Hoe maak je van een harde IT-er een digitale kampioen?

Binnen mijn organisatie - een groot orgaan van de Verenigde Naties - zijn we een paar jaar geleden begonnen aan onze digitale reis. Onze IT-divisie heeft zich geherpositioneerd van het leveren van traditionele backend diensten naar een die gebruik maakt van digitale technologieën ter ondersteuning van het mandaat van de organisatie, namelijk zorgen dat er voedselzekerheid is voor iedereen.

In eerste instantie hebben we een klein team van bestaande IT-medewerkers samengesteld en hen geheroriënteerd naar de business in ons hoofdkantoor om onze nieuwe digitale strategie te promoten. Dit team richtte zich op het onderhouden van contacten met de business units in ons hoofdkantoor, maar we zijn een orgaan van de Verenigde Naties dat in alle uithoeken van de wereld actief is en we realiseerden ons al snel dat de impact die we vanuit ons hoofdkantoor konden hebben vrij beperkt was. We concludeerden dus dat we digitale analisten op belangrijke locaties in de wereld moesten plaatsen. De rol die we voor ogen hadden, was in de eerste plaats het bevorderen van de afstemming met de digitale strategie van de organisatie, het ondersteunen van zakelijke medewerkers bij het ontwikkelen van investeringsvoorstellen met innovatieve digitale componenten, en het begeleiden en ondersteunen van de reeds lopende projecten. De rol omvatte ook een gevoelige rol op het gebied van bewustmaking van en naleving van IT-beleid en -procedures, wat van oudsher een zwak punt is geweest buiten het hoofdkantoor. Ten slotte werd de moeilijkheid van de rol nog verergerd door het feit dat elke analist tientallen actieve projecten in meerdere landen moest uitvoeren.

Bij het opzetten van het digitale team hadden we de oorspronkelijke pool van analisten uitgeput en zaten we vast wat betreft voor de hand liggende manieren om de nieuwe teams te bemannen. Het kan zijn dat je zich in jouw organisatie kunt veroorloven om hoogbetaalde digitale analisten te werven met de doorgewinterde ervaring om de digitale eindjes aan elkaar te knopen, maar we hadden die luxe niet bepaald. Maar net als veel andere organisaties had de overstap naar uitbesteding en clouddiensten geleid tot een overdaad aan technisch personeel. We hebben daarom besloten om de kans te grijpen en te kijken of we drie van deze mensen daadwerkelijk konden bijscholen om ons programma op twee belangrijke locaties in Afrika van start te laten gaan. We hebben op opportunistische wijze drie echt hard-core technologieën - een databasebeheerder, een netwerkspecialist en een ERP-programmeur/analist - genomen en zijn begonnen met ons experiment in IT-herscholing.

We hadden het geluk dat we zes maanden de tijd hadden om deze nieuwe medewerkers voor te bereiden op de nieuwe rol voordat ze naar Afrika moesten worden overgeplaatst. Drie acties die we hebben ondernomen, bleken van cruciaal belang te zijn voor hun succes.

Creëer geloofwaardigheid

Het feit dat deze mensen het gezicht van de IT-divisie in Afrika zouden zijn, was in het begin een enigszins angstaanjagend vooruitzicht. Met mensen uit het bedrijfsleven die druk bezig zijn met het aanpakken van potentieel levensreddende frontlinieprojecten, realiseerden we ons dat het creëren van onmiddellijke geloofwaardigheid de sleutel was. Door onze medewerkers als zakelijke partners te positioneren, konden we het ons niet veroorloven om gesprekken te beëindigen met "Sorry, ik ben een databasebeheerder; ik begrijp uw bedrijf niet echt, maar laat me de details naar het hoofdkantoor sturen om te zien of er iemand is die kan helpen". We moesten ze laten overkomen alsof ze echte zakelijke kennis hadden en daardoor te laten fungeren als een magneet om mensen de digitale wereld in te trekken.

Deze geloofwaardigheidsvraag werd nog verergerd door de talloze bedrijfslijnen waar de Voedsel- en Landbouworganisatie bij betrokken is - van de landbouwproductie tot de gevolgen van de klimaatverandering, de bewaking van de veestapel, systemen voor vroegtijdige waarschuwingen en noodmaatregelen. Het is onmogelijk om op al deze gebieden goed geïnformeerd te zijn. Daarom zijn we begonnen met een intensieve evaluatie in de formele projectdocumenten, waarbij elk van de drie medewerkers werd uitgedaagd om een "State of IT"-rapport voor hun geselecteerde landen op te stellen om aan te tonen dat ze de beschikbare informatie grondig hadden bestudeerd en, wat nog belangrijker is, dat ze deze ook daadwerkelijk hadden begrepen. Parallel hiermee hebben we hen actief betrokken bij de praktische governance-activiteiten die in het hoofdkantoor plaatsvinden. Dus als een project uit een regio bijvoorbeeld advies of goedkeuring voor een IT-investering vroeg, dan zouden we dat samen bekijken en de technische, politieke en beleidsfactoren bespreken waarmee bij bepaalde beslissingen rekening moet worden gehouden. Hoewel er geen substituut is voor de praktijkervaring, is deze papieren analyse van cruciaal belang gebleken om die aanvankelijke geloofwaardigheid te waarborgen.

