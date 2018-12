3 lessen in het implementeren van data governance

In een recent artikel in Forbes (Trends of Note for CIO's) worden de belangrijkste trends voor CIO's als volgt geïdentificeerd:

Een cultuur van innovatie tot stand brengen Verbeteren van data governance en -onderhoud Echte waarde uit de cloud halen Op de hoogte blijven van nieuwe bedreigingen in verband met cybersecurity Containers en microdiensten als drijvende kracht achter 'agile IT

Data governance nam om een reden de tweede plaats in. De voor de hand liggende reden is alle aandacht voor de regulering van databescherming, zoals GDPR |(AVG), en terecht. Data governance kan helpen bij het inventariseren en taggen van persoonlijke informatie door middel van metadata-management, en kan helpen bij het definiëren van risico's, prioriteiten en bedrijfsvereisten.

Een andere reden waarom data governance een 'need to have' is geworden in plaats van een 'nice to have', is dat de proliferatie van gegevens blijft toenemen. Gegevens worden op zoveel manieren gecreëerd en worden niet meer altijd consistent opgenomen, gestandaardiseerd en gedocumenteerd (als dat ooit het geval was). Individuen maken gebruik van zelfbedieningsmogelijkheden om ook datasets in hun eigen silo's te trekken. Als gevolg daarvan vinden organisaties het moeilijk om te weten welke gegevens bestaan, waar ze zich bevinden, wat ze betekenen en hoe ze worden aangepast en hoe ze worden gebruikt.

Het artikel stelt ook: "Sommige mensen noemen data de nieuwe olie van het bedrijfsleven. Het is echt de nieuwe ruwe olie. De vraag is hoe je er van een grondstof iets geraffineerd maakt waar je waarde uit kunt halen". Dit is zo waar!

De drie belangrijkste leerervaringen die ik heb gehad over het daadwerkelijk implementeren van data governance zijn dat:

de eerste beoordeling en routekaart een noodzaak is

implementaties maar al te vaak mislukken

als je in de data governance 'maintenance' modus zit, je dan waarschijnlijk niet alle mogelijkheden van data governance volledig benut

De eerste beoordeling en routekaart is een noodzaak

Een data governance-capaciteit moet de juiste omvang hebben voor een organisatie, en idealiter is het een ondernemingsbrede aanpak. Inzicht in de huidige staat van de verschillende aspecten die van invloed zijn op een succesvol data governance vermogen zijn belangrijk.

Is er een algemene strategie voor gegevensbeheer waarop kan worden afgestemd?

Wat zijn de belangrijkste zakelijke vereisten die een data governance-capaciteit moet ondersteunen?

Is er een governance structuur opgezet, met stakeholders, kaders, rollen en verantwoordelijkheden?

Zijn er gedefinieerde processen voor het vaststellen en oplossen van prioriteringskwesties onder belanghebbenden?

Zijn er gedefinieerde processen voor het escaleren en oplossen van problemen?

Zijn er beleidslijnen voor gegevensbeheer en gegevensbescherming gedefinieerd, ontwikkeld en gevalideerd?

Bestaat er een methodologie om de naleving van datagerelateerde beleidslijnen, processen en normen gedurende de gehele levenscyclus van de gegevens te waarborgen?

Bestaan er metrieken om de data governance activiteiten te monitoren op basis van stakeholder criteria?

Als metadata deel uitmaakt van het data governance-programma, zijn de mensen, processen en tools dan gedefinieerd, begrepen en gevolgd?

Implementaties mislukken maar al te vaak

Wanneer ik wordt ingeschakeld om te overleggen over data governance, is het vaak na 2, 3 of meer pogingen zijn mislukt. Er is geen enkele juiste manier om dit te doen, en dat is een van de redenen waarom het zo moeilijk kan zijn om succesvol te zijn en te blijven. Data governance moet worden opgezet om specifieke gegevensbeheerbehoeften op te lossen, en het moet de juiste omvang hebben voor de organisatie. Net als agile heeft data governance een iteratief aspect dat door stakeholders moet worden beseft en geaccepteerd. Een typische reden voor mislukking is de timing van data governance -activiteiten. Bijvoorbeeld:

Belanghebbenden te vroeg bij het proces betrekken, zonder dat ze er ook maar iets voor over hebben. Een betere aanpak is om ervoor te zorgen dat het bedrijfsmodel en de eerste processen zijn gedefinieerd en vervolgens belanghebbenden te betrekken. Het kan voordelig zijn om te beginnen met een deel van de belanghebbenden op basis van de eerste aandachtsgebieden, en vervolgens uit te breiden.

Stakeholders een rol geven zonder enige opleiding voor die rol

Het installeren van tools voor gegevensbeheer zonder ontworpen processen en workflows

doorgaan met data governance zonder handvest, toepassingsgebied, doelstellingen of een ondersteunend bureau voor data governance om vooruitgang te boeken.

Het niet publiceren van trainingen en communicatie om het programma inhoud te geven

Er zijn zoveel manieren om een solide operationeel model voor datagovernance in te zetten als het eenmaal is ontwikkeld en werkt. Een organisatie kan in de regel een data governance-capaciteit initiëren om ervoor te zorgen dat er een begrippenlijst en andere metadata wordt ontwikkeld en beheerd. Vervolgens kunnen ze overstappen op een programma voor datakwaliteitsmanagement, waarbij gebruik wordt gemaakt van de reeds geïdentificeerde eigenaren van bedrijfsgegevens, stewards voor bedrijfsgegevens en stewards voor technische gegevens. Als de processen vervolgens handmatig werden beheerd, kunnen tools worden geïmplementeerd en geconfigureerd om metadata en/of datakwaliteit te ondersteunen. Daarna kan een organisatie gebruik blijven maken van de mogelijkheden voor data governance om ervoor te zorgen dat er beleidslijnen worden ingevoerd en bewaakt ter ondersteuning van data lifecycle management of naleving van de regelgeving. Over het geheel genomen kan het toepassingsgebied zich uitstrekken tot:

Metadata management

Beheer van de kwaliteit van de gegevens

Referentie- en stamgegevensbeheer

Beheer van de levenscyclus van gegevens

Datawarehouse/data lake management

Naleving van de regelgeving

BI- en rapportagebeheer

Beheer van het gegevensbeleid

Beheer van de gegevensarchitectuur

Elk van deze gebieden kan gebruik maken van een robuust operationeel model voor data governance en met name de verantwoordelijken voor data governance en de data-bewakers om ervoor te zorgen dat de vereisten worden gedefinieerd, processen en normen worden toegepast, de best practises worden gevolgd en de juiste mensen op de juiste momenten bij de zaak worden betrokken.

Ook al kan data governance wat vloeiend en iteratief zijn in de ontwikkeling ervan, zijn er best practices en een algemene, doordacht gepositioneerde roadmap die steeds bijgewerkt en gevolgd moet worden om succesvol te zijn en om waarde toe te blijven voegen aan een organisatie.