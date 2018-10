4 vragen in het bepalen van de basis van (I)IoT-infastructuur

Als je een (industriële) IoT-strategie ontwikkelt voor jouw onderneming is het verstandig om vanaf het begin rekening te houden met de onderliggende infrastructuur. 'Smart' endpoints en aanvullende oplossingen zoals mixed reality en augmented reality genereren bergen aan data en hebben daarmee vroeg of laat impact op het netwerk. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid, latency en bandbreedte. Cloud computing speelt een cruciale rol bij de verwerking van deze data, maar zal op termijn niet toereikend zijn om op tijd in alle behoeften te voorzien. In de meeste scenario's zal er sprake zijn van een hybride infrastructuur met cloud- én edge computing. Ik help je graag op weg bij de keuze voor de inrichting van jouw infrastructuur.

Cloud computing biedt on demand toegang tot data, applicaties en diensten en brengt vaak rekenkracht en opslagcapaciteit onder binnen een centraal datacenter. Maar naarmate het aantal endpoints (machines, apparaten, systemen en sensoren) groeit zal jouw netwerk meer dataverkeer moeten verwerken. Bij edge computing vindt die verwerking plaats in verschillende datacenters die zich zo dicht mogelijk bij het endpoint bevinden.

Bij een hybride infrastructuur kan je een onderscheid maken tussen cloud computing en edge computing en het centrale bedrijfsnetwerk ontzien door het alleen de analyseresultaten en waarschuwingen te laten verwerken. De relevantie van de data wordt aan de rand van het netwerk bepaald, waar de oorspronkelijke data ook kan worden opgeslagen voor toekomstige verzoeken. Edge computing verlicht daarmee de druk op zowel het netwerk als het datacenter. Als er sprake is van een groot aantal endpoints (zeker als die zich op geografisch verspreide locaties bevinden), zorgt edge computing voor een reductie van latency en een sneller reactievermogen. Dit biedt uitkomst in situaties die om een directe respons vragen, zoals storingen of fouten met ingrijpende gevolgen.

Je kan bepalen welke infrastructuur de beste optie is voor jouw onderneming door een antwoord te geven op de volgende vragen:

1. Moeten data en applicaties continu beschikbaar zijn?

Er zullen altijd situaties zijn waarin het relevant is om de data op locatie te verwerken. Als je bijvoorbeeld ingevroren levensmiddelen transporteert, moet de temperatuur bewaakt worden. Daarvoor kan de data van temperatuursensoren op locatie verzamelen worden in een (kleine) computing box op locatie, die later kan worden uitgelezen. Het is dan niet nodig om data over te dragen naar externe locaties. In andere gevallen zal je behoefte hebben aan real-time informatievoorziening, bijvoorbeeld als je de onderhoudsbehoefte voor bedrijfswagens wilt voorspellen, de routes wilt vastleggen voor planningsdoeleinden of het rijgedrag van chauffeurs wilt bewaken om de veiligheid te waarborgen. Je zou jouw chauffeurs zelfs kunnen voorzien van augmented reality-applicaties die hen stap voor stap begeleiden tijdens reparaties op locatie. In dat geval heb je echter te maken met bijzonder data-intensieve oplossingen. Daarom is het belangrijk om jouw databehoeften in kaart te brengen en na te gaan of je data direct nodig hebt en of die continu beschikbaar moet zijn.

2. Hoe snel moet de data worden verwerkt?

Zelfs als het mogelijk zou zijn om de beschikbaarheid van een netwerkverbinding te garanderen, zullen latency en beperkte bandbreedte er in de toekomst voor zorgen dat de connectiviteit niet toereikend is voor bepaalde toepassingen. Zo is het bij een zelfrijdende auto van cruciaal belang dat de data in het voertuig wordt verwerkt. Als een afstandssensor detecteert dat de bestuurder voor je op de rem trapt, is het niet handig als er pas twee of drie seconden later een remopdracht wordt getriggerd vanuit een centraal dataenter. De kans is groot dat het dan al tot een kop-staartbotsing is gekomen.

Edge computing ondersteunt high-performance en real-time interacties doordat er geen vertraging optreed bij de verwerking van datapakketten of latency binnen het netwerk. De eerste 5G-netwerken zullen naar verwachting voorzien in overdrachtssnelheden tot 10 Gbps en een latency van minder dan een milliseconde. Desondanks zal de verwerking van data op locatie voor sommige toepassingen nog altijd de meest effectieve oplossing zijn. Hierbij moet de kanttekening worden geplaatst dat de infrastructuur in haar totaliteit zal veranderen. Technologie voor IoT-netwerken zoals narrowband IoT (NB-IoT) en andere WAN-protocollen met een laag energieverbruik zoals het Long-Range Wide-Area Network (LoRaWAN) van de LoRa Alliance zijn de vroegste varianten hiervan.

3. Welke data moet in een centraal datacenter worden opgeslagen en verwerkt?

Een zelfrijdende auto genereert terabytes aan data per dag over onder meer het verkeer en de wegcondities. In de toekomst kan dit oplopen tot ettelijke petabytes. Veel van deze data is echter alleen van nut op locatie en kan na verloop van tijd aan relevantie verliezen. Dat betekent dat het niet nodig is om deze data via het netwerk over te dragen of in een datacenter op te slaan. Hetzelfde geldt voor pools met andere sensorgegevens. Hoewel deze data in zijn oorspronkelijke vorm aan waarde verliest, blijven de analyses daarvan relevant. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen 'wegwerpdata' en bedrijfskritische data. Soms is dat eenvoudig te bepalen, maar soms zijn er ook uitgebreide analyses nodig. De wetgeving inzake de opslag van data en interne bedrijfsrichtlijnen spelen daarbij een belangrijke rol. Het is dan ook verstandig om bij deze beslissingen minimaal drie partijen te betrekken: de eigenaar van de data (productiebeheerder, CEO of CFO), een technische besluitvormer met kennis van de eisen die aan de IT-infrastructuur worden gesteld en een beveiligingsmedewerker die de data evalueert en nagaat welke mate van bescherming is vereist.

4. Welke aspecten hebben baat bij verbeterde netwerkbeveiliging?

Informatiebeveiliging en gegevensbescherming vormen belangrijke criteria bij het vergelijken van de voordelen van edge computing en die van de cloud. Elke vorm van gegevensoverdracht is kwetsbaar, omdat het datacenter en het verbonden kanaal slechts tot op bepaalde hoogte kunnen worden beveiligd. Dat geldt meestal ook voor apparaten aan de rand van de cloud en nodes binnen het netwerk, maar die beschikken over zoveel rekenkracht dat ze effectief kunnen worden beveiligd. Het zijn niet langer 'domme' apparaten die louter gegevens overdragen. Tegenwoordig kunnen ze worden toegerust met beveiligingsmodules en gebruikmaken van moderne encryptiestandaarden. Desondanks is effectieve wachtwoordbeveiliging geen overbodige luxe. Het is belangrijk om na te gaan welke apparaten, machines en systeemcomponenten om speciale bescherming vragen en moeten worden voorzien van modules voor databescherming of een veilige gegevensoverdracht.

Edge computing blijft aan terrein winnen. Het is raadzaam om de toepassing ervan vanaf het begin te overwegen bij het ontwerp van (Industrial) IoT-infrastructuren. De grote uitdaging is zonder twijfel om de juiste balans te vinden tussen de verwerking van data op locatie en de verwerking daarvan in een datacenter. Dit vraagt om grondige analyses van data en applicaties, zowel nu als in de toekomst.