2019: wordt AI eindelijk van waarde voor de business?

Je vriend(in) bellen met behulp van Siri, films bekijken die Netflix persoonlijk voor ons heeft geselecteerd, Google Maps controleren op de snelste route naar huis: we voeren deze acties dagelijks uit, en kunnen ze zelfs als vanzelfsprekend beschouwen omdat ze naadloos in onze routines zijn ingebed. Ze hebben allemaal één ding gemeen: ze worden gedreven door kunstmatige intelligentie (AI).

AI is ons leven fundamenteel aan het veranderen, en bedrijven gebruiken het steeds meer in een ongekend tempo. AI is ingebed in de kern van veel bedrijfsfuncties, waaronder ontwerp, marketing en bedrijfsvoering. Maar hoe kan AI in onze snel veranderende technologische toekomst op de juiste manier worden geïmplementeerd, zodat het beter past in de bredere plannen van een organisatie - en wie moet toezicht houden op deze instrumenten?

Daar komt de CIO om de hoek kijken. Volgens een onderzoek van Forrester en Dell EMC zijn CIO's optimaal gepositioneerd om de bredere AI-mogelijkheden van een organisatie op te bouwen, omdat de data, applicaties, servers, acceleratoren, netwerk- en opslaginfrastructuren die zij beheren van cruciaal belang zijn voor het verhogen van de bedrijfswaarde via AI.

Nu de helft van de bedrijven wereldwijd van plan is deze technologie te implementeren om zowel de klantervaring als hun bedrijfsvoering te verbeteren, is het essentieel om effectief te plannen voor verandering.

De volgende stappen kunnen CIO's helpen bij de inzet van kunstmatige intelligentietechnologieën.

Bouwen aan een AI-expertisecentrum

CIO's moeten de kans grijpen om de veranderingskatalysator te zijn in hun organisaties en strategische AI-plannen voor transformatie aan te sturen: zij bevinden zich in de frontlinie om dit te doen, gezien hun technische kennis en hun vermogen om alle AI-projecten te overzien.

Zij moeten een basiskennis hebben van het huidige of voorgestelde AI-ecosysteem van de organisatie en hoe AI de bredere doelstellingen van de organisatie kan ondersteunen. Dit kan door alle bedrijfsonderdelen te betrekken, door gesprekken op gang te brengen en te anticiperen op discussies met alle leiders over hun AI-behoeften en -wensen, en door te zorgen voor constante communicatie.

Uit het Forrester-rapport bleek dat ongeveer een vijfde van de organisaties hun IT-teams omzeilt bij het uitrollen van AI-afhankelijke projecten die kennis van het bedrijfsdomein van IT-professionals vereisen, ondanks het feit dat 75 procent van diezelfde organisaties gelooft dat het uitsluiten van IT van AI-initiatieven een grotere mate van werk zou vereisen om verdere oplossingen in de toekomst te ondersteunen.

Omdat de CIO op de hoogte is van de meeste, zo niet alle, technologische operaties in het bedrijf, is de CIO het best gepositioneerd om een AI-expertisecentrum in de hele organisatie te schalen en te ontwikkelen: een centrum dat alle activiteiten rond IT-transformatie kan overzien en ervoor kan zorgen dat middelen worden ingezet waar en wanneer nodig.

De 'connector-in-chief' zijn

Datalekken, beveiligingsrisico's, overschrijdende operationele uitgaven en gemiste bedrijfsdoelstellingen: er zijn veel risico's aan het uitvoeren van AI-projecten zonder IT-ondersteuning. De inherente expertise van IT-teams moet worden benut, aangezien zij cruciale spelers zijn in het ondersteunen van bedrijfsresultaten en het verminderen van de bovengenoemde risico's.

In het rapport van Forrester meldde 60 procent van de organisaties dat er een gebrek was aan afstemming tussen de belanghebbenden voor organisatorische AI-strategieën. De CIO moet daarom de brug zijn om ervoor te zorgen dat de input van IT gedurende de gehele levenscyclus van elk AI-project wordt geleverd.

Deze betrokkenheid zal ervoor zorgen dat de reputatie - om nog maar te zwijgen van de data - van iedereen wordt beschermd en dat iedereen in de hele organisatie de expertise krijgt die nodig is.

Lines of business kunnen geneigd zijn om zelf AI-initiatieven op te starten, maar bedenk dit: bedrijven hebben drie keer meer kans om machine learning-platformen succesvol te implementeren en twee keer zo veel kans om deep learning-platformen succesvol in te zetten met de ondersteuning van hun IT-teams. CIO's moeten dit zien als een kans voor hen om gesprekken tussen teams aan te gaan om de doeltreffendheid van AI-strategieën en -projecten te verzekeren.

Dring aan op modernisering

Om ervoor te zorgen dat de organisatie over de nodige infrastructuur en ondersteuning beschikt om AI-initiatieven aan te kunnen, moet de CIO zich sterk maken voor modernisering en investeringen. Als leider in de C-suite met de meeste technische kennis - en degene die verantwoordelijk is voor het creëren van het AI-plankader voor de hele organisatie - is de CIO het best in staat om feedback te vragen en samen te voegen van alle bedrijfsonderdelen, inclusief het IT-team.

Met 70 procent van de bedrijven die een gebrek aan serverautomatisering als de meest uitdagende kwestie voor AI-strategieën melden, en 80 procent die aangeeft dat er behoefte is aan nieuwe en gespecialiseerde servers voor high-performance computing, heeft de CIO een rol te spelen bij het coördineren van de noodzakelijke investeringen in infrastructuur en platforms; zij moeten waar nodig een beroep doen op modernisering en upgrade van systemen.

De voordelen van modernisering zijn aanzienlijk. Bedrijven die investeren in moderne IT-infrastructuur ter ondersteuning van AI kunnen rekenen op een betere klantervaring en een verhoogde operationele efficiëntie van de IT, om er maar twee te noemen.

Het is veelzeggend dat degenen die als verder op weg zijn met AI meer investeren - en meer terugverwachten (51 procent verwacht een ROI van 2 tot 5 keer hun AI-investering). Door de positieve effecten van AI te identificeren en te pleiten voor AI-gedreven bedrijfsgroei, kunnen CIO's snel ondersteuning krijgen voor verdere investeringen en buy-in voor AI-projecten op de lange termijn.

De beloningen zijn gemakkelijk te zien en omvatten betrouwbaardere IT-systemen, een versterkte veiligheidspositie en een lagere redundantie - om nog maar te zwijgen van de grotere en snellere ROI. Dit is het moment voor de CIO om de teugels stevig in handen te nemen en de organisatie voor te bereiden op grootschalige inzet van AI.