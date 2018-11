Hype rondom 'digitale transformatie' afgekoeld in Nederland, tijd voor echte visie

Twee jaar terug kwamen Dell Technologies en Intel samen met de Digital Technologie Index. Deze index is het gevolg van een onderzoek door een onafhankelijk bureau naar hoe organisaties naar hun eigen digitalisering kijken. Dat is belangrijk om hier te vermelden. Er wordt dus gevraagd naar hoever organisaties zelf denken dat ze zijn en waar ze de komende jaren mee aan de slag gaan. Het is niet gebaseerd op 'harde cijfers', mochten die überhaupt al te verzamelen zijn rondom een toch wat esoterisch onderwerp als digitale transformatie. Dat kan natuurlijk dermate veel vormen aannemen dat de term zelf op zich niet bijster veel zegt. Het wordt dan ook ingewikkeld om er een harde scoringsmethodiek aan te verbinden.

Veel zittenblijvers

De cijfers voor Nederland in de DTI zie je hieronder.

In het algemeen valt op dat het zwaartepunt van de lijst verschoven is. Met name de categorie Digital Followers is hard gegroeid, waar die van de Digital Evaluators, die een stap verder zeggen te zijn, juist behoorlijk is gekrompen.

Een dergelijke verschuiving is volgens Timmerman niet zo heel gek. Dit valt goed uit te leggen met behulp van de hype cycle. In eerste instantie wil men graag aan de slag gaan en onderschat men het wellicht ook behoorlijk. Daar komen ze later achter, waarna er een pas op de plaats gemaakt wordt.

Hans Timmerman, CTO Nederland bij Dell Technologies

Belang moet duidelijk zijn, in alle geledingen

Volgens Timmerman is de gang naar digitalisatie een lange, die met overleg en overtuiging ingegaan moet worden. Hou er rekening mee dat dit voor grote organisaties makkelijk een jaar of twintig kan duren, zo stelt hij. Uiteraard is het dan wel goed om dat project onder te verdelen in behapbare brokken van zo'n jaar of vijf. Anders verlies je het overzicht.

Voor een organisatie zover is dat het de transitie in kan gaan zetten, moeten er wel de nodige dingen gebeuren volgens Timmerman. Allereerst is het van belang dat de leiding inziet dat er iets moet gebeuren. Daar wringt het schoentje regelmatig, volgens hem. Vooral in raden van toezicht zit doorgaans erg weinig kennis van zaken als het om digitalisering gaat. Hoe kun je dan verwachten dat een organisatie er serieus mee aan de slag gaat? Een soortgelijk geluid hoorden we recent ook al eens tijdens een gesprek met Pure Storage, waar men van de board room een maker room wilde maken.

Daarnaast moet de wil om te veranderen ook uit de business zelf komen, beaamt Timmerman desgevraagd. Mensen moeten het namelijk leuk vinden om te veranderen. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, maar het is wel nodig.

Gebrek aan visie, bijspijkeren noodzakelijk

Het mag dan duidelijk zijn dat de cruciale onderdelen van organisaties het belang van digitalisering in moeten zien, de cijfers uit de DTI lijken uit te wijzen dat daar nog niet veel van terechtgekomen is. Daar moet dus nog het nodige aan evangelisatie gedaan worden, zo geeft ook Timmerman aan.

De voornaamste reden dat men er bij organisaties nog niet mee aan de slag gaat, is volgens het onderzoek een gebrek aan mogelijkheden om te investeren. Je zou dit ook kunnen interpreteren als een gebrek aan visie. Die dingen hebben uiteraard de nodige raakvlakken. Zonder visie geen investeringen.

De vraag is natuurlijk hoe je de broodnodige visie bij de mensen krijgt die verantwoordelijk zijn voor het doorvoeren van de veranderingen? Daarvoor is educatie nodig volgen Timmerman. Zeker op C-level, maar ook bij commissarissen. Het moet duidelijk zijn dat digitalisering de toekomst is. Timmerman maakt de analogie met de transistor. In eerste instantie werd deze gebruikt in radio's, daarna zorgde hij er mede voor dat we naar de maan konden en de Concorde konden ontwikkelen. Inmiddels is het de basis van ons digitale bestaan. Een dergelijke rol ziet hij binnen organisaties ook voor digitalisering.

Andere mensen nodig?

De vaststelling bij de leiding van organisaties dat vol gegaan moet worden voor digitalisering, alsmede de wetenschap dat dit een langdurig proces is, zorgt er nog niet voor dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden. Zoals hierboven al aangegeven, moet je de mensen in de organisatie die het uit moeten voeren, ook zover krijgen dat ze het ook daadwerkelijk gaan doen.

Het gaat wat ons betreft namelijk te vaak alleen maar om wat de bovenlaag van een organisatie wil. Dit terwijl verandering tegenwoordig toch ook vaak wordt ingestart vanuit de organisatie, waarbij shadow IT als shadow innovation gezien kan worden. Als je ontwikkelaars testomgevingen opzetten in AWS bijvoorbeeld, dan zou je volgens die insteek als leiding kunnen concluderen dat de on-prem omgevingen kennelijk tekortschieten. Een gang naar de cloud kan als gevolg hiervan ingezet worden. Multi-cloud is volgens het onderzoek overigens een van de voornaamste investeringen die de bevraagde organisaties willen gaan doen in de komende tijd.

Binnen organisaties zal niet iedereen op dit moment al geschikt zijn om vol voor digitalisering te gaan. Voor een deel zal natuurlijk verloop van personeel ervoor zorgen dat je die mensen wel krijgt in je organisatie. Een deel zal toch ook echt moeten komen van bijscholing.

Moet je er actief mee aan de slag?

Een laatste vraag die we aan Timmerman stellen is of de uitslag van de DTI niet ook gewoon een afspiegeling is van de maatschappij. Dat wil zeggen, er zijn altijd early adopters van nieuwe technologie, waarna de rest het na verloop van tijd als de nieuwe werkelijkheid accepteert.

Dat is volgens Timmerman ook zeker het geval bij digitalisering zoals bedoeld in de DTI. Je kunt als bedrijf ook de bewuste keuze maken om de markt te volgen en er niet per se actief mee aan de slag te gaan. Hierbij moet je volgens hem wel uitkijken dat je geen Blokker wordt, een bedrijf dat simpelweg te lang in het verleden is blijven hangen en daar nu de zure vruchten van plukt.

Uiteindelijk spelen wat ons betreft overigens ook de vendoren die 'digitale transformatie' beloven aan klanten een rol. Die term is de afgelopen jaren een beetje een eigen leven gaan leiden en heeft inmiddels eigenlijk nagenoeg geen intrinsieke betekenis meer. Meer duiding vanuit de kant van de vendoren is dus ook zeker nodig wat ons betreft.