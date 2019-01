Dit zijn de harde waarheden over een onzekere toekomst

De Oxford Dictionaries heeft sinds 2004 jaarlijks een woord van het jaar gekozen. Het is een "woord of uitdrukking die wordt beoordeeld om de ethiek, de stemming of de preoccupaties van het voorbijgaande jaar weer te geven".

We zullen nog een rondje om de zon maken voordat het woord van 2019 wordt onthuld, maar ik maak nu al een claim. De beste beschrijving van de toekomst met één woord is 'onzeker'.

Onzekerheid is overal. Wereldwijde zorgen over groei en geopolitieke conflicten hebben de aandelenmarkten over de hele wereld op scherp gezet. Het vertrouwen van de CEO, hoewel nog steeds positief, bevindt zich op het laagste punt in 2 jaar.

Voor IT-leiders wordt in 2019 een stijging van 3,2 procent van de uitgaven voorspeld, maar dat betekent niet dat daardoor jouw wereld nog zekerder wordt. Er zijn de potentiële prioriteiten en veranderingen die je inmiddels kent, zoals het IoT, security en gebruik van data, alles-as-a-service en de volgende stappen in kunstmatige intelligentie. Er zijn er die kunnen ontstaan op basis van hun timing, zoals 5G netwerken, virtuele en augmented reality en blockchain. En er zijn onzekerheden die je misschien wel hebt gezien, maar waarover je weinig controle hebt, zoals of digitale transformatie uiteindelijk de overstap maakt van een IT-, marketing- of HR-project naar een bedrijfsprioriteit onder leiding van de CEO.

Ondertussen blijven de eisen aan jouw team om gefocust, productief en responsief te blijven. Niemand zal je ontslaan van de dagelijkse verplichtingen, alleen maar omdat de wereld om je heen je van de ene set prioriteiten en omstandigheden naar de andere lokt.

Terugkijkend met de wetenschap van vandaag kunnen we wel stellen dat de leiders het de afgelopen jaren relatief gemakkelijk hebben gehad. Ondanks de moeilijkheid van de enorme verandering, is er in ieder geval enige consistentie geweest in het kennen van het spel dat je speelt. Leiderschap in een onzekere wereld daarentegen zal zijn als een continu schaakspel waarbij de spelers zonder waarschuwing bewegen en handelen op een manier die je niet verwacht of herkent.

Lewis Carroll beschreef dat exacte scenario in zijn klassieke boek Through the Looking Glass and What Alice Found There. In het verhaal heeft Alice succes ondanks haar aanvankelijke overtuiging dat alles onmogelijk is. Dat kan jij ook door deze leiderschapswaarheden voor een onzekere wereld te erkennen en erop in te spelen.

Resultaten tellen

Succes in het verleden bewijst dat je gelijk had..... ooit. Jouw team wordt het niet toevertrouwd om het innovatieve werk van de toekomst te doen als het vandaag geen positieve resultaten kan leveren.

Deze waarheid is gebaseerd op het principe van wederzijds vertrouwen. Uw partners in de business zullen waarschijnlijk ook worstelen met onzekerheid. Zij zijn, net als u, op zoek naar een bron en richting waarin ze kunnen vertrouwen.

Edwards Deming zei: "Zonder vertrouwen kan er geen samenwerking zijn tussen mensen, teams, afdelingen, divisies. Zonder vertrouwen zal elk onderdeel zijn eigen directe belangen beschermen, ten koste van de lange termijn en ten koste van het hele systeem.

Je partners in de organisatie moeten dus verder kijken dan hun eigenbelang in het belang van de onderneming. Een solide strategie, een vlekkeloze uitvoering en het nakomen van beloften zijn de basis voor alles wat volgt. Ze zijn een zekere manier om het vertrouwen op te bouwen dat nodig is om het onbekend terrein aan te pakken dat met onzekerheid gepaard gaat.

Veranderleiderschap is belangrijker dan verandermanagement

Uit een onderzoek van het University College of London en King's College Hospital is gebleken dat elke mate van stress het grootst is wanneer er onzekerheid bestaat. In feite doen mensen het beter met de zekerheid van een negatief resultaat dan met onzekerheid over wat er wel of niet zou kunnen gebeuren.

Die stress overspoelt het striatum van de hersenen met dopamine volgens Marc Lewis, hoogleraar neurowetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. We weten dat dopamine en het striatum een cruciale rol spelen bij verslaving. Het blijkt dat ze ook actie genereren - specifiek de menselijke neiging tot vechten of vluchten.

Als je rationeel handelt tegenover onzekerheid, negeer je de aanvankelijke vecht- of vluchtneiging, weeg je de relevante feiten af en maak je een beredeneerde beslissing. Helaas gebeurt dat minder dan je zou hopen.

Robert Cialdini schreef in zijn klassieke boek Invloed: "Heel vaak gebruiken we bij het nemen van een beslissing over iemand of iets niet alle relevante beschikbare informatie. In plaats daarvan gebruiken we slechts een enkel, zeer representatief stuk van het totaal.

