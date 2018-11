3 strategieën die je digitale transformatie kunnen redden

Technologie is de basis van elk transformatieproject, maar het eenvoudigweg moderniseren van IT leidt niet automatisch tot succes. Je zult een balans moeten vinden tussen 'hoeveel' en 'hoe snel'. Het succes van elk project is afhankelijk van vele factoren. Cruciaal is de steun van de stakeholders, die moeten inzien welk profijt ze hebben van de transformatie. Als je jouw organisatie wilt klaarstomen voor de toekomst, mag je deze menselijke factor absoluut niet negeren.

Waarom mislukken transformatieprojecten?

Om succes te behalen moet je eerst weten wat er fout kan gaan. In de afgelopen jaren hebben veranderingen zich in een moordend tempo voltrokken. Daardoor lijkt een succesvol transformatieproject vooral een kwestie van snelheid en flexibiliteit. Die zijn echter op hun beurt afhankelijk van de menselijke factor, die met name aan de start van projecten nogal eens wordt vergeten.

Projecten worden gerealiseerd door mensen, voor mensen. Om de slagingskans van een project te vergroten is het belangrijk verwachtingen te managen en tools te bieden waarmee de productiviteit aantoonbaar stijgt, zodat de waarde van het project goed zichtbaar wordt.

De uitdagingen van transformatie

Bij veel bedrijven is een gebrek aan samenwerking een hindernis voor flexibiliteit en vaak een grotere barrière dan verouderde systemen en processen. Andere zaken die succes in de weg staan zijn ontbrekende vaardigheden, interne politiek en bedrijfsculturele uitdagingen.

De culturele dynamiek binnen je bedrijf is een kritieke succesfactor. Dat maakt het er niet gemakkelijker op voor degenen die toch al worstelen met een complexe transformatieagenda. Transformatieprojecten moeten deel uitmaken van een cultuuromslag, die begeleid moet worden met weloverwogen change management. Als je pas na de start van een transformatieproject gaat proberen veranderingen te managen, mislukt je project gegarandeerd.

De kans op succes wordt vele malen groter als je gebruikmaakt van een integratietechnologie waarmee je de datasets uit je verschillende applicaties aan elkaar kunt koppelen. Dankzij die integratie kan iedere groep in de organisatie de beste digitale tools kiezen, zonder zich zorgen te hoeven maken over verbindingen met andere applicaties en data. Dat komt de snelheid, productiviteit en innovatiemogelijkheden ten goede.

Integratie is geen bijzaak

CIO's investeren graag in oplossingen voor de customer journey en de content en experience op de website. Want als consumentgerichte projecten stil komen te liggen of zelfs geheel mislukken, kan dat flinke gevolgen hebben voor het merkimago en de relatie met de klanten.

Dergelijke projecten zijn afhankelijk van integratie voor het samenvoegen van ongelijksoortige databronnen. Vroeger was applicatie-integratie bij veel bedrijven een bijkomstigheid, maar tegenwoordig heeft het een hoge prioriteit. Het heeft echter weinig kans van slagen als de cultuur binnen je organisatie niet meewerkt.

Voor het effectief integreren van applicaties en optimaal beschikbaar stellen van data heb je een technologie nodig waarmee je de inherente culturele barrières tussen teams kunt wegnemen.

Drie succesfactoren

Hoewel je bedrijf zich geen langzame transformatie kan veroorloven, moet er een balans zijn tussen hoeveel en hoe snel je wilt transformeren. Je wordt verondersteld snel resultaten te laten zien, maar al te agressieve planningen en projecten kunnen ook contraproductief uitpakken.

In elke transformatie is integratie echter cruciaal. De uitdagingen van integratie kunnen groot zijn, maar de beloning ook. Een cloud-based integratie biedt je bijvoorbeeld meer mogelijkheden om te reageren op veranderende verwachtingen van klanten en dynamische marktomstandigheden.

Gelukkig zijn er genoeg organisaties op de goede weg dankzij drie strategieën waarmee ze de gewenste uitkomst hebben gerealiseerd.

1. Effectief verandermanagement: Verandering is inherent aan transformatie, maar roept snel weerstand op. Dit geldt met name als de toekomstige positie van de betrokkenen onduidelijk is. Voor een succesvolle digitale transformatie is het cruciaal om doorlopend en effectief te communiceren en iedereen van heldere en relevante informatie te voorzien.

2. Effectief datamanagement: Voordat je begint aan je digitale transformatie en de bijbehorende applicatie-integratie, is het noodzakelijk dat je nadenkt over je masterdata. Met de komst van nieuwe technologieën zoals het Internet of Things, kunstmatige intelligentie en machine learning wordt het goed managen van data alleen maar belangrijker. Doe je dit niet, dan profiteer je niet optimaal van dergelijke geavanceerde technologieën en loop je innovatiekansen mis.

3. Effectief management van snelheid en scope: Data moeten optimaal beschikbaar zijn voor bedrijfsapplicaties en eindgebruikers, maar het verplaatsen van data tussen applicaties kan vreselijk inefficiënt zijn. Daarom stappen veel organisaties over op cloudtechnologieën zoals iPaaS (integration Platform as a Service). Daarmee kunnen ze databronnen sneller en effectiever aan elkaar koppelen in hybride IT-omgevingen en vermijden ze de langdurige ontwikkelinspanningen van traditionele integratieprojecten. Dit is met name van belang omdat bedrijven in dit digitale tijdperk behoefte hebben aan tools die ze binnen enkele weken of dagen kunnen implementeren.

Vermijd complexiteit

Succes in het digitale tijdperk betekent een omslag binnen je bedrijf. Het is het resultaat van een holistische benadering van een verbonden applicatie- en dataomgeving en een betrokken bedrijfscultuur.

Maar wanneer je organisatie groeit, worden de organisatiestructuur, cultuur en ondersteunende systemen allemaal complexer. De sleutel tot succes is het verminderen van die complexiteit. Door gebruik te maken van iPaaS in combinatie met een tool voor datakwaliteit creëer je een betrouwbare Single Source of Truth die je eenvoudig kunt verbinden met elke applicatie.

Dankzij effectief datamanagement kun je effectiever werken met data en applicaties, en dat leidt tot snellere innovatie en efficiëntieverbeteringen. En dat is waar het bij transformatie uiteindelijk om gaat.