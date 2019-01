Europese CIO's lopen voorop in digitalisatie

Digitale bedrijvigheid in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) is op een belangrijk punt aangeland: volgens Gartner's CIO Agenda 2019 is 35 procent van de onderzochte CIO's in EMEA klaar om hun digitale initiatieven op een bredere schaal te ontplooien. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar. Gartner's jaarlijkse wereldwijde enquête omvatte 3.100 CIO's in alle belangrijke industrieën, waaronder 921 respondenten in 53 EMEA-landen.

"CIO's in EMEA lopen voorop als het gaat om het binnenhalen van de resultaten van digitale initiatieven", zegt Andy Rowsell-Jones, een VP en Research Director van Gartner. "Hun succes in het streven naar schaalvergroting is hoger dan bij hun CIO-tegenhangers in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië/Pacific. Om de toepassing van 'digital' op schaal binnen hun organisatie te bevorderen, zorgden 64 procent van de EMEA CIO's voor een betere samenwerking met de business en verminderde 46 procent de silo's en de interne complexiteit."

Echter, het creëren of uitbreiden van digitale business vereist meer actie. Cybersecurity en risicomanagement moeten ook worden herzien. Mobiel, cloud computing, sociale netwerken en het IoT, evenals de toenemende regelgeving op het gebied van compliance, zijn enkele van de factoren die de noodzaak van deze bedrijfsrevisies bepalen.

CIO's zetten aan tot bedrijfstransformatie

De groei van de digitale business dwingt bedrijven om hun bedrijfsmodellen te herzien. In het onderzoek meldde 47 procent van de EMEA CIO's dat hun organisaties hun bedrijfsmodellen hebben veranderd of bezig zijn dit te doen. Het is duidelijk dat naarmate dit proces zich ontvouwt, de rol van de CIO's van cruciaal belang zal zijn - en het onderzoek geeft inderdaad aan dat 58 procent van de EMEA CIO's de leiding heeft of diep betrokken is in de verandering van het bedrijfsmodel in hun organisatie.

Van de 39 procent van de EMEA-organisaties die hun bedrijfsmodel herzien, is de motivatie de wil om te reageren op de vraag van de consument (bijvoorbeeld naar betere klantenservice) en de noodzaak om de marktreputatie van het bedrijf te beschermen. Volgens het onderzoek proberen EMEA CIO's het voor klanten gemakkelijker te maken om met hun organisaties in contact te komen (49 procent) en gebruiken ze digitale middelen om de kosten van deze betrokkenheid te verminderen (46 procent).

Game-changers in 2019: AI, data en analyse

Aangezien de groei aan digitale business naar verwachting top of mind zal blijven voor 29 procent van de EMEA CIO's, zullen de investeringen in ontwrichtende technologieën zeker stijgen. De drie meest gefinancierde technologiegebieden in 2019 zullen bekend zijn bij iedereen die de trends in digitale ondernemingen in de gaten houdt: 44 procent van de respondenten van de EMEA CIO-enquête zei dat ze het grootste deel van hun nieuwe uitgaven zullen besteden aan business intelligence/data en analytics; 41 procent aan cybersecurity; en 37 procent aan digitale bedrijfsinitiatieven (inclusief marketing).

De zesde plaats bij de nieuwe of verhoogde uitgaven was artificial intelligence (AI), dat ook werd uitgekozen als het technologische gebied dat het grootste potentieel als game-changer belooft. Data en analyics, die historisch gezien altijd de toppositie hebben ingenomen, kwamen dit jaar op de tweede plaats als nieuwe uitgaven, waarbij 23 procent van de EMEA-respondenten het als hun topprioriteit voor IT-uitgaven noemde. Maar AI trekt de meeste aandacht; het onderzoek suggereert dat steeds meer organisaties het op een bredere en meer geavanceerde manier gebruiken. Spraakinterfaces en procesoptimalisatie behoren tot de top vijf van technologieën die EMEA CIO's hebben geïmplementeerd of volgend jaar zullen implementeren.

