11 principiële bouwstenen voor een digitale organisatie

Met snelle veranderingen en continue digitale disrupties worstelen bedrijven in alle sectoren van de industrie met de hypergekoppelde werkomgeving. Het zet het personeel onder druk, wat niet bevorderlijk is voor creatiever en experimenteel denken. Om te overleven in de huidige digitale dynamiek is het van strategisch belang om een gedisciplineerde en beheerde omgeving te creëren voor het inspireren van creativiteit, het ontwikkelen en testen van nieuwe bedrijfsmodellen, producten, diensten en businessmanagement, het beschermen van innovatieteams tegen de dominante logica van de organisatie en gevestigde standaard operationele procedures, om creatief denken aan te moedigen en nieuwe perspectieven te omarmen. Hier is een set van digitale kernprincipes voor het bouwen van een creatieve werkomgeving om collectief menselijk potentieel te ontsluiten.

1. Het is belangrijk om als eerste stap de behoeften aan innovatie te ontdekken

Bij bedrijfsinnovatie gaat het om het creëren van een waardepropositie die uw prospects in beweging brengt om uw klanten te worden; belangrijker nog, om klantenbinding te verbeteren. Het vereist visie, empathie en begrip van samenhangende zakelijke inspanningen voor het beheren van een evenwichtige innovatieportfolio met de juiste mix van baanbrekende innovatie, evolutionaire innovatie en incrementele innovatie. Zet het doel, de ervaringen van mensen en consumenten centraal bij alles wat u doet. Communiceer het hogere doel en stel duidelijke en gedeelde doelen. Mensen moeten geloven in de visie en missie van het bedrijf. Prioriteiten zijn duidelijk en zien er niet langer arbitrair uit. Innovatie gaat niet alleen over een nieuw ontwerp, een nieuwe kleur of een nieuwe seizoensverandering. Innovatie gaat niet alleen over een geweldig idee of het veranderen van het vermarkten van een bestaand product. Innovatie gaat ook over het gebruik van wat je al hebt op een unieke en creatieve manier die nog niet eerder is gedaan en het gebruik daarvan om winst te maken.

2. Herschep de opstartfase om afwijkende meningen, openhartigheid en onafhankelijk denken aan te moedigen

De digitale wereld is dynamisch, niet-lineair, onzeker en volatiel. Een van de grootste uitdagingen in deze dynamische en complexe digitale wereld is het feit dat we verschillende perspectieven, verschillende kennis en verschillende manieren nodig hebben om problemen op te lossen. We moeten ook alternatieve wegen inslaan van experimenteren, avonturieren en het verkennen van het digitale new normal, om goed geformuleerde zakelijke doelen te bereiken. Het is niet zo eenvoudig voor veel organisaties, vooral niet voor die grote gevestigde organisaties, om te ontbureaucratiseren en innovatief te worden. Het is van cruciaal belang om de opstartfase opnieuw vorm te geven en een omgeving te ontwikkelen waarin de leiders in het bedrijf mensen aanmoedigen om een afwijkende mening te geven, openhartig te zijn en een inspiratiebron zijn voor mensen om de status-quo in twijfel te trekken en onafhankelijk te denken. Soms is er geen "één" antwoord, er zijn er enkele of vele. Het runnen van een innovatief bedrijf betekent dat een organisatie "out of the box" kan denken, alternatieve manieren kan bedenken om dingen te doen, nieuwe producten of diensten te bouwen op basis van de bedrijfsbehoeften, en met optimale oplossingen kan komen voor het oplossen van bestaande of opkomende problemen.

3. Een sterke cultuur opbouwen om transparantie en langdurige zakelijke relaties af te dwingen

Digitale technologie maakt de wereld opener en transparanter dan ooit. Op organisatorisch niveau zijn bedrijven altijd aan de gang en hebben ze een hyperconnectie. Zij moeten de juiste omgeving creëren om integriteit, vertrouwen, transparantie en het nemen van risico's te bevorderen om een creatief personeelsbestand op te bouwen. Het bedrijf houdt processen transparant; managers doen geen micromanagement, maar inspecteren en volgen wat het team doet. Bind innovatie en innovatieve cultuur aan de strategie van de organisatie door de ontwikkeling van zakelijke relaties op lange termijn af te dwingen. Dit zorgt ervoor dat innovaties worden ondersteund door het management en door alle stakeholders. Vaak zijn organisaties met een bevelsvorm als organisatiecultuur onverschillig voor externe innovaties. Zonder een cross-functioneel en end-to-end perspectief over de hele onderneming heen, werken business managers en teams met een onvolledig en relatief klein beeld van het bedrijfsecosysteem, hebben ze de neiging zich te richten op hun eigen functies of afdelingen, verstikken ze informatiestromen en ideeënstromen. Houd er echter rekening mee dat het cultiveren van een innovatieve cultuur geen geïsoleerd bedrijfsproces is, maar een doorlopend digitaal transformatieproces. Je kunt de cultuur ook beïnvloeden door de snelle leercyclus die op zichzelf staat als een apart punt van invloed.

