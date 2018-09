Hoe digitale transformatie Boeing en Honda veranderen

In mei van dit jaar zei het World Economic Forum in hun rapport Digital Transformation "om te slagen in het digitale tijdperk zullen bedrijven digitale ondernemingen moeten worden, die elk aspect van hun bedrijf moeten heroverwegen". Veel bedrijven zijn al begonnen met het proces om een digitale onderneming te worden. Ze automatiseren en stroomlijnen hun bedrijfsprocessen. Ze investeren in kunstmatige intelligentie en machine learning. Ze proberen hun missiekritische informatie niet te laten verpieteren in het datameer dat in het hele bedrijf is gecreëerd.

Afhankelijk van de industrie en de grootte van het bedrijf, zijn sommige bedrijven nog steeds aan het experimenteren, terwijl andere werken aan het opschalen. Volgens een Gartner-onderzoek onder bedrijven over de hele wereld in 15 sectoren wordt 47 procent van de CEO's door de raad van bestuur uitgedaagd om vooruitgang te boeken op het gebied van digitaal zakendoen en zegt 56 procent dat hun digitale initiatieven de winst al hebben verbeterd. Elke sector bevindt zich dus op of nabij een omslag naar digitale transformatie. De enige vraag voor CEO's is of ze dat omslagpunt nu voor of achter zich hebben.

Het peloton leiden

Digitalisering klinkt voor sommigen misschien als een verbijsterend concept, maar laten we het demystificeren; en laten we in het bijzonder onderscheid maken tussen elektronische gegevens en gedigitaliseerde gegevens. In wezen is gedigitaliseerde data live. De meeste mensen profiteren elke dag van dit onderscheid omdat ze gebruik maken van mobiele applicaties Niet zo lang geleden was voor reizen met een vliegtuig een papieren vliegticket nodig. Het afdrukken van je pas thuis of in het hotel was al een hele vooruitgang. Elektronische vliegtickets waren een volgende stap. Je kon de barcode op je telefoon laten zien, maar ze waren nog steeds statisch. Wat als er iets veranderde - een vertrektijd, een gate, enz. Je zou daarvan niet automatisch van op de hoogte zijn. Nu, door de digitalisering, kan het systeem je bij een verandering in tijd of plaats je leiden naar een andere gate, en die informatie verschijnt automatisch op je telefoon. Zo blijkt digitalisatie een ingrijpend concept, of het nu gaat om vervoer op maat of context-bewuste huisthermostaten en beveiligingssystemen.

Maar de ware essentie van digitalisering is de transformatie van werk. Senior managers willen begrijpen hoe digitalisering hun bedrijven kan transformeren en hen een concurrentievoordeel kan geven. Waarom? Omdat digitalisering zorgt voor zichtbaarheid en controle van bedrijfsprocessen en productinnovatie van idee tot ontwerp, tot en met de productie en klantenondersteuning.

Het is fascinerend om te zien hoe de succesvolle digitalisering van een bedrijf de hele industrie kan disrupten en de regels zodanig kan herschrijven dat concurrenten zich ineens op achterstand zien gezet worden. Een industrie die door de digitalisering aanzienlijk is ontwricht, is de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. Industrieleiders als Boeing zijn all-in op het gebied van digitalisering gedurende hun hele bedrijfsvoering. Zij erkennen dat digitalisering van cruciaal belang is voor het in stand houden van een wereldwijde toeleveringsketen met honderdduizenden onderdelen en variabelen, en het mogelijk maken van effectieve samenwerking binnen een wereldwijde organisatie.

Digitalisering stelt Boeing ook in staat om geavanceerde technologieën te integreren in hun productieprocessen. Boeing is al vroeg overgestapt op nieuwe productievormen, van uitgebreid gebruik in hun satellietontwerpen tot het gebruik van 's werelds eerste 3D geprinte structurele titanium-onderdelen voor de 787 Dreamliner, die naar verwachting 3 miljoen dollar per vliegtuig zal kosten. Maar het overbrengen van deze vooruitgang van het testlaboratorium naar de landingsbaan is een lang en ingewikkeld proces van ontwerp, simulatie, testen en procesverbeteringen, en zou onmogelijk op schaal te doen zijn in een traditionele 'silo' onderneming. In een industrie waar gewicht geld is, stelt digitalisering teams van ingenieurs, ontwerpers en productie-experts in staat om in real time samen te werken om gewicht van de vliegtuigen te verminderen. Dit is nog maar het begin van de rol van gedigitaliseerde additieve productietechnieken in de lucht- en ruimtevaart en defensie, en de race is begonnen om te zien welk bedrijf het snelst kan schalen.

De volgende generatie assemblagelijnen

Leiders in de industrie kunnen het zich niet veroorloven om te blijven vertrouwen op de bedrijfsprocessen die tot nu toe hebben gewerkt, en dat geldt vooral in de zeer competitieve transport- en mobiliteitssector. Honda was een lange tijd gebruiker van 3D-ontwerpen van hun auto's, maar realiseerde zich dat nieuwe efficiëntie in de productieprocessen een enorme impact zou hebben op hun bottom line. Honda wilde dus niet alleen hun productieprocessen digitaliseren, maar ook integreren met hun legacy set van 3D-ontwerpgegevens. Honda zag al snel de waarde in van het creëren van een digitale kopie van hun productiefaciliteiten om niet alleen te helpen visualiseren wat er werd geassembleerd, maar ook hoe het werd geassembleerd.

Honda was in staat om een stapsgewijs assemblageproces te creëren, gesimuleerd in een 3D-omgeving om ervoor te zorgen dat elke sequentie kosteneffectieve resultaten zou opleveren. Met een gedigitaliseerd bedrijf dat gegevens in zijn assemblagelijn invoert, kan Honda rekening houden met de verschillende kenmerken van elke fabriek en ervoor zorgen dat de onderdelen op tijd worden geleverd en dat elke assemblagestap geoptimaliseerd is voor efficiëntie.

Een belangrijk punt om in gedachten te houden is dat digitale transformatie geen doel op zich is. Richt je in plaats daarvan op wat digitale transformatie voor jouw bedrijf kan betekenen. Want de bedrijven die in de 21e eeuw winnen, zullen niet de bedrijven zijn met de meeste IoT, virtual reality, kunstmatige intelligentie en 3D-printtechnologieën, terwijl ze nog steeds nieuwe iteraties van dezelfde producten produceren. De bedrijven die winnen zullen degenen zijn die digitalisering gebruiken als een middel om de technologieën te gebruiken die ze nodig hebben om geheel nieuwe categorieën van ervaringen te creëren voor geheel nieuwe categorieën van klanten.

Digitale transformatie creëert een kans voor innovatie in alle sectoren die niets minder dan een renaissance is. Van retail tot life sciences zien we een volledige heruitvinding van producten, diensten en ervaringen die aan de markt worden geleverd. Digitale transformatie breekt de informatiesilo's van een organisatie af en maakt samenwerking in de hele organisatie mogelijk. Wanneer de kennis in jouw bedrijf wordt ontsloten en gecombineerd met bedrijfstechnologieën die voorheen niet konden worden geïntegreerd, dan kan een industrie echt worden getransformeerd.