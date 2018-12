Zo verandert Arcadis zijn IT-mentaliteit

Justin Wright, CIO van de Amerikaanse tak van het bedrijf en verantwoordelijk voor de wereldwijde architectuur-, design- en ingenieursdiensten, bespreekt de nieuwe mindset en de manier waarop IT de nieuwe mindset heeft overgenomen.

Martha Heller: Wat betekent digital voor Arcadis?

Justin Wright: Op fundamenteel niveau gaat het bij ons allemaal om de klantervaring, het veranderen van de manier waarop het bedrijf werkt en het ontwikkelen van meer klantoplossingen die gebruik maken van digitale technologieën.

Vroeger werden ontwerpen bijvoorbeeld op papier gemaakt en nu worden ze op computers gemaakt. Digital betekent voor ons dat we informatie beter kunnen delen met alle dienstverleners die met een bouwproject te maken hebben. De ontwerpers, architecten, ingenieurs, aannemers, aannemers, materiaalleveranciers en onze klanten zijn allemaal in staat om de ontwerpen directer te bekijken en er directer mee om te gaan. Digital stelt ons in staat om meer partnerschap tussen deze verschillende groepen te hebben dan wanneer we papieren plannen naar iedereen moesten sturen.

Een ander voorbeeld zijn de data. Alle gegevens rond een ontwerp- en bouwproject of een milieusanering kunnen moeilijk te interpreteren zijn als ze in een spreadsheet of een database staan. Door een grafische interface op de gegevens aan te brengen, door deze meer visueel te maken, laten we onze klanten, en alle andere mensen die bij het project betrokken zijn, de gegevens in één oogopslag begrijpen en gebruiken we ze vervolgens voor voorspellende doeleinden.

Op dit moment zijn we veel bezig met de ontwikkeling van dashboards, zodat we zeer complexe datasets kunnen gebruiken om er iets meer visueel en nuttigs van te maken.

Over wat voor soort gegevens hebben we het?

Wright: Een voorbeeld hiervan is onze milieudienstverlening, waarbij we onze klanten inzicht geven in de verschillende milieuaansprakelijkheden die zij kunnen oplopen en hun vorderingen bij het oplossen daarvan monitoren. Als we vervuild grondwater voor hen opruimen of hen helpen chemicaliën te verwijderen uit hun eigendom, nemen we de gegevens zoals we ze vastleggen en maken we ze visueel. Ze kunnen gemakkelijker zien waar hun problemen liggen en onze progressie bij het oplossen ervan volgen.

Dit soort innovatie kan alleen plaatsvinden als IT in de buurt van de rest van het bedrijf zit. Hoe creëer je een IT-organisatiemodel dat IT en haar business partners in staat stelt om te co-creëren?

Wright: De eerste stap is het ontwerpen van een strategie voor het bedrijf die ons tot de digitale koploper maakt, wat de ambitie van onze CEO is. Drie grote groepen moeten op één lijn worden gebracht rond die strategie: ten eerste de business, de mensen die het eigenlijke werk voor onze klanten doen; ten tweede het digitale team, wiens taak het is om ons door de digitale transformatie te leiden; en ten derde is IT, die het technologische werk levert om die strategie te realiseren.

De volgende stap is om ervoor te zorgen dat ons bedrijfsmodel ons in staat stelt om de strategie te realiseren.

De laatste stap is om ons te organiseren op een manier die het operating model en de strategie ondersteunt. Op dit moment bevinden we ons in een zeer collaboratieve modus waar digitaal en IT en de business goed samenwerken met veel alignment in onze manier van werken.

Het centraal stellen van de klant in uw bedrijf vereist vaak een mentaliteitsverandering van de kant van IT. Hoe zou u de nieuwe mindset omschrijven?

Wright: Ik ben dit jaar begonnen met een roadshow om informatie te verzamelen over de perceptie van IT in onze business. Ik heb gehoord wat we goed doen en hoe we betere partners kunnen zijn. Uit die discussies heb ik een aantal thema's geïdentificeerd, die ik de drie S'en noem: snelheid, service en solutions. Snelheid is veel kritischer geworden in een digitale transformatie; we moeten manieren vinden om in de behoeften te voorzien zodra deze zich voordoen.

De tweede component, service, gaat over onze interne klanten en verschuift van "Sorry, dat is niet ons beleid" naar "Laat me uitzoeken hoe we u kunnen helpen".

De derde component is solutions, waarbij het gaat om samenwerking en het creëren van producten in samenwerking met onze collega's uit het bedrijfsleven. Snelheid, service en solutions vertegenwoordigen een andere manier van denken en werken dan in het verleden.

Hoe krijg je het voor elkaar dat je team de drie S'en adopteert?

Wright: IT-organisaties voelen zich vaak als orderverzamelaars die geen stem hebben in het bedrijf. Om de cultuur in IT te veranderen, moeten we ervoor zorgen dat we IT positioneren aan een "zetel aan tafel" en in staat zijn om samen met onze business partners problemen op te lossen.

Vandaag hebben we een virtuele vergadering gehouden voor het hele bedrijf, waar leden van mijn IT-leiderschapsteam een aantal van de oplossingen hebben gepresenteerd die we dit jaar hebben geleverd om onze mensen te helpen bij hun werk, en we hebben een aantal nieuwe producten en diensten bekeken die binnenkort komen. Elke IT-verantwoordelijke presenteerde zich op verschillende gebieden van het bedrijf. Wat doen we om de connectiviteit te verbeteren? Wat doen we om de samenwerking te ondersteunen?

Tijdens de vergadering hebben duizenden mensen naar de presentatie gekeken en veel vragen aan het team voorgelegd. De IT-verantwoordelijken die op dat moment niet aanwezig waren, hebben de vragen beantwoord op het moment dat ze binnenkwamen. Het was een zeer interactieve sessie, en in een uur waren we in staat om direct in contact te komen met de business, IT een stem te geven en ons team te presenteren als de experts die ze zijn. We zijn van plan om drie of vier keer per jaar dit soort gezamenlijke evenementen te organiseren.

Jullie zijn niet de enige CIO waarvan de CEO heeft gezegd: "We gaan de leiding nemen in de digitale wereld". Welk advies heeft u voor CIO's die IT moeten veranderen van een legacy naar een klantgerichte cultuur?

Wright: De ironie is dat, terwijl digitaal draait om technologie en automatisering, de transformatie echt om mensen gaat, en hoe je hen leidt en inspireert. De eerste stap in culturele verandering is dat het in de eerste plaats mensen zijn, en dat het uw taak is om manieren te vinden om uw team te betrekken en te motiveren.

Mensen voelen zich niet graag gedwongen. Ze houden ervan om een stem te hebben en hun ideeën te delen. Als je ze een omgeving geeft waar ze input kunnen geven, kun je ze in de juiste richting sturen. Plan regelmatig één-op-één gesprekken met uw team, vraag hen waar ze mee worstelen. Neem contact met hen op om te weten dat ze aan boord zijn en dat jullie allemaal samen op weg zijn.