4. Sta autonomie toe; laat mensen zelf kiezen hoe en op wat ze doen

Digitale organisaties stimuleren autonomie en inspireren creativiteit. Anders gezegd, het management richt zich op 'waarom' en 'wat' en niet 'hoe'. Autonomie stimuleert creativiteit. Creativiteit heeft een taal, maar dat is totaal anders dan in de conventionele bedrijfsomgeving. Elke persoon heeft een onbekende hoeveelheid creativiteit, motivatie en productiviteit, maar ook een onbekende hoeveelheid verbeelding, intelligentie, kennis, ervaring en energie. De meerderheid van de innovatieve organisaties wordt geleid door sterke leiders die de verdiensten van mensen die anders kunnen denken kunnen zien, begrijpen en waarderen. Hoeveel denkkracht medewerkers zullen loslaten op hun werk hangt bijna volledig af van het leiderschap en de bedrijfscultuur. Moedig nieuwsgierigheid aan en ontwikkel een groeimindset. Zorg voor intellectuele uitdagingen en help mensen om voortdurend vooruitgang te boeken. Geef het team de vrijheid om dingen op hun eigen manier te doen, alternatieve oplossingen te bedenken en het beste resultaat te leveren. Over het algemeen moet je ruimte laten voor mislukkingen, voor raaklijnen en voor "anders zijn". Met autonomie organiseert het team zelf hoe het het probleem aanpakt dat aan het team is voorgelegd.

5. Focus op wat klanten willen en waar de markt naartoe beweegt

Een van de belangrijkste kenmerken van het digitale bedrijf is klantgerichtheid. De klant is dus absoluut een essentieel onderdeel van het totale innovatieproces. Klantgerichte innovatie bereikt veel meer dan incrementele productverbetering. Het kan ook evolutionaire bedrijfsmodellen bouwen, evenals baanbrekende producten en diensten die nieuwe categorieën creëren, en zelfs interne procesverbeteringen komen voort uit klantgerichte innovatie. Klanten, inclusief prospects, moeten worden bestudeerd en geobserveerd. Krijg een empathisch begrip van gebruikers door middel van diepgaande observaties en een meer inductieve benadering van wat de klant in "de volgende stap" wil bereiken. Door zich te richten op het voldoen aan belangrijke klantenbehoeften, in plaats van alleen maar interessante onderzoeksthema's te doen, kunnen we er zeker van zijn dat de resultaten van innovatieve benaderingen een positieve impact zullen hebben op klanten, partners, eindgebruikers en de markt.

6. Kijk naar innovatie vanuit het perspectief van het ontwikkelen van bedrijfsbrede innovatiecapaciteiten

Innovatie bestaat uit drie fasen: ontdekking van een probleem of nieuw idee, het ontwerpen van een prototype oplossing en de uiteindelijke levering van een commercieel slim resultaat. Het beste perspectief is om innovatie te zien als een systeem dat in staat is om de organisatiebrede capaciteit te leveren. De organisatorische inhoud is het innovatievermogen en dat is de manier waarop de organisatie innoveert. Het vereist een effectief 'innovatiesysteem' dat in staat is om zowel wijdverbreide incrementele innovaties in producten of diensten te ondersteunen als de zeldzamere 'step-change' innovaties van werkmethoden, bedrijfsmodellen en marktpositionering. Innovatieve organisaties zetten verschillende managementdisciplines, technologieën, processen en structurele oplossingen in. Innovatiemanagement vereist het nemen van de hoogste risico's in een strategische waardeketen; inclusief organisaties, investeringen en activa. Creëer een gedisciplineerde en beheerde ruimte voor het ontwikkelen en testen van nieuwe modellen, producten en business management. Een innovatie-ecosysteem of de methodologische omgeving moet de hele innovatieprocessen bestrijken, van processen voor het beheren van ideeën of ideeënverwerkingssystemen tot de implementatie en promotie van ideeën.

