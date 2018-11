Wees voorbereid op de komende tsunami van innovatie

Wat we tot nu toe hebben gezien, is er niets bij vergeleken.

In de afgelopen veertig jaar zijn we getuige geweest van verbazingwekkende technologische ontwikkelingen op het werk en thuis. Toch moeten de grootste en belangrijkste innovaties nog komen en hun impact wordt onderschat in termen van snelheid, breedte en kracht. Als CIO is het niet alleen jouw taak om op de hoogte te blijven van deze innovaties, maar ook om de kracht ervan in te zetten ten voordele van je bedrijf.

Volgende golf van technologie: tsunamiwaarschuwing

In de afgelopen veertig jaar zijn de meeste technologische innovatie-inspanningen gericht geweest op het uitvinden en perfectioneren van "fundamentele" technologieën, zoals de microprocessor, netwerksystemen, lithium-ionbatterijen, digitale beeldsensoren, draadloze connectiviteit, solid state-geheugen, internetprotocollen en GPS, om er maar een paar te noemen. Veel van deze technologieën zijn verankerd in hardware, waar innovatie meestal tijdrovend, stapsgewijs en moeizaam is. Het goede is dat de meeste van deze fundamentele technologieën, voor het eerst bedacht in de jaren zeventig, nu decennia van R&D-verbetering achter de rug hebben.

Hoewel er veel baanbrekende nieuwe uitvindingen zijn gedaan, zoals de pc, mobiele telefoon en internetinfrastructuur, zijn veel aspecten van ons dagelijks leven niet echt veranderd. Dit heeft geleid tot enige hautaine onderschatting van hoe snel innovatie een industrie kan transformeren of verstoren. We bellen elkaar nog steeds met behulp van een numerieke constructie die bijna 100 jaar geleden is ontwikkeld. TV kan worden gestreamd, maar veel gebeurt nog steeds naar een 2D-scherm, en hoewel het groter, helderder en lichter is dan veertig jaar geleden is het concept over het algemeen hetzelfde. De meeste van de huidige jets en auto's zijn gebaseerd op fundamentele ontwerpen die meer dan vijftig jaar geleden zijn gemaakt. Zelfs in een Amazone Prime cq BOLdotcom-wereld gebeurt winkelen nog steeds negentig procent offline.

In het afgelopen decennium zijn de fundamentele technologieën door middel van belangrijke softwarematige innovatie samengevoegd tot schaalbare, beschikbare en betaalbare platforms, zoals alomtegenwoordige mobiele en publieke cloudinfrastructuren. Deze ongelooflijke platformen maken ongekende en versnelde innovatie mogelijk die snel, tegen lagere kosten en op wereldwijde basis kan worden geschaald. Dit leidt tot een tsunami van op handen zijnde transformaties. De volgende technologische innovatiecyclus zal minder over fundamentele technologische uitvindingen gaan en meer over het vermogen om snel te innoveren bovenop deze recentelijk gesmede technologieplatforms. Bedrijven als Lyft, Epic Games (de makers van Fortnite) en GoDaddy kunnen exponentieel schalen op basis van het alomtegenwoordige bereik van bepaalde utility-achtige platforms (zoals AWS), app stores en mobiele betalingen.

Een voorbeeld van een innovatie die eindelijk tot zijn recht komt door nutsachtige technologieplatforms is AI-gestuurd machine learning. Als gevolg van deze reken- en dataverwerkingscapaciteit zal analyse om het gedrag van mens en machine te verbeteren, alomtegenwoordig worden in alle zakelijke en technologische processen. Vele algoritmes werden tientallen jaren geleden al voorzien, maar we hebben nu toegang tot enorme datasets en rekenkracht om die AI- en ML-algoritmes op zinvolle schaal, snelheid en lage kosten te implementeren. DarkTrace, wereldleider op het gebied van cyber-AI, maakt gebruik van niet gestuurde machine learning om bekende en belangrijke onbekende bedreigingen te identificeren en erop te reageren door afwijkingen van "normaal" gedrag eruit te pikken.

CIO: Champion of Innovation Officer

Ik ben in het dagelijks leven in dienst van mega-investeerder KKR en met meer dan 100 bedrijven in onze KKR-portefeuille, verspreid over vele industrieën, regio's en bedrijfsgroottes, praat ik voortdurend met CIO's. Ik hoor zowel optimisme als angst in hun stem, aangezien hun rollen steeds belangrijker worden naarmate er meer en sneller wordt geïnnoveerd. Wat betekent deze tsunamigolf van innovatie voor CIO's?