Het is niet verwonderlijk dat cybersecurity tot de belangrijkste technologieën binnen de digitalisatie behoorti, gezien de vele uitdagingen op het gebied van beveiliging en de aanscherping van de regelgeving wereldwijd. De respondenten aan het onderzoek hebben hun inzet van cybersecurity jaar na jaar verhoogd, waarbij 86 procent het al heeft ingezet of van plan is dit in de komende 12 maanden te doen. Dit is een toename van 10 procent ten opzichte van de bevindingen van vorig jaar.

"Dit jaar blinken de EMEA CIO's uit in het opschalen van hun digitale initiatieven," zegt Rowsell-Jones. "Ze worden echter geconfronteerd met barrières, waaronder onvoldoende middelen (44 procent) en een bedrijfscultuur die verandering tegenhoudt (38 procent). Om het positieve momentum voort te zetten, is het van het grootste belang dat EMEA CIO's sterkere relaties opbouwen met leiders in de business en de waarde van IT intern promoten".

Het dichten van kwetsbare gaten

Organisaties kunnen cybersecurity niet op de lange baan schuiven, omdat ze profiteren van de voordelen van digitale technologie. Omdat bedrijven vandaag de dag strijden om hun positie en vechten om gelijke tred te houden met het snel evoluerende digitale universum, vertrouwen ze meer en meer op gefragmenteerde IT-landschappen en externe dienstverleners. Op korte termijn zorgen deze voor een zekere mate van flexibiliteit en wendbaarheid die misschien niet in eigen huis kan worden gereproduceerd, maar die ook de blootstelling aan operationele en regelgevingsrisico's kan vergroten.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom. Wanneer bedrijven cloud computing, web- en mobiele toepassingen en andere aangesloten apparaten in het IoT gebruiken, wordt hun technologische infrastructuur noodzakelijkerwijs complexer en gedecentraliseerd. Het aantal reële en potentiële ingangspunten in de organisatie neemt toe en de gevolgen van uitval - waaronder stilstaande productiviteit, verminderde omzet en schade aan het merk van de organisatie - escaleren eveneens.

Nalevingseisen worden aangescherpt

Cyberaanvallen maken deel uit van deze nieuwe wereld. Of het nu gaat om het repliceren van de recente inbreuken bij Marriott, dat een verbluffende 500 miljoen gastenbestanden lekte, of bij British Airways, dat honderdduizenden betalingstransacties blootlegde, of de reeks DDoS-aanvallen die eerder dit jaar kortstondig vele Nederlandse banken offline hebben gebracht: deze infiltraties kunnen leiden tot grote financiële verliezen, reputatieschade en potentiële complianceproblemen. Naarmate de risico's in aantal en vernuft groeien en nieuwe technologieën steeds meer delen van een organisatie blootstellen aan digitaal wangedrag, moet elk bedrijf verwachten dat er een beveiligingsinbreuk op komst is en stappen ondernemen om zich voor te bereiden op het ergste geval.

Gegevensbescherming is een constante zorg, omdat nieuwe regelgeving en publieke controle organisaties blootstelt aan hoge boetes, sancties en verlies van vertrouwen onder de mensen die ze bedienen en waarmee ze samenwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR/AVG) is van toepassing op alle organisaties die de persoonlijke gegevens van alle EU-ingezetenen verwerken en bewaren, ongeacht waar ze zich bevinden. Voor EMEA CIO's en anderen die moeten voldoen aan GDPR is een datalek als zodanig niet onderworpen aan strafmaatregelen, maar "elk onbedoeld verlies van (controle over) persoonsgegevens" moet binnen 72 uur na detectie worden gemeld aan de regelgevende instantie. Wanneer een inbreuk een potentiële impact heeft, moet de onderneming ook de betrokken personen op de hoogte brengen. Een vervolgonderzoek naar het incident of het niet melden van slachtoffers kan zich vertalen in een uitspraak van niet-naleving en resulteren in regulerende maatregelen. CIO's moeten dus in de eerste plaats passende maatregelen nemen om incidenten te voorkomen en de risico's te beperken om de digitale business te beveiligen.