7. Aandeelhouders en C-suite leidinggevenden moeten het erover eens zijn dat de volgende ronde van de jaarrekening niet alleen voor de korte termijn bedrijfsdoelstellingen is

Innovatie brengt een risico van mislukking met zich mee, die meestal niet goed wordt getolereerd in een markt die wordt beheerst door een risico-allergische mentaliteit. Sommige innovaties vergen een iets langere termijn investering. Vanuit financieel oogpunt kan het, net als bij innovatie, beter zijn om het budget niet te eng te definiëren zoals bij reguliere projecten. Omdat een deel van de innovatiepuzzel is dat het management misschien niet weet hoe en waarvoor je het budget gaat gebruiken; en sommige innovaties moeten gevoed worden met middelen, terwijl andere beter worden door ze te laten 'verhongeren'. Sommige innovaties vergen een iets langere termijn investering. In veel bedrijven wordt veel van de zachtere en meer kwalitatieve informatie die cruciaal is om de gezondheid en het welzijn van de innovatie-inspanningen van het bedrijf holistisch te begrijpen, weggevaagd door een alomtegenwoordige obsessie voor zuiver kwantitatieve metingen of numerieke succesindicatoren. Sommige mindsets houden zich alleen bezig met driemaandelijkse ROI's en de bescherming van passieve aandeelhouderswaarde om de preoccupaties van het investeringskapitaal te bevredigen. Toekomstgerichte leiders zijn degenen die het langetermijnperspectief of de 'big picture'-visie niet uit het oog verliezen, hoewel ze de nodige tijd, inspanningen en middelen besteden aan 'het licht houden' en het bereiken van de bedrijfsresultaten op korte termijn. Transparantie kan innovatieleiders helpen om een verhaal te vertellen over de reis van de huidige toestand naar de toekomstige staat van verbeteringen, van verwezenlijkingen, van enablement met bedrijfsstrategieën, enz. Het is zonder twijfel een grote kerncompetentie voor het beoogde hefboomeffect.

8. Prestatiemanagement en beloningsbeleid en -proces moeten een afspiegeling zijn van de wens van de organisatie om innovatief te zijn

Net als veel andere vormen van management is performance management belangrijk om innovatiewaarde tastbaarder te maken, innovatievoordeel per kosten te analyseren en innovatie-inspanning zowel kwalitatief als kwantitatief te meten. Innovatie vereist een bepaald niveau van richtlijnen en regels. Houd maatregelen eenvoudig en begrijpelijk. Elk innovatief idee om succesvol te zijn tijdens de ontwikkeling van het bereiken van bedrijfswaarde moet aan de volgende criteria voldoen: bruikbaarheid, verkoopbaarheid, haalbaarheid en winstgevendheid. Vanuit het oogpunt van personeels- en innovatiemanagement op de werkplek zijn er twee soorten metingen: Het eerste type van creativiteitsmeting op de werkplek vindt plaats aan de hand van de resultaten of de uitkomsten van creatieve gedachten en acties. Welke waarde hebben die nieuwe dingen ontworpen en geïmplementeerd? Het tweede type beoordeling is door middel van innovatiedrivers; de elementen die het innovatievermogen van de organisatie versterken. Voor het meten hiervan moet er waardering zijn voor de organisatie van de bronnen van creativiteit en de structuren en culturen die innovatie zullen bevorderen. Kies de juiste maatstaven door te bepalen welke als cruciaal worden gezien voor het boeken van vooruitgang om zo meer bedrijfswaarde te leveren.

9. Het risico is onderdeel van innovatie, maar u kunt delen van deze risico's beheersen

Medewerkers moeten de 'toestemming' krijgen om innovatief te zijn. Falen mag geen belediging zijn en als er niet een paar mislukkingen zijn, dan betekent dat dat je niet hard genoeg je best doet. Falen moet worden gezien als een leerervaring en niet als een overtreding. Bouw aan de cultuur van continu leren en stimuleer doorbraakdenken. Het doel van het beoordelen van risico's aan de hand van consequentiecriteria is om te bepalen welke risico's moeten worden beheerst en wie betrokken moet worden bij innovatiemanagement. Het is de taak van het management om te helpen bij een mislukking door het met het team om te draaien. Het definiëren van risico's op deze manier stelt het management in staat om te bepalen welke mate van gevolg (ervan uitgaande dat het risico zeer waarschijnlijk zal optreden) het management geïnformeerd moet worden over (escalatie) en welke mate van gevolg het management van een enkele gebeurtenis volgens hen de drempel is die vereist dat het management een deel van hun tijd moet investeren, naar het management van het specifieke risico waarover ze niet geïnformeerd willen worden (prioritering). Innovatierisicomanagement betekent af te stappen van de aanvaarde "best practice" en te vragen of een fundamenteel andere aanpak meer flexibiliteit, gevoeligheid en reactievermogen zou bieden.

