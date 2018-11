Datadenken; de paradox van logica, menselijke inconsistentie en willekeurigheid

Over datadenken bestaan heel veel verschillende meningen, dat is wel duidelijk. Tijdens een discussie in het Amsterdamse Conservatorium Hotel op 10 oktober lieten de deelnemers hun gedachten over dit onderwerp de vrije loop. Zes toonaangevende digitale bureaus uit Nederland en organisator Basefarm gingen met elkaar in gesprek over wat datadenken is, wat het inhoudt en waar het toe leidt. In de discussie passeerden verschillende invalshoeken en standpunten de revue. De volgende bureaus schoven aan tafel aan: Snakewear, OneShoe, Info.nl, DDA, Mirabeau en Kaliber. Allemaal staan ze bekend om hun 'phygital' aanpak (een samentrekking van 'physical' en 'digital'); ze bieden digitale ondersteuning aan merken, ontwerpen online omgevingen die aansluiten op offline gedrag en brengen merken in contact met hun publiek via een allesomvattend technisch netwerk.

We waren het met elkaar eens dat datadenken geen technische truc is, maar een cultuuromslag, een ander bewustzijn. Dit zijn de uitkomsten van onze discussie:

Wat is datadenken?

Bij datadenken staat de mens centraal en worden onderbuikvoorspellingen buiten beschouwing gelaten. Het is de kunst van het heel precies combineren van data en gedrag, zonder ambiguïteit of subjectiviteit. Het is richting bepalen met data, gebaseerd op duidelijke tekenen, waarbij sprake is van een wisselwerking met en een reactie op menselijk gedrag. Dus dat is alles? Helaas, zo simpel is het nu ook weer niet. Bij datadenken spelen ook cultuur en menselijke betrokkenheid een belangrijke rol.

De kracht van inconsistentie

Vaak is er nog een heel verschil tussen wat mensen zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. Voor consistente resultaten is het daarom gemakkelijker om dingen te objectiveren met data. Maar het lastige is, dat we die inconsistenties ook nodig hebben om een voorkeurspad, route of richtlijn te ontdekken. En dat is wat het zo interessant maakt. Wie wij zijn, wordt bepaald door onze keuzes, inclusief ons inconsistente gedrag.

Nuttig maar gevaarlijk

Inconsistenties kunnen dus nuttig zijn, maar ook gevaarlijk. De kernactiviteit van digitale bureaus is het ontwikkelen van merksferen en alles daar omheen. Daarbij wordt van ze verlangd dat ze op alle niveaus consistent zijn, om een betrouwbare, transparante indruk te wekken. Ze vertrouwen op hun omringende gemeenschappen voor bottom-up feedback. Merken en bedrijven hebben behoefte aan consistentie. Data bieden die consistentie, maar de manier waarop die data gebruikt worden soms niet. Grote inconsistentie tussen verschillende niveaus kan vragen oproepen over de bedrijfsreputatie en die zelfs schaden. Het is ontzettend belangrijk dat je zowel digitaal als analoog waarmaakt wat je belooft.

Datadenken is iets anders dan big data!

Datadenken is iets anders dan big data. Voor AI of kunstmatige intelligentie zijn grote hoeveelheden data nodig. Het moet in gang worden gezet en een doel dienen. Uit een overvloed aan gegevens moet interessante informatie voor specifieke user cases worden gedestilleerd. En er moeten kwalitatieve en kwantitatieve gegevens worden onderzocht.

Datadenken heeft te maken met speelsheid, design en ethiek

Datadenken is een mindset, geen methode. En die mindset wordt gevormd door een uiterst complexe samenstelling van factoren:

Bedrijven moeten zich bewust zijn van de ethische vragen die logische, technische beslissingen kunnen opwerpen. Bijvoorbeeld: 'black box' AI en 'white box' AI.

Push-strategieën gaan over in pull-strategieën, waardoor er minder opties zijn om verdachte aspecten te vinden. We kunnen niet heen om het sociale netwerk en de multiculturele samenleving, de wereld om ons heen is nu eenmaal niet homogeen.

Datadenken impliceert een intrinsieke, empirische motivatie, met sterke gedragsmatige en sociologische invloeden. Laten we het een contextuele bandbreedte noemen.

Bedrijven moeten design-denken en datadenken integreren tot één coherente, effectieve strategie.

We moeten ons openstellen. Experimenteren en spelen om onze eigen merkcultuur en die van anderen te ontdekken. Wie zijn we en wat willen we ontdekken?

Het gaat om realiteit en frictie in plaats van fictie. We moeten systemische tekortkomingen verhelpen en leren van experimenten.

Datadenken impliceert eigen inbreng, verantwoordelijkheid en transparantie op heel veel niveaus, waaronder ook privacy en veiligheid. Datadenken is risicobeperking.

Datadenken zorgt ervoor dat we willekeurig blijven

Willekeurigheid kan iets goeds zijn. Volledige controle kan afstompen en beangstigend zijn, afhankelijk van wie die controle heeft. Hierdoor realiseren we ons dat we die 'speelsheid' willen vasthouden, om af en toe nog verrast te worden door een bepaalde onvoorspelbaarheid en ruimte te laten voor fouten. Zijn wij tenslotte niet de homo ludens? De creatieve, spelende mens, die zich niet laat beperken door grenzen? Deze speelsheid is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van veel culturen.

Het proces moet waterdicht zijn

Terwijl we spelen, passen we ons aan, om onze data en strategieën op koers te houden. Het slechte nieuws voor de lineaire denkers onder ons? Er bestaat geen vast patroon voor datadenken. Het is een meanderend pad van perspectieven, waarbinnen iedereen zijn eigen weg moet zoeken, met methodieken die daarop aansluiten. Hoe dat moet, daar kun je over discussiëren. Zeker is in elk geval dat de transformatie verankerd moet zijn, wil je overeind en op koers blijven.