk om als mens de controle te behouden en de menselijke touch niet te verliezen, hoe ver onze apparaten ook worden geautomatiseerd en de technologie zich blijft ontwikkelen.

De mens wordt juist weer meer mens

Het menselijke aspect is dus belangrijk. Denk maar eens aan een zelfrijdende auto. Wanneer deze de instructie krijgt om zo snel mogelijk naar het vliegveld te rijden, zal de auto snelheidslimieten overtreden. De machine doet wat je vraagt, maar niet wat je eigenlijk bedoelde. De angst van Harris is dat het menselijke aspect verloren gaat, omdat de mens steeds meer als een computer gaat denken.

Guy Kirkwood, Chief Evangelist bij UiPath, gelooft dat we juist op weg zijn om door middel van de digitale revolutie de mens weer meer mens te laten zijn. "De wereld voelt dat de komst van computers die voor zichzelf kunnen denken steeds dichterbij komt. Toch geloof ik dat het punt waar AI net zo intelligent is als wij mensen, nog steeds enkele decennia van ons verwijderd is, als het al ooit zal gebeuren. Wat bedrijven op dit moment als 'AI' bestempelen, is meer een verzameling technologieën waarmee computers ongestructureerde gegevens kunnen verwerken. En dit is van cruciaal belang voor alle bedrijfsprocessen. Vooral in relatie tot automatisering, aangezien maar liefst 90 procent van alle data in de afgelopen twee jaar gecreëerd is en 80 procent hiervan ongestructureerd is. AI-tools zoals machine learning, computer vision, natural language processing, understanding en generation en diepe neurale netwerken verbeteren continu. Voor leveranciers van robotic process automation (RPA)-software biedt AI de mogelijkheid om meer van de bedrijfsactiviteiten van hun klanten te automatiseren." Maar volgens Kirkwood is dit slechts de helft van het verhaal.

AI haalt de robot uit de mens

"Wat al deze elementen bieden, is geen technologische oplossing, maar een instrument voor culturele verandering. Wat ze echt doen is 'de robot uit de mens halen', waardoor werknemers hun tijd kunnen besteden aan wat Dave Johnson van Forrester omschrijft als 'werk dat de werknemers zelf belangrijk vinden'. Dit is de belangrijkste (en enige) indicator van 'employee engagement'. Karl Nolan, CEO van Generali Link, geeft bijvoorbeeld aan dat het belangrijkste voordeel van automatisering is dat de sfeer binnen het bedrijf veranderd is. De werknemers zijn blijer en de service wordt nu gemeten in de vorm van complimenten in plaats van klachten. Dit is wat mij betreft een bevestiging van de belofte van RPA en AI. Als we deze koers doorzetten, zijn mensen in staat weer meer mens te zijn," aldus Kirkwood.

AI verandert de werkwijze van organisaties en het verandert ons dagelijks leven. Er zijn zeker veel voordelen aan verbonden, maar ook een aantal risico's. Het beperkt bijvoorbeeld de transparantie is beslissingsprocessen. De input en output zijn helder, maar de tussenstappen zijn vaak niet inzichtelijk. Een ander risico, met betrekking tot werving en selectie bijvoorbeeld, is bevooroordeelde algoritmen. Er zijn veel systemen die etnische minderheden discrimineren. Dit komt door de ingevoerde data. Als er in het verleden dus is gediscrimineerd, zal het algoritme dat ook doen.

Risico is impact maal waarschijnlijkheid

Volgens Alex Bik, CTO bij BIT, hoeven we ons niet druk te maken. Toen hem de quote werd voorgelegd, zei hij: "Ik weet niet of ik het daar wel mee eens ben. Natuurlijk, als mensen als computers zouden gaan denken, zou dat niet best zijn. Maar risico is impact maal waarschijnlijkheid. Is het wel zo waarschijnlijk dat mensen als computers gaan denken? Zwart-wit denkers zijn er altijd geweest en zullen er ook altijd blijven. Dat is dus niks nieuws."

Toch wil Bik ook de andere kant van het verhaal belichten, hij ziet namelijk elders wel risico. "Aan de andere kant: AI is in opmars, dus dat computers meer en meer gaan 'denken' als mensen weten we zeker. En dat die systemen voor steeds meer zaken worden ingezet staat ook vast. De systemen worden ontwikkeld door grote bedrijven (en/of kleine AI bedrijfjes worden door techreuzen opgeslokt) en zijn ondoorgrondelijk voor de gewone sterveling. De ontwikkelaars van zulke systemen krijgen daardoor een enorme hoeveelheid macht. Ze kunnen met hun systemen op allerlei manieren invloed uitoefenen op de samenleving, zonder dat dat direct heel zichtbaar is. Fake news in het kwadraat. Dat lijkt me een serieuze bedreiging." Hiervan zijn talloze voorbeelden te noemen, zoals de algoritmen achter social media waardoor sociale manipulatie plaatsvindt.

Wellicht dat de uitspraak van Sydney Harris voortkwam uit een gevoel van angst. De intelligentie van machines overstijgt dat van de mens. Dit klinkt lang niet voor iedereen als muziek in de oren, maar ik pleit ervoor om het positief te benaderen. Wanneer AI ons daadwerkelijk voorbijstreeft, is dit een kans voor de mens om weer van machine te leren en zich tot een volgend niveau te ontwikkelen. Bovendien kan er door de juiste specialisten in te zetten veel vooruitgang worden geboekt door deze nieuwe technologie, zowel zakelijk als privé. Door kennis van mens en machine te bundelen, ligt een nieuwe wereld aan onze voeten. Zo moeten we naar AI kijken: een opstap naar nieuwe kansen.