De komende veranderingen zullen grote gevolgen hebben voor CIO's en hoe wij werken. CIO's zijn altijd geweldig geweest in het "beschermen en dienen" -- het in evenwicht brengen van de strenge eisen van veiligheid, beschikbaarheid, privacy, toegangscontrole en andere bestuurlijke behoeften. Digitale transformatie vereist dat de CIO nu ook een voorvechter van innovatie is, niet een belemmering. CIO's en hun medewerkers moeten in het kraaiennest zitten en kijken naar welke innovaties een bedrijf in staat zullen stellen om de groei te versnellen en ook om hun flank te beschermen tegen verstorende veranderingen. Denk na over hoe je jouw bedrijf kunt helpen bij het opbouwen van de mogelijkheden om slotgrachten tegen de concurrentie te verbreden, sneller te groeien, geld te besparen, internationaal uit te breiden, een ander bedrijf over te nemen en data om te zetten in informatie. Het domein van de CIO is niet alleen om de data van een bedrijf te verwerken, op te slaan en te beschermen, maar ook om gebruik te maken van informatie en technologie om de bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Met dit vooruitziende perspectief moeten CIO's een krachtige katalysator zijn voor verandering in hun bedrijven en moeten ze de strijd aanbinden met de institutionele zelfgenoegzaamheid. Een van de machtigste krachten is de zwaartekracht, en dientengevolge inertie, dus deze taak is niet gemakkelijk. Als je eenmaal in een stroomversnelling komt rond innovatie, zal de houding van je team en op zijn beurt de cultuur van verandering in je bedrijf in een stroomversnelling komen. Zelfs in mijn tech-savvy omgeving, ben ik getroffen door de mate waarin CIO's nog steeds veel tijd besteden aan de buy-in van hun raden van bestuur en senior management teams voor de veranderingen die komen en die prioriteit moeten krijgen.

Er is niemand meer senior dan de CIO met de verantwoordelijkheid om de nieuwste technologieën toe te passen om een bedrijf te verbeteren. Dit is een grote taak gezien de snelheid van de technologische innovatie, en des te ingewikkelder gezien het dynamische ecosysteem van leveranciers, klanten en medewerkers die allemaal geïntegreerde toegang tot jouw systemen en informatie nodig hebben. Elke dag komen er nieuwe technologieën in je organisatie binnen die moeten worden beoordeeld, geïntegreerd, beheerd en gemonitord.

Tips voor het meesurfen op de tsunamigolf

Nu we deze volgende fase van versnelde innovatie ingaan, zijn hier een paar dingen waar CIO's rekening mee moeten houden.

Een van de meest interessante uitdagingen tijdens mijn dagen in ontwerp-engineering was hoe robuustheid in een systeem in te bouwen. Voor CIO's is een robuust IT-bedrijfsproces en -infrastructuur vereist. Het gaat niet langer om het bouwen van rigide, gesloten dozen voor het draaiende houden van een bedrijf.

Neem cybersecurity. Het oude model was om firewalls rond je netwerkinfrastructuur te bouwen en het veilig te noemen. Zoals je weet, is dat eenvoudige model niet langer geldig. Hoewel je nog steeds firewalls nodig hebt, gaat de huidige cybersecurity-aanpak ervan uit dat aanvallers al in jouw systemen zijn doorgedrongen; daarom heeft een bedrijf een dynamische cybersecurityinfrastructuur nodig die bescherming kan bieden tegen meerdere interne bedreigingsvectoren en tegelijkertijd een "nieuwe" veiligheidsrand rond eindgebruikers creëert, niet rond machines, met behulp van identiteits- en toegangsbeheertools. Bij KKR investeren we in bedrijven zoals Cylance, DarkTrace, Forgerock en Optiv om de robuuste set van tools en expertise in te zetten voor het oplossen van deze oneindige cybersecuritystrijd.

Daarom weten we dat de wereld ingewikkelder wordt en dat de infrastructuren heterogener zijn dan ooit. Terwijl we allemaal gecharmeerd raken van de volgende coole IT-platformtechnologie, breidt de infrastructuur die CIO's moeten beheren zich uit in complexiteit met elk nieuw platform. De migratie van mainframe naar client-server naar PC naar SaaS naar mobile naar public cloud wordt gezien als een verschuiving van het ene paradigma naar het andere. CIO's weten dat dit niet waar is. Wat er in de praktijk is gebeurd, is het aaneenschakelen van al deze oplossingen, wat heeft geleid tot de heterogene IT-infrastructuren van vandaag de dag. Tot verrassing van veel mensen is het gebruik van mainframes MIPS zelfs toegenomen met zeventig procent van de grote ondernemingen (volgens BMC). Heterogene en gedistribueerde IT-infrastructuur is een onontkoombaar gegeven en de huidige CIO's implementeren robuuste en veerkrachtige processen om deze systemen te inventariseren, beheren, integreren, configureren, beveiligen en bewaken.

