Hoe IoT-leiders smart apps kunnen omarmen

Internet of things is een realiteit. IDC schat dat tegen 2021 de wereldwijde IoT-uitgaven bijna 1,4 biljoen dollar zullen bedragen, omdat organisaties blijven investeren in de hardware, software, services en connectiviteit die gebruik van IoT mogelijk maken.

Maakindustrie, transport- en nutsbedrijven brengen tegen 2020 tientallen miljarden producten op de markt die een internetverbinding hebben. Maar het verbinden van dingen met internet is echt het gemakkelijke deel. Organisaties ervaren de grootste hindernis in hoe zij voordeel kunnen halen met deze nieuwe technologie. En hoe zij de data uit deze producten kunnen inzetten voor betere relaties met klanten, partners, werknemers en aandeelhouders. Om te kunnen profiteren van IoT is het nodig eerst vast te stellen wat je ermee wilt. Vervolgens moet je de digitale oplossingen ontwerpen en bouwen die nodig zijn om aan deze behoeften te voldoen; en beschikken over de vaardigheid om ze met succes in te zetten in hun je bedrijfsoperatie.

Uiteraard is het bouwen van bedrijfsoplossingen rond IoT een proces van permanente innovatie. Vereisten zijn vaag. De ontwikkeling van krachtige en passende applicaties vereist snel experimenteren, veelvuldige iteratie en nauwe samenwerking tussen business en IT-afdeling. Bovendien is het nodig apps te bouwen die veel slimmer zijn dan de huidige, passieve applicaties om uit het maximale uit IoT te halen. We gaan een wereld binnen van 'smart apps'.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Wat zijn smart apps?

Slimme apps (of smart apps) zijn in staat enorme hoeveelheden gegevens te verzamelen uit sensoren en andere bronnen en op elkaar af te stemmen. De gegevens analyseren zij met algoritmes voor machine learning, zodat gebruikers doordacht actie kunnen ondernemen en hun ervaringen verbeteren. In tegenstelling tot hun voorgangers zijn ze:

Intelligent. Smart apps gebruiken analytics, machine learning en diensten voor kunstmatige intelligentie om aanbevelingen en voorspellingen te doen die gebruikers en dingen begeleiden naar de volgende beste actie. Smart apps gebruiken analytics, machine learning en diensten voor kunstmatige intelligentie om aanbevelingen en voorspellingen te doen die gebruikers en dingen begeleiden naar de volgende beste actie.

Contextueel. Met persoonlijke, sensor- en locatiegegevens worden smart apps gepersonaliseerd, ingebed in de processen van gebruikers en beschikbaar op elk kanaal/apparaat. Met persoonlijke, sensor- en locatiegegevens worden smart apps gepersonaliseerd, ingebed in de processen van gebruikers en beschikbaar op elk kanaal/apparaat.

Proactief. Smart apps komen naar de gebruiker toe versus andersom. Dit gebeurt via pushmeldingen, chat-bots en messaging-services om proactief met gebruikers te communiceren en hun slimme aanbevelingen te doen over wat te doen en wanneer.

Volgens de meeste analisten zijn organisaties die de traag zijn met IoT-adoptie in het nadeel. Bedrijven die falen IoT strategisch toe te passen dreigen zelfs op de fles te gaan. Het is daarom broodnodig vast te stellen hoe IoT kan bijdragen aan de bedrijfsvoering, greep te krijgen op de technologie, te experimenteren met smart applications, te innoveren en te leveren.

Snelle ontwikkeling van smart apps

Wanneer je het concept van smart apps voor de eerste keer tegenkomt, lijkt het niet eenvoudig om ze te bouwen. Maar het goede nieuws voor bedrijven is dat veel van de services die nodig zijn om smart apps te maken al beschikbaar zijn via externe dienstverleners. Jouw softwareontwikkelaars hoeven ze niet zelf te bouwen. Ze kunnen gebruikmaken van clouddienstens zoals IBM Watson, AWS Machine Learning, SAP Leonardo en meerdere services voor spraakherkenning, tekst-naar-spraak en diensten voor beeldherkenning.

Veel organisaties zijn begonnen low-code ontwikkelingsplatformen te gebruiken, waardoor geavanceerde softwaretoepassingen, waaronder smart apps, snel kunnen worden ontwikkeld, in nauwe samenwerking met gebruikers - en zelfs zonder kennis van codering. De visuele modellering, 'drag-and-drop naar een workflow'-methode voor het bouwen van apps met low-code, heeft ertoe geleid dat een aantal van de belangrijkste leveranciers connectoren hebben opgenomen in smart services van derden. Zolang gebruikers en ontwikkelaars helder zijn over hun vereisten, kunnen ontwikkelaars smart apps bouwen door eenvoudig een smart serviceconnector (zoals IBM Watson) te slepen naar een low-code applicatie-workflow. Aangezien workflows met een lage codering veel eenvoudiger zijn aan te passen dan codegebaseerde toepassingen, kunnen gebruikers en ontwikkelaars eenvoudiger samenwerken, herhalen, innoveren en evolueren naar een oplossing die ze in de bedrijfsvoering kunnen testen.

Sectorvoorbeelden

Elke dag zijn er nieuwe, realistische voorbeelden van IoT in actie. Hierbij een aantal voorbeelden waar ik persoonlijk bij betrokken ben geweest:

Een grote luchtvaartmaatschappij heeft een app gebouwd waarmee onderhoudsmonteurs real-time kunnen zien waar gereedschap en/of onderdelen zich bevinden. Door de efficiëntie van ingenieurs te vergroten, genereert deze innovatie niet alleen aanzienlijke kostenbesparingen en procesverbeteringen, maar heeft ze ook invloed op de klantervaring door betrouwbaardere, tijdige vluchten.

Een aantal medische bedrijven en hun logistieke dienstverleners gebruikt een app die de temperatuur van medicijnen in de gaten houdt via sensoren voor de best mogelijke levering. Deze temperatuur is essentieel om te voldoen aan kwaliteitsnormen en -voorschriften. De app controleert elke zending om ervoor te zorgen dat de juiste temperatuur wordt aangehouden en om patiënten eraan te herinneren hun medicatie op tijd te nemen.

Een verlichtingsfabrikant bouwt voor de tuinbouwsector een smart app die IoT-sensoren en voorspellende analyses gebruikt om voorspellend onderhoud uit te voeren en verlichting, stroomverbruik en fotosynthese van planten te optimaliseren. De app transformeerde het bedrijf van een fabrikant van gefabriceerde verlichtingssystemen naar een leverancier van kasoptimalisatie-as-a-service.

Bij het bouwen van smart apps voor het IoT, of voor andere doeleinden, is het essentieel om te onthouden dat creativiteit en experimenteren een grote rol spelen. In elk van de bovenstaande voorbeelden zetten gebruikers en ontwikkelaars gezamenlijk eerst piketpaaltjes uit alvorens deze apps te bouwen en aan te scherpen van een basisidee, tot een prototype en tot een steeds evoluerende en schaalbare oplossing.

Dankzij slimme diensten van derden en low-code ontwikkelingsplatforms zijn smart apps te bouwen zonder diepgaande kennis over software programmeren. Zelfs teams met weinig of zelfs geen codeer-ervaring kunnen smart apps maken, zolang business en IT-teams gebruikstoepassingen begrijpen, samenwerken en de vrijheid krijgen om te innoveren.