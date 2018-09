5 mythes over digitale transformatie

Digitale transformatie is onvermijdelijk omdat dat nu eenmaal deel uitmaakt van de huidige realiteit. Maar digitalisering is een hobbelige reis met veel ups en downs. Je kan makkelijk verdwalen vanwege een verkeerde focus, verkeerde aannames, verkeerde doelen of verkeerde middelen. Het is belangrijk om mythes en misvattingen weg te nemen om de digitale transformatie naadloos te laten verlopen.

1. Digitalisering is niet gelijk aan digitale technologie

Digitalisering gaat niet alleen over een eendimensionale inzet van technologie; het moet zich in elke bedrijfsdimensie uitstrekken met mensen in het middelpunt van de focus en waardoor organisaties meer geïntegreerd, energiek, betrouwbaar, flexibel, wendbaar en sneller worden gemaakt. Het vereist zowel digitale leiders als professionals om na te denken over hoe dingen in het bedrijf worden gedaan, en hoe de bedrijfsprestaties en -snelheid zijn te verbeteren.

De omslag naar digital snijdt dwars door sectoren, regio's en leiderschapsrollen. Het verspreidt zich nu snel om organisaties van alle soorten en maten in staat te stellen zichzelf opnieuw uit te vinden door gebruik te maken van cross-functionele samenwerking en innovatie.

Om te overleven en te gedijen bij snelle veranderingen, moeten bedrijven de juiste balans vinden tussen standaardisatie en innovatie, proces en flexibiliteit, stabiliteit en verandering, concurrentie en samenwerking..

Digitalisering vertegenwoordigt de volgende fase van volwassenheid van het bedrijf, die niet alleen gaat over technische excellentie of procesefficiëntie, maar ook over de mogelijkheid om alles volledig in kaart te krijgen en de alternatieven te overwegen om de complexe problemen van vandaag de dag op te lossen en het bedrijfsmerk nieuw leven in te blazen. Het is belangrijk om een hypergekoppeld en interactief digitaal ecosysteem te harmoniseren waarin het bedrijf organisch kan groeien en mensen met vertrouwen hun potentieel kunnen ontplooien.

2. Digitalisering is geen eenmalig veranderingsinitiatief

Digitaal doen leidt tot het spelen met wat coole gadgets of het uitvoeren van een paar spontane activiteiten, maar digitaal zijn is de fundamentele verschuiving van mindsets naar gedrag. Het vergt een commitment en discipline om zich te blijven richten op de echte prioriteiten van het bedrijf in plaats van afgeleid te worden door wat op een bepaalde dag urgenter lijkt te zijn.

Digitalisering moet zich in elke dimensie van de organisatie uitbreiden met een structurele aanpak. Het uitvoeren van een organisatieveranderingseffectrapportage is dus een zeer belangrijke stap om de huidige staat van digitale transformatie te begrijpen. Bepaal vervolgens wat de impact, risico's en uitdagingen zijn van de voorgestelde veranderingen.

De digitale transformatie is het levenssap van de organisatie, en niet het einddoel. Wie geen visie heeft, wordt misschien ten onrechte gestimuleerd om zich alleen te richten op de effectiviteit op korte termijn. Effectieve digitale leiders moeten niet alleen de uitgebreide digitale routekaart hebben, maar ook de route zelf nauwgezet blijven volgen..

3. Digitale strategie wordt niet geïmplementeerd door middel van lineaire stappen

Er is geen goede strategie zonder executie en er is geen goede executie van een slechte strategie. De uitdaging is dat de omgeving tegenwoordig zo snel verandert dat jouw strategie zeer flexibel moet zijn. Daarom moet je een strategie hebben voor de executie, maar het moet een dynamische strategie zijn - gemakkelijk te delen en te volgen.

Het digitale strategiemanagement is een set van levende, gesynchroniseerde en iteratieve processen om continu te kunnen bijsturen en op te leveren. Synchronisatie van de strategie-uitvoering kan leiden tot een soepel proces van afstemming van alle organisatorische acties om ervoor te zorgen dat ze gericht zijn op het bereiken van gemeenschappelijke strategische doelen en doelstellingen.

