Dit zijn jouw tech-prioriteiten voor komend jaar

Volgens de CIO Tech Poll: Tech Priorities 2019 die we eind vorig jaar hebben laten uitvoeren, verwacht 57 procent van de CIO's dat hun technologiebudgetten de komende 12 maanden zullen toenemen. Deze groei is redelijk consistent met de afgelopen jaren. De technologische prioriteiten veranderen echter voortdurend op basis van de instrumenten die organisaties het afgelopen jaar hebben geïmplementeerd en de huidige behoeften van het bedrijf. Benieuwd welke technologieën IT leiders van plan zijn om het komende jaar te implementeren? Lees dan verder.

Cybersecurity

Cybersecurity blijft hoe dan ook een topprioriteit voor organisaties. In 2019 verwacht 72 procent van de tech-executives dat hun uitgaven aan cybersecurity zullen stijgen, terwijl 25 procent aangeeft dat dit hetzelfde zal blijven. Momenteel heeft 63 procent van de organisaties cybersecurityoplossingen in gebruik - waarvan 17 procent hun oplossingen upgraden of verfijnen. Bovendien meldt 17% van de IT-leiders dat cybersecurity het belangrijkste project is waar hun IT-team momenteel aan werkt.

Cloud Computing

Ongeveer twee derde (67 procent) van de IT-leiders verwacht dat hun uitgaven voor cloud computing in 2019 zullen stijgen, wat aantoont dat organisaties ofwel investeren in nieuwe cloudtools of hun huidige oplossingen upgraden. Als we er dieper induiken, zien we dat 59 procent van de organisaties cloud-oplossingen heeft en nog eens 12 procent hun oplossingen upgraden. Op de vraag wat hun belangrijkste IT-project op dit moment is, zegt 10 procent van de IT-managers dat dat cloud computing is.

Business Process Management/Workflow Automation

Business process management/workflow automation is de toptechnologie die IT-managers op dit moment als hun belangrijkste technologieproject beschouwen (31 procent). Met de toegenomen druk en wens om een digitaal bedrijf te worden, is dat geen verrassing, want veel van wat er achter een succesvolle digitale transformatie zit, komt van efficiëntie en automatisering. Bijna twee derde (63 procent) van de organisaties geeft aan dat hun uitgaven voor bedrijfsprocesbeheer/workflowautomatisering in 2019 zullen toenemen.

Artificial intelligence & machine learning

Hoewel artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) nog niet op grote schaal worden toegepast, wordt verwacht dat deze instrumenten in 2019 een grotere rol zullen spelen. Zestig procent van de IT-leiders beschouwt AI/ML als een ontwrichtende technologie, wat betekent dat het potentieel heeft om de manier waarop bedrijven werken aanzienlijk te veranderen, en 47 procent van de IT-managers verwacht dat in 2019 meer budget gaat naar AI/ML. Daarnaast zegt 54 procent van de IT-managers dat AI/ML momenteel op de radar staat of actief wordt onderzocht.

Gebruik van opkomende tech-leveranciers

CIO's melden dat 15 procent van het totale technologiebudget in 2018 bij nieuwe technologiebedrijven is besteed, en 41 procent voorspelt dat dit percentage in de komende 12 maanden zal stijgen - vorig jaar was dat nog 33 procent. Dus hoe bewijzen nieuwe tech-vendors hun levensvatbaarheid en winstgevende business? Tech-leiders zijn op zoek naar casestudy's/ proof of concept, inzichten in product roadmaps/toekomstige plannen, en referenties van klanten uit het verleden. Technologieleveranciers doen er dus goed aan op de hoogte zijn van deze best practices, samen met de technologieën en prioriteiten die CIO's hoog in het vaandel dragen. Dat kan onder meer door CIO.nl goed in de gaten te houden.