Data moet onze tweede taal worden

Een belangrijke ontwikkeling vond bijna 30 jaar geleden plaats toen business process re-engineering en Six Sigma hun intrede deden. Six Sigma, dat het meest bekend is als onderdeel van de bedrijfsstrategie van Jack Welch bij GE, werd eind jaren negentig onderdeel van het denken van de meeste Fortune 500 organisaties.

Dit was geen modegril. Het was een beweging. Een revolutie. Het zorgde ervoor dat elke werknemer het bedrijf zag door een proceslens gericht op de klant. Er waren vroege pioniers van Six Sigma, dat zich uiteindelijk uitbreidde tot een set van standaardtechnieken, toolsets, training en gecertificeerde "zwarte banden" - van de boardroom tot de ontspanningsruimte..

Vandaag de dag staan we aan de vooravond van een nieuwe verschuiving, een nieuwe beweging, een nieuwe revolutie - datageletterdheid. Net zoals de werknemers in de jaren negentig anders moesten werken, zo is dat nu ook het geval. Organisatieverandering wordt niet langer volledig bepaald door de drie-eenheid van mensen, processen en technologie. Er komt een nieuw kernelement om de hoek kijken - data .... en het verandert alles.

Versterkt door diversiteit is "denken in data" de nieuwe basis voor de digitale werkplek, of je nu een maker of consument bent van datagestuurde oplossingen. Met de opkomst van data, analytics, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning als de nieuwe kernelementen van het digitale bedrijfsleven en de maatschappij, is het vermogen om op een gemeenschappelijke manier data te "denken" nog nooit zo groot geweest.

Datageletterdheid en informatie als tweede taal moeten worden behandeld als een kernelement van digitale transformatie.

De vraag neemt snel toe

Gartner definieert datageletterdheid als het vermogen om gegevens in context te lezen, schrijven en communiceren. Dit omvat inzicht in gegevensbronnen en constructies, toegepaste analytische methoden en technieken, en het vermogen om het gebruik, de toepassing en de resulterende waarde te beschrijven.

Datageletterdheid is veelzijdig en complex en vereist leiders die kunnen zien wat er met gegevens mogelijk is en een nieuwe gemeenschappelijke taal kunnen bevorderen. Het vereist gedeelde methoden, technologieën, training en uiteindelijk zelfs certificering. De veranderingen in het bedrijfsleven zullen ingrijpend zijn.

Gartner verwacht dat 80 procent van de organisaties tegen 2020 een bewuste competentieontwikkeling op het gebied van datageletterdheid in gang zal zetten, waarbij ze hun extreme tekortkoming erkennen. Daarnaast zal 50 procent van de organisaties niet over voldoende AI- en datageletterdheid beschikken om in 2020 bedrijfswaarde te bereiken.

Niet alleen moeten professionals die betrokken zijn bij het maken van datagestuurde oplossingen, producten en diensten worden opgeleid, ook moeten alle relevante medewerkers data leren spreken als nieuwe tweede taal. Ook de gemeenschappen waarin die taal tot bloei zal komen, moeten worden ontwikkeld en gekoesterd.

Datageletterdheid bevorderen

Elke organisatie moet de manier waarop datageletterdheid haar vermogen om te gedijen in een zakenwereld die in toenemende mate digitale handigheid vereist, verbeteren. Het tempo van de veranderingen neemt nu al snel toe, waardoor de ontwikkeling van een digitale bedrijfsstrategie voor de werkplek wordt geëist.

Organisaties die uitblinken in het leveren van een digitale werkplek - en daardoor de digitale vaardigheid van werknemers stimuleren - zullen een aanzienlijk concurrentievoordeel behalen naarmate de digitale transformaties versnellen.

Een goed uitgevoerde digitale werkplekstrategie zal ertoe bijdragen dat medewerkers mobieler, analytischer, creatiever, beter samenwerken en innovatiever worden door het gebruik van tools, training en aanmoediging.

Organisaties moeten voorbereid zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van klanten en tegelijkertijd de concurrentie voor te blijven. De eerste stap is het begrijpen van datageletterdheid en hoe het de bedrijfsresultaten kan verbeteren.

Na cultuur is slechte datageletterdheid de op een na grootste interne wegversperring naar succes, zo blijkt uit Gartner's meest recente onderzoek onder chief data officers (CDO's). Een gebrek aan talent en vaardigheden maakt de top drie compleet. Een duurzaam programma voor datageletterdheid richt zich op alle drie de blokkades.

Data als tweede taal beheersen

Leren van "datataal" is als het leren van elke taal. Het begint met het begrijpen van de basisbegrippen en het beschrijven van sleutelbegrippen. In het geval van data zijn er drie belangrijke woordenschatgebieden: waarde (bedrijfswaarde, uitkomsten, beslissingen, metrieken); informatie (gegevensbronnen, elementen, kwaliteit, attributen); en analytics (analytische methoden toegepast op data).

De datataal heeft ook veel dialecten. Elke taal gebruikt zijn eigen termen, woordenschat en metriek. De dialecten zijn specifiek voor de omgeving, het bedrijfsdomein of het industriedomein. Ziekenhuizen, overheden en de verzekeringssector bijvoorbeeld, hebben elk hun eigen manier van praten over data, zoals in respectievelijk de uitkomsten voor patiënten, burgers en claims.

Iedereen in het bedrijf, maar ook klanten en leveranciers, moeten de meest relevante dialecten leren. Dit stelt iedereen in staat om gegevens te bespreken en te gebruiken om samen te werken aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen. Zoals bij elke taal het geval is, hoeft niet iedereen data met hetzelfde vaardigheidsniveau te spreken - het hangt allemaal af van elke individuele rol.

Opleiding en ontwikkeling van het personeel

Als je eenmaal de datageletterdheid en de behoefte aan een gemeenschappelijke taal en gedeelde dialecten in de hele organisatie begrijpt, is het tijd om aan de slag te gaan. De eerste stap is om te erkennen dat dat datageletterdheid deel uitmaakt van een algemene strategie voor veranderingsmanagement en organisatie.

Bewustwording bij alle belanghebbenden is essentieel. Het socialiseren van de behoefte aan datageletterdheid is een belangrijke stap om iedereen voor te bereiden op de verandering en hen ervan te overtuigen dat datageletterdheid een "ding" is, net zoals Six Sigma een "ding" was. Het heeft een identiteit nodig.