10. De creatieve werkplek is gebaseerd op een driehoek met drie hoekpunten - cultuur, methode en mensen

Creativiteit is een streven op lange termijn. Het moet gecultiveerd worden. Cultuur moet vanuit de raad van bestuur naar beneden toe worden gestimuleerd, anders vindt er geen echte ondersteuning plaats. De wetenschappelijke methodologie is nodig om tot hoge prestaties te komen, creativiteitsteams te faciliteren en de juiste creativiteitsmiddelen aan te reiken. Mensen moeten enthousiast meedoen, de juiste empowerment krijgen en merken dat hun initiatieven aan het eind van de rit wel degelijk tot stand komen. Teams worden gebouwd op een hoog niveau van motivatie (zelfmotivatie) van mensen, die niet gekocht kan worden. Door middel van sociaal leren en ontwikkeling wordt creativiteit ofwel gecultiveerd door middel van positieve versterking, ofwel in de kiem gesmoord door negatieve versterking. Over het algemeen geldt dat hoe innovatiever medewerkers zijn, hoe minder tolerant ze zijn voor structuren (beleid, regels en paradigma's) en hoe minder respectvol ze zijn voor consensus. Innovatoren geven er vaak de voorkeur aan om "dingen anders te doen" en zulke grote veranderingen of het breken van paradigma's betekent het losmaken van structuren en het uitdagen van consensus totdat de nieuwe manier wordt aangenomen en de nieuwe structuur of het nieuwe paradigma wordt. Creativiteit is een streven op lange termijn.

11. Innovatief zijn is een gemoedstoestand, die belangrijker is dan elke vorm van innovatie

Werknemers moeten toestemming krijgen en aangemoedigd worden om innovatief te zijn. Net zoals we merken dat energie vrijkomt van de ene vaste toestand naar de andere, zo ontdekken we innovatie van onze uiterlijke werkelijkheid die probeert te veranderen naar de vaste toestand van ons innerlijk. Deze energie wordt innovatie genoemd. Creëer vanuit het perspectief van organisatiemanagement een veilige omgeving om mensen te helpen leren van mislukkingen en om mensen zich meer op hun gemak te laten voelen met chaos, onzekerheid en dubbelzinnigheid. Geef tijd om te spelen en te experimenteren. Mislukking moet worden gezien als een leerervaring in plaats van een overtreding. Bouw de cultuur van continu leren op en stimuleer doorbraakdenken. Het is belangrijk om een heterogene groepssetting te hebben en mensen een idee vanuit verschillende perspectieven te laten bekijken, verschillende gedachten en ideeën te brainstormen, verschillende denktechnieken toe te passen. Het is ook belangrijk om regels op te stellen om de status-quo te waarborgen, maar niet om innovatie in de kiem te smoren. Als je een "creatieve cultuur" in het bedrijf wilt verjongen, moet je talent een "plaats" geven om hun kennis uit te breiden, hun ideeën toe te passen, hun ideeën toe te passen, hun idee te herkennen, geen onbewuste vooringenomenheid of verborgen regels in het kantoor toe te passen en een sterk collaboratief team in het bedrijf op te bouwen. Creëer en koester een omgeving in je organisatie waarin nederigheid wordt gewaardeerd, nieuwsgierigheid wordt aangemoedigd en creatief denken wordt beloond. Je zal verbaasd zijn dat deze eenvoudige mindset en passende acties met deze mindset de creatieve machine in je organisatie voorbij uw verbeelding zal veranderen.

Alle mensen zijn van nature creatief. Vandaag de dag kan innovatie overal en altijd plaatsvinden; het breidt zich zowel horizontaal als verticaal uit. Het is de gemoedstoestand om vanuit een nieuwe invalshoek te denken en te doen. Het is belangrijk om digitale kernprincipes vast te leggen voor het bouwen en voeden van een werkomgeving in de organisatie waar nieuwsgierigheid wordt aangemoedigd en creatief denken wordt beloond. De grote leiders begrijpen dit en met dat begrip cultiveren ze een innovatieve cultuur en nemen ze hun organisaties mee naar de top van het ongelooflijke succes van innovatie. De sleutel is om mensen verantwoordelijk te houden voor het leveren van hoogwaardige innovatieresultaten en het bereiken van het hoge niveau van innovatiemanagement volwassenheid.