Synchronisatie van de strategie-uitvoering kan ook de stroom van de juiste informatie naar de juiste mensen op het juiste moment katalyseren om strategieën te coördineren en uit te voeren, tactieken te hanteren en risico's te beheren. Dit betekent het vertalen van de bedrijfsstrategie in operationele termen die de organisatie op één lijn brengen om synergieën te creëren in het maken van de strategie die bij iedereen beklijft en een continu proces dat verandering opwekt door middel van cross-functionele samenwerking en strategisch partnerschap.

[h]4. Digitalisering betekent niet het toepassen van een aantal best practices[h]

Principes, processen, praktijken, prestaties en potentieel, het zijn allemaal belangrijke perspectieven voor het runnen van een zeer volwassen digitaal bedrijf. Het is belangrijk om gebruik te maken van een goed ontwikkeld digitaal kader dat richtlijnen, checklists, standaarden, processen, praktijken, tools en bouwstenen biedt voor het definiëren en ontwikkelen van zakelijke competenties om de holistische digitale transformatie te beheren.

Digitale exploratie gaat over het plannen, ontwerpen, ontwikkelen, ontwikkelen, exploiteren, consolideren, integreren, beveiligen, moderniseren, optimaliseren, samenwerken, innoveren, balanceren, investeren en orkestreren. Alvorens digitale praktijken te ontwikkelen, is het belangrijk om geactualiseerde digitale regels op te stellen die niet gebaseerd zijn op een verouderd cliché of al te rigide processen die innovatie verstikken. In plaats daarvan zijn ze gebaseerd op een reeks digitale principes achter de methodologieën en helpen ze de digitale mentaliteit achter gedrag en acties vorm te geven.

Door de digitale principes en regels te volgen, kan de bedrijfslevenscyclus worden gezien als een manier om structuren te reorganiseren, bedrijfsprioriteiten te heroriënteren, de middelen opnieuw te verdelen en mensen te heroriënteren om het geheel, de componenten ervan, de specifieke interactie tussen hen en de interacties met externe systemen te begrijpen om uiteindelijk een naadloze digitale flow en een hoge mate van volwassenheid te bereiken.

5. Digitale transformatie gaat niet over betere bedrijfsprestaties op korte termijn

.

Je moet een hybride model nemen voor zowel het versnellen van de organisatorische prestaties als het ontsluiten van het bedrijfspotentieel. Doorlopend presteren houdt de lichten aan, maar het potentieel leidt het bedrijf naar het volgende niveau van organisatorische groei. Organisaties moeten een hybride model nemen om hun bedrijf te laten draaien, te laten groeien en te transformeren".

Het managen van digitale prestaties en het verbeteren van de bedrijfsprestaties als een iteratief continuüm betekent het instellen van metrieken, het aanpassen van plannen, het meten van prestaties en het dynamisch begrijpen van bedrijfsresultaten. Bedrijfspotentieel omvat het vermogen om in de toekomst te presteren en dat is waar het echt om gaat.

Soms moet je zelfs gebruik maken van compromissen en de prestaties van vandaag een stapje terugdraaien om de toekomstige prestaties een paar stappen vooruit te versnellen. Performance-based management vereist dat het meten en communiceren van prestaties een integraal onderdeel is van een doorlopend proces en niet een jaarlijks, driemaandelijks of maandelijkse gebeurtenis. Het is belangrijk om het strategische meetniveau af te stemmen op het operationele niveau en de bedrijfsprestaties te beheren als een iteratief managementcontinuüm.

Stop met het maken van verkeerde aannames en zet mensen in het centrum van de veranderingen. Digitale transformatie is de moeite waard vanwege de grote impact ervan op het optimaliseren van de organisatorische prestaties, het vrijmaken van het collectieve potentieel en het stimuleren van de welvaart van het bedrijf op lange termijn.