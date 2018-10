De interne disruptie van AI

Kunstmatige intelligentie is helemaal hip bij leidinggevenden en raden van bestuur. Toon me een industrie en ik zal je een toepassing voor AI tonen die volop in de belangstelling staat van manager, waarbij zowel de begroting als personeelsinzet zwaar worden belast (vaak ten koste van minder sexy initiatieven). Het versnellen van de diagnose van ziekten in de gezondheidszorg, het markeren van risicovol gedrag in de financiële dienstverlening, het verminderen van de carbon footprint in de energiesector, of het reageren op ondersteuningsverzoeken met behulp van de eigen taal van de klant - allemaal bieden ze dwingende zakelijke en sociale waarde, veelbelovende nieuwe markten, concurrentievoordeel, en ja, disruptie.

Waar managers niet voor waken - en vaak ook niet willen horen - is dat disruptie zowel intern als extern kan zijn. Nieuwe AI-initiatieven kunnen het moreel beïnvloeden, wat leidt tot inertie en uitputting van het personeel.

Zo hebben we het altijd al gedaan

Nieuwe technologieën brengen vaak nieuwe opleveringsprocessen met zich mee. Jouw IT-team, dat trots is op zijn wendbaarheid, past niettemin rigiditeit en toezicht toe op de oplevering van technologie, waarbij vaak code wordt verzonden door middel van peer review en scrumming om hoekige en krakende functionaliteit te ontdekken.

Maar het opleveren van AI heeft vaak zijn eigen regels. Een klant van mij, een productiebedrijf, publiceerde een 8-stappen-ontwikkelingsstructuur die de standaard was geworden voor geavanceerde analytische implementatie. Data prep, algoritme testen, trainen en tuning modellen..... hoewel elke fase was ontworpen om flexibel te zijn, zou het hele proces omslachtig worden.

De nieuwe AI-programmamanager heeft het leveringsproces opnieuw vormgegeven en drie stappen vastgesteld: (1) voorbereiden en bouwen; (2) trainen en afstemmen; en (3) testen en implementeren. De functie van iedereen werd in één van de drie fasen geperst. De AI-manager kocht Amazon Sagemaker aan, een ontwikkelingsraamwerk dat de belangrijkste functies verpakt, waardoor de noodzaak van stappen zoals handmatige data prep en A-B testen overbodig werd. Ontwikkelaars begonnen te mopperen dat hun vaardigheden werden gecommoditiseerd.

En het is niet alleen IT. Risicomanagers bij een middelgrote bank werd gevraagd om zich af te keren van hun traditionele analyse-instrumenten en te vertrouwen op een "black box"-algoritme dat krediettoepassingen zou goedkeuren of weigeren. Zij konden de gegevens die door het algoritme werden opgenomen niet langer controleren. In plaats daarvan werd van hen verwacht dat ze aanbevelingen voor kredietwaardigheid zouden accepteren zonder de mogelijkheid om de beslissingen uit te leggen. "Ik had een klant met een 'gouden niveau' die een autolening werd geweigerd," zei een onder vuur liggende hypotheekanalist, "en ik moest aan mijn collega van private banking die hem als klant had uitleggen waarom. Ik kon de beslissing niet rechtvaardigen. Ze kon de weigering niet uitleggen aan de klant, die zijn bedrijf elders heeft ondergebracht."

Nalaten om te plannen

Met nieuwe technologieën komen er nieuwe uitvoeringsmechanismen bij. En vaak ook nieuwe functies of organisatiestructuren. Net als de technologieën zelf, moeten deze veranderingen worden getest op effectiviteit, en afgestemd om ervoor te zorgen dat ze binnen de gevestigde processen werken.

Managers die voorstander zijn van AI-projecten, zijn vaak gecharmeerd van zogenaamde "skunkworks" die de effectiviteit van een oplossing bewijzen. Dergelijke projecten kunnen snel migreren van testen naar gesanctioneerde programma's, het formaliseren van vervangende teams en het documenteren van kaders voordat ze zijn getest.

Inderdaad, AI kan een onbedoeld bij-effect hebben. Managers moeten zich bewust zijn van de interne verschuivingen veroorzaakt door AI-inspanningen en deze factoren in overweging nemen in hun planning:

Nieuwe organisatiestructuren. Moet een AI-team of werkgroep gescheiden zijn van het bestaande analyseteam of competentiecentrum? Zal de commandostructuur ook verschillen? Wees bereid om uit te leggen waarom.

De behoefte aan nieuw talent. Veel ontwikkelaars willen graag werken met opkomende AI-oplossingen. Technisch personeel dat gewend is aan hoog-hypothese-analyse kan een gebrek aan AI-ontwikkelingsvaardigheden hebben. Hoeveel ben je bereid om te investeren in het opleiden van bestaand personeel, in plaats van opnieuw in te huren?

Vasthouden aan bestaande succesmetingen - of niet. In veel bedrijven is tijd tot levering een KPI. Maar misschien ben jij bereid om tijdelijk af te zien van snelheid voor uitgebreide tutorials over nieuwe processen en toolsets, waardoor de risico's worden beperkt. Ken de trade-offs voordat je de traditionele maatregelen verdubbelt.

Nieuwe investeringen. Hoeveel tijd en geld wil je investeren in de ontwikkelingskaders, automatisering en testen die bij AI horen? Hoe leg je dit uit aan de leidinggevenden die de financiering goedkeuren?

Bestaande tools of pakketten uitfaseren. AI-algoritmes zouden nauwkeuriger kunnen blijken te zijn dan de fraudevoorspellingstoolset die je de afgelopen tien jaar hebt gebruikt. Ben je bereid om het oude door het nieuwe te vervangen? Hoe ga je om met de verwachtingen van trouwe gebruikers die terughoudend zijn om hun favoriete software op te geven? Zullen zij betrokken worden bij de beslissing?

Kleur je doel in. In de hype zijn AI-projecten onderhevig aan vele aannames. Het gebruik van een convolutioneel neurale netwerk om huidlaesies via digitale beelden te diagnosticeren is heel anders dan het testen van ongecontroleerd leren zoeken naar onverwachte correlaties. Communiceer het doel, ook al is het alleen maar leren van iets nieuws.

AI heeft de potentie om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop bedrijven waarde creëren. Het heeft ook de potentie om onbehagen op te wekken en vragen te stellen over bedrijfsdoelstellingen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.