Cialdini legt verder uit dat onzekerheid en stress twee van de prominente momenten zijn waarop we de snelkoppeling van het gebruik van beperkte gegevens gebruiken om onze beslissingen te rechtvaardigen. In die situaties is er ook een neiging om te vertrouwen op sociaal bewijs om onze keuze te rechtvaardigen.

Leidend in onzekerheid is, in essentie, mensen vragen om hun instinct op te geven en een reis te maken naar een onbekende bestemming met een onduidelijk resultaat voor hun inspanningen. Dat gebeurt niet als mensen zich gemanaged voelen. Het gebeurt wanneer je de vertrouwde stem van leiderschap bent.

Alles is met elkaar verbonden

Astrofysicus Eric Jantsch schreef: "In het leven gaat het niet om controle, maar om dynamische verbondenheid.

Jantsch's theorie over de vorming van het universum geldt ook voor organisaties en hun mensen. Leiders die slagen oog in oog met onzekerheid, begrijpen de omvang en eenvoud van onze verbindingen. Succes hangt af van ons vermogen om onderling afhankelijke partnerschappen te creëren waarbij iedereen verantwoordelijkheid neemt voor positieve resultaten. Relaties die zijn uitgegroeid tot een gedeelde visie en verantwoording maken niet alleen het verschil, het is alles wat er is.

Succesvolle relaties die uitgroeien tot partnerships vereisen betrokkenheid, tijd en hard werken. Het is een waarheid die kan worden waargenomen in langdurige persoonlijke relaties en in de manier waarop succesvolle organisaties zich verhouden tot hun klanten, leveranciers en medewerkers.

Verminderde communicatie is vaak het eerste symptoom van een persoonlijke relatie die in de problemen is gekomen. Hetzelfde geldt voor relaties met degenen die u wilt beïnvloeden. Dan is het tijd om elke neiging te bevechten om af te zien, of het verminderen, van zowel het delen van informatie als het nemen van informatie.

Bovendien weten de beste leiders dat hun acties meestal meer impact hebben dan hun woorden. Een anders routinematige beslissing om middelen opnieuw af te stemmen of te verminderen kan het vertrouwen en het moreel verlagen wanneer de omgeving onzeker is.

Ik interviewde Rex Tillerson, voormalig CEO van ExxonMobil en Amerikaans staatssecretaris, voor mijn boek On My Honor, I Will. Tijdens ons gesprek vertelde Tillerson me: "Als ik een beslissing neem, weet ik dat de organisatie mij nauwlettend in de gaten houdt. Je bent altijd aan de slag. Je hebt nooit de luxe van een off moment of een off day."

Alles is met elkaar verbonden, en in tijden van onzekerheid is het belangrijkste wat je kunt doen is hoe je die verbindingen koestert en laat groeien.

Cultuur wint altijd. Zorg ervoor dat de jouwe wendbaar is

De impact van cultuur is nooit duidelijker dan in tijden van onzekerheid. Een goede strategie die wordt uitgevoerd door een trage cultuur is minder waarschijnlijk om te slagen dan een minder dan perfecte strategie in de handen van een behendige organisatie.

Als je nu een behendige organisatiecultuur hebt, neem dan voorzorgsmaatregelen om het niet te verknoeien. Dat betekent het bestrijden van de neiging om terug te vallen op die gepercipieerde "zachte" kwaliteiten die uw cultuur tot een strategisch voordeel maken.

Als jouw cultuur niet zo wendbaar is als je weet dat het nodig is, begin dan nu met het veranderen ervan - voordat je zich in een echte crisis van onzekerheid bevindt.

Cultuurverandering volgt op gedrag en prestatieverandering. Stel specifieke, meetbare doelen voor de resultaten die je wilt bereiken, de relaties die je wilt opbouwen en de prestaties die nodig zijn om je daarheen te brengen. Evalueer structuren en systemen om de afstemming met het doel en de doelstellingen te waarborgen. Houd mensen verantwoordelijk voor de manier waarop resultaten worden bereikt en niet alleen de resultaten zelf. Versterk de leergewoonte door te focussen op het geheel, op zoek te gaan naar de onderlinge relaties die in een verbonden wereld bestaan, en vragen te stellen die de organisatie dwingen om meer urgentie te tonen en te leren van ervaring.

Het allerbelangrijkste is het kweken van leiders die het goede voorbeeld geven en de cultuur op elk niveau ondersteunen. Het is de beste manier om je invloed te gebruiken en een gevoel van welzijn te behouden temidden van chaos.

We komen er in november 2019 achter of de onzekerheid er zelfs maar toe heeft geleid dat het een topkandidaat voor Word of the Year is geworden. Ondertussen zijn de aanwijzingen duidelijk dat het komende jaar nog meer verrassingen, verstoringen en behoefte aan een wendbare cultuur met zich mee zal brengen.

De Franse romanschrijver Marcel Proust zei: "De echte kunst van het ontdekken bestaat niet in het vinden van nieuwe landen, maar in het zien met nieuwe ogen. Nu is het tijd om jouw organisatie te zien door de ogen van het anticiperen en aanpassen aan een onzekere toekomst.