Creëer een overtuigende visie

Dit staat natuurlijk in een A-B-C van een leiderschapsboekje dat je zou kunnen lezen, maar het was hier van cruciaal belang. We haalden technisch personeel uit hun comfortzone, spraken over het opbouwen van relaties en het identificeren van innovatie-ideeën in plaats van het bouwen van communicatienetwerken of ERP-modules. We vroegen hen ook om over te stappen van een rigide opgelegde werkstructuur met duidelijke doelstellingen naar een zelfmotiverend jongleren van prioriteiten met veel minder duidelijke resultaten. Omdat de rol nieuw was, gaf dit ons de mogelijkheid om hen te betrekken bij de eigenlijke rolverdeling. We hielden een tweedaagse workshop op een andere locatie waar we alle verschillende aspecten (en zorgen) van de nieuwe rol doorliepen en kwamen na twee dagen met een zeer duidelijk inzicht in de doelstellingen van de rol en het soort interacties die we verwachtten met de zakelijke medewerkers in Afrika. Dit heeft gezorgd voor twee dingen. In de eerste plaats heeft het iedereen meer op zijn gemak gesteld door een kader te hebben en omgekeerd heeft het de angst weggenomen dat ze voor de spreekwoordelijke leeuwen werden gegooid. Ten tweede werd duidelijk dat dit in veel opzichten echt een stap vooruit was en dat ze op het punt stonden de meest opwindende baan in de IT-divisie te krijgen en de positieve directe impact van hun inspanningen op het leven van mensen in sommige van de armste gebieden van de wereld te zien.

Een ondersteunend kader creëren

Echter, gezien hoe goed onze vrijwilligers waren, zouden ze nog steeds alleen op pad gaan in het grote onbekende. Het was daarom van cruciaal belang om een effectief ondersteunend kader voor hen op te zetten binnen het grotere team. Dit moest meer zijn dan een wekelijkse videoconferentie, hoewel we dat ook hebben gedaan. Het grootste risico dat we zagen van de geografische scheiding was van een centrifugaal effect waarbij ze geleidelijk aan werden losgekoppeld van het hoofdkwartierteam, waardoor ze het contact met de doelstellingen zouden verliezen en worstelen om bij te blijven met beleidsveranderingen, terwijl ze tegelijkertijd potentieel "inheems" zouden kunnen worden door simpelweg aan de lokale behoeften te voldoen met het risico dat ze de strategie uit het oog verliezen en zelfs tegen bestaand beleid in zouden werken. We hebben geprobeerd dit op twee manieren aan te pakken. Ten eerste, met de introductie van een moderne cloud-gebaseerde samenwerkingstool om een ruimte te creëren waar we aantekeningen konden maken over belangrijke vergaderingen of ontwikkelingen, of waar we aantekeningen konden maken van vergaderingen om op te volgen, wat allemaal een omgeving creëerde waarin iedereen een gevoel had voor wat iedereen aan het doen was. Ten tweede creëerden we het concept van een "regionale desk", ook beheerd in de samenwerkingsruimte, die het team gebruikte om belangrijke aanvragen voor IT-investeringen voor de specifieke regio af te handelen. Van onze nieuwe mensen werd verwacht dat ze het regionale bureauwerk zouden leiden, maar ze zouden in het regionale bureauteam worden opgenomen door minstens één ervaren lid van het hoofdkantoorteam.

Kan je harde IT-ers veranderen?

Op het moment van schrijven zijn onze drie medewerkers al enkele maanden in Afrika. De eerste feedback van hen rechtstreeks en van mensen uit het bedrijfsleven is enorm positief. Ze zijn druk bezig, vaak in vergaderingen met projectmedewerkers, externe belanghebbenden of potentiële partners, en bieden een schat aan informatie die het bredere team al helpt te begrijpen hoe digitale initiatieven het best kunnen worden aangestuurd. Interessant is dat de inspanningen om door de projectdocumentatie heen te slepen om meer te weten te komen over de bestaande projecten boven verwachting succesvol zijn geweest, omdat het een beknopt beeld geeft van de business die mensen uit het bedrijfsleven zelf soms missen. Een ondernemer beschreef deze informatie onlangs als "wondermiddel".

Wat we zien is dat het er echt uitziet dat je mensen, zelfs harde IT-ers, kan veranderen. Dus, als je moeite hebt om personeel te vinden om nieuwe digitale rollen te vervullen, vergeet dan niet om eerst goed naar je eigen teams te kijken. Het is gemakkelijk om die gespecialiseerde technische persoon in een hokje te stoppen, maar het is misschien wel je volgende digitale ster!