De vele handen van een robot

Hoe RPA in te zetten in moderne toepassingen.

Er is veel discussie in de markt rond AI en de komende "robotinvasie". Ik heb al diverse malen geschreven over de verschillende vormen van AI, waaronder machine learning en chatbots. Een van de snelgroeiende gebieden van AI vandaag de dag is robotic process automation. Robotic process automation, oftewel RPA, richt zich meestal op de zeer repetitieve taken die niet zozeer cognitieve verwerking of menselijk oordeelsvermogen vereisen, maar vaak "saaie" taken zijn.

Enkele jaren geleden lag de focus in de IT op de implementatie van grote scope systemen voor projecten zoals enterprise resource planning. Dit waren dure, langdurige projecten. In veel van deze gevallen werden mensen de lijm tussen de verschillende grootschalige systemen - mensen haalden de gegevens uit het eerste systeem, propten het in Excel, uploadden het naar het tweede systeem. Het was goedkoper voor de mens om deze rol als facilitator tussen de vele verschillende grote monolithische systemen aan te nemen dan het te automatiseren. In andere gevallen, moesten mensen dingen "controleren"..... vergelijken, contrasteren, rapporteren. Ook hier werden mensen opgeroepen voor deze meer lijmachtige taken. RPA gaat over het herverdelen van deze alledaagse taken onder robots. Laten we onze menselijke inspanningen en ervaring richten op het moeilijke cognitieve werk en de tijd die we besteden aan saaie taken verminderen.

Als machine learning in de wereld van AI het brein van de robot is, vertegenwoordigt RPA de handen van de robot. Het onderzoeken van data, het verplaatsen ervan en het afdwingen van controles. Forrester schat dat de RPA-markt in 2021 2,9 miljard dollar zal bedragen.

Op het eerste gezicht lijkt RPA veel op de vele digitaliseringsinspanningen die bedrijven in de loop der jaren hebben ondernomen. Het verschil is eenvoudig: de technologie is zo ver ontwikkeld dat bots snel en vakkundig genoeg zijn om complexere interacties aan te kunnen. Deze echte kracht gaat verder dan de goedkopere robotica-automatisering van routineuze taken, maar als je begint met het combineren van modellen in machine learning met RPA, kunnen de hersenen (machine learning) ineens richting geven, waardoor de handen (RPA) complexere, cognitieve taken kunnen uitvoeren dan voorheen. Deze samenloop van traditionele digitalisering en AI drijft slimmere automatiseringsoplossingen aan.

Naar mijn mening zijn hier enkele van de dingen waar je rekening mee moet houden voordat je aan jouw RPA-reis begint.

Controllerschap is essentieel: Goed ontworpen robots kunnen echte tastbare voordelen opleveren voor bijna elk bedrijf. Slecht ontworpen robots kunnen een ravage aanrichten met jouw gegevens en fouten sneller dan ooit tevoren verwerken. Kies een aanpak, creëer een COE en neem de tijd om uw controllerschap vooraf al neer te zetten. Op de lange termijn loont het de moeite.

Begrijp de menselijke implicaties: Automatisering wordt vaak geïmplementeerd als een productiviteitsfactor, en dit betekent vaak een impact op het werk van mensen. Moet je werknemers omscholen? Hoe wil je het IP behouden voor het werk dat de robots niet doen? Automatisering is slechts één stap in het traject waarbij al uw medewerkers betrokken zijn.

Pakde voordelen: Gewoonlijk automatiseert RPA slechts een fractie van een rol - een paar taken. Dit kan ertoe leiden dat een bedrijf veel robots implementeert, maar niet de echte voordelen kan pakken. Soms is het toevoegen van deze efficiëntie aan het systeem alles wat nodig is voor een snel groeiend bedrijf, maar als het bedrijf op zoek is naar kostenbesparingen, moet het begrijpen hoe om te gaan met besparingen op het aantal werknemers en holistisch denken over het herontwerpen van het proces, niet alleen het implementeren van "een bot".

[h]Haal de hersenen erbij:[h] U kunt uw voordelen sterk verbeteren wanneer u AI-technologieën begint te combineren tot een niveau van cognitief denken voor de automatisering van het robotproces. Een machine learning-model kan de robot eenvoudigweg verder brengen, maar dit is een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van het elke keer weer uitvoeren van dezelfde stappen.

Gebruik uw vaardigheden op het gebied van technologiearchitectuur: Gebruik uw COE om "metabots" te maken om gemeenschappelijke taken uit te voeren. Programmeer geen basisdingen zoals het inloggen in een kernsysteem in elke bot, maak gebruik van metabots om uw botcreatie op dezelfde manier te versnellen als u microservices gebruikt om uw ontwikkeling te versnellen.

Kortom, RPA is geen wondermiddel. Het vereist dezelfde toewijding als veel technologische projecten. Echter, indien goed uitgevoerd, kan de huidige RPA-technologie in combinatie met een beetje cognitieve AI aanzienlijke voordelen opleveren. Vergeet niet dat u in wezen een robotisch personeelsbestand introduceert, maar nogmaals, dit robotpersoneel vergroot het personeelsbestand - het vervangt het niet volledig.