Haal vervolgens een breed scala aan software-oplossingen binnen die beste opties voor jouw bedrijf kunnen bieden, van de kern van de traditionele verpakte applicaties tot SaaS-gebaseerde software-oplossingen die je kunt configureren, in plaats van deze aan te passen. Gezien het feit dat veel CIO's worstelen met technologische veroudering, moeten CIO's een systematische door de business gesteunde benadering overwegen om de legacy/technologische achterstanden te verminderen in combinatie met innovatie-IT-initiatieven. Versnel de mogelijkheid om je eigen apps te ontwikkelen die unieke concurrentievoordelen voor je bedrijf kunnen opleveren. Overweeg het gebruik van de low-code software platforms, zoals Outsystems, en voordelen uit de samenwerking met derden, zowel on- als offshore. Verder staat de volwassenheid van de SaaS-leveranciers en de publieke cloudplatforms - allebei nu op een punt van robuustheid in termen van eigenschappen, up-time, veiligheid, API's en zinvolle SLA's -- toe voor een CIO om een brede portefeuille van softwareoplossingen te integreren en met succes te orkestreren, hetzij binnen of buiten het eigen datacenter. Tot slot, bouw het bedrijfsproces zo dat ook "schaduw-IT" op het niveau van de business unit kan worden ingepast. Aangezien business units het toch al doen, is het beter om een proces te hebben om die "schaduw" te beheren.

Een gebied waar dit mozaïek van ongelijksoortige softwareoplossingen een grote impact kan hebben op een bedrijf is het beheer van de end-to-end "customer journey" - een systeem dat een klant volgt vanaf de eerste advertentie die wordt bekeken tot aan de verkoopovereenkomst tot aan de levering van het product aan de klantenondersteuning tot aan de upsell en retentie. In het verleden was dit type systeem onpraktisch gezien het silo-karakter van de IT-infrastructuur. Met behulp van de nieuwe tas met CIO-trucs, zoals data lakes, AI-tools, integratieplatforms, marketingwidgets en workflow-engines, kan een bedrijf de klanttevredenheid verbeteren, de marketingdoelstellingen verbeteren, de verkoopkosten verlagen en realtime feedback geven over productbeheer.

Om op de hoogte te blijven van de laatste innovaties en om de logge technologische voetafdruk met succes te beheren, te beschermen en te beheren, vind je co-Champions of Innovation in jouw senior managementteams, directe ondergeschikten en raden van bestuur. Krijg buy-in van je CEO en zorg ervoor dat er minstens één IT-innovatiekampioen in het bestuur zit. Als er een Chief Digital Officer is, zorg er dan voor dat de rollen en verantwoordelijkheden op elkaar zijn afgestemd, zodat zowel de CIO als de CDO kunnen slagen. Binnen hun eigen teams worden CIO's uitgedaagd om hun organisaties te "opwaarderen en bij te scholen" om hen in staat te stellen te profiteren van nieuwe technologische opties. Nieuwe rollen, deskundigheidseisen en organisatiestructuren ontstaan om wendbaarheid en concurrentievoordeel te waarborgen.

Gezien de schaarse beschikbaarheid van talent, vooral op gebieden waar innovatie het meest actueel is, zoals bij data-engineers en volledige stack ontwikkelaars, maken zij gebruik van externe experts van derden die bijvoorbeeld digitale transformaties hebben uitgevoerd bij je belangrijkste concurrenten of cybersecurity referentiearchitecturen hebben ontworpen bij honderden bedrijven van vergelijkbare omvang (bijv. Optiv). Bovendien krijg je toegang tot een generatie doorgewinterde tech executives die dertig jaar geleden met hun carrière in de technologie zijn begonnen en zich in een fase van hun carrière bevinden waarin ze beschikbaar zijn als adviseur, bestuurslid of zelfs als full- of parttime medewerker.

Zoals we allemaal weten, wordt de rol van de CIO steeds uitdagender en zullen niet alle CIO's of bedrijven een verschuiving maken omdat innovatie meer risico's en onzekerheid kan introduceren. Maar met de juiste koers, processen, team en tools kan de CIO de rol van Champion of Innovation Officer op zich nemen en betekenisvolle concurrentievoordelen voor een bedrijf creëren.