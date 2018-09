5 cruciale rollen voor de digitale leider

De kloof tussen organisaties die een digitale strategie uitvoeren en organisaties die nog niet gestart zijn, wordt steeds groter. Uit een recent onderzoek van Deloitte onder CIO's over de hele wereld blijkt dat 42 procent van de organisaties geen of een beperkte digitale strategie heeft. Binnen die organisaties leidt slechts 40 procent van de CIO's de digitale strategie.Dat betekent dat een groot aantal organisaties achter loopt in hun transformatie, dus het is geen verrassing dat volgens dit onderzoek slechts dertien procent van de IT-organisaties als marktleiders werden gezien.

Dus hoewel de toekomst voor digitale CIO's wellicht rooskleurig is, is er nog steeds een grote kloof tussen degenen die weten hoe digitale strategie en uitvoeringsplannen te ontwikkelen en degenen die achterblijven. CIO's die belast zijn met het draaiende houden van de infrastructuur, het ondersteunen van bedrijfsprocessen of het aanpakken van wet- en regelgeving en compliance-eisen kunnen moeite hebben om te bepalen hoe en waar te beginnen. Organisaties die niet bang zijn voor verstoringen in hun kernactiviteiten, nooit gebruik hebben gemaakt van technologie om concurrentievoordeel te behalen, of zich op hun gemak voelen bij het nemen van strategische beslissingen zonder gegevens en analyses, hebben weinig motivatie om digitale strategieën en transformatie te formuleren en op te starten. .

Maar tegen de tijd dat de concurrentie vaart maakt en de digitale bedrijfsvoering mainstream wordt, kan het voor achterblijvers te laat zijn om de achterstand in te halen. CIO's moeten uit hun zelfgenoegzaamheid breken en hun organisaties helpen inzien wat en waar verandering een noodzaak is.

Er zijn duidelijke voordelen verbonden aan digitale programma's en uit onderzoek blijkt dat organisaties die investeren in digitale programma's tastbare financiële resultaten boeken. Een daarvan laat zien dat digitale leiders achterblijven op belangrijke financiële maatstaven zoals brutomarge, operationele marge en winstmarge. Uit een onderzoek onder leidinggevenden van financiële dienstverleners bleek dat meer dan 60 procent van de respondenten meer omzet, betere klantervaringen en meer innovatie rapporteren via hun digitale transformatieprogramma's.

Als u vindt dat uw organisatie, of uzelf een achterstand heeft bij het ontwikkelen van een digitale strategie, het definiëren van een transformatieprogramma of het nemen van een leidende rol in het uitvoeringsplan, dan zijn hier enkele aanbevelingen voor kritische rollen voor de CIO en hoe te beginnen.

1. Afstemming van de leidinggevenden op de digitale strategie

De meeste CIO's hebben geen directe winst- of verliesverantwoordelijkheden voor een bedrijf of productlijn met financiële doelstellingen op korte termijn. Ze zouden niet of minder trouw moeten zijn aan de manier waarop bedrijven vandaag de dag werken en bevinden zich in een uitstekende positie om zowel synergieën als kansen binnen en tussen bedrijven te zien. CIO's moeten de status-quo ter discussie stellen, vooral met de leden van het executive team, die eerder geneigd zijn om kortetermijndoelstellingen na te streven.

Hoe moeten de CIO's nieuwe ideeën en denkwijzen op uitvoerend niveau aan de kaak stellen, aangezien het onwaarschijnlijk is dat hun collega's positief reageren op uitdagingen? CIO's moeten eerst hun huiswerk doen en de fundamenten van het bedrijf begrijpen, hoe en waarom klanten de producten en diensten kopen en welke alternatieven er op de markt zijn. CIO's moeten ook weten welke technologieën en samenwerkingsverbanden de klantervaring kunnen verbeteren, de automatisering kunnen verhogen of concurrerende gegevens en analyses kunnen leveren.

Op dat moment kunnen de CIO's kennis delen en vragen stellen. Wat zou de impact zijn als een directe concurrent zou profiteren van een nieuwe technologie? Wat als de technologie-organisatie nieuwe mogelijkheden zou kunnen leveren aan belangrijke klanten? Wat als de verkooporganisatie gewapend was met realtime concurrerende gegevens?

CIO's zouden dan wat bezwaren, angst en terugdringing moeten verwachten, vooral van leiders die afkerig zijn van verandering. Het vergt verschillende rondes van onderzoek, bevraging en overreding om mensen anders te laten denken, dus CIO's moeten niet te snel opgeven. Zoek partners, vooral de CMO die zijn eigen doelstellingen heeft om het merk en de aanwezigheid op de markt uit te breiden en met de CFO die een belangrijke pijler is in het aansturen van automatisering. Digitale strategieën evolueren naarmate leidinggevenden inzicht krijgen in ontwrichtende bedreigingen en nieuwe kansen en tegelijkertijd een beter beeld krijgen van de wijze waarop nieuwe resultaten kunnen worden geleverd.

2. Verandering in de hele organisatie stimuleren

Verandering gaat gepaard met agressie, verlamming en angst. Er zijn koplopers in elke organisatie die op zoek zijn naar nieuwe dingen en experimenten, maar behoefte hebben aan begeleiding op het gebied van doelen en best practices. Er zijn anderen die bereid zijn om betrokken te raken, maar niet weten waar ze moeten participeren en hoe ze een bijdrage kunnen leveren. Tot slot zijn er mensen die bang zijn voor verandering, sommigen die zich terugtrekken en informatie achterhouden en anderen die onbewust tegenstanders worden van het transformatieprogramma.

Dit zal waarschijnlijk in het gehele bedrijf gebeuren, inclusief IT. Er zijn mensen die datacentertechnologieën beheren die cloudtechnologie, migratie van bedrijfssystemen naar SaaS-platforms en automatisering van ontwikkelingsprogramma's als een uitdaging of een kans zien. DBA's die alleen nog maar databasesystemen draaiende moesten houden, hebben nu de vraag gekregen om meer gegevens te integreren en datalakes op te schalen. Het verbeteren van klantervaringen vereist waarschijnlijk de ontwikkeling van mobiele applicaties of API-integraties, waardoor er meer druk komt op de ontwikkelingsorganisatie om platforms te moderniseren en features sneller op te leveren.

Dit gebeurt ook buiten de IT om. Marketeers moeten meer datagestuurd zijn. De financiële rapportage wordt gestroomlijnd met robotic process automation. Verkopers worden gevraagd om meer klantinzichten in het CRM te verzamelen.

CIO's moeten een leidende rol op zich nemen in het aansturen van organisatorische veranderingen. De eerste taak is het vinden van de koplopers die een expliciete rol kunnen spelen in digitale transformatieprogramma's. Zoek manieren om hen langzaam uit hun dagtaak te halen en hen gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden in het programma te geven. Ontwikkel vervolgens een communicatie- en marketingprogramma om medewerkers op de hoogte te houden van successen, vooruitgang en, het allerbelangrijkste, manieren waarop ze betrokken kunnen raken.

3. Belangrijkste praktijken in digitale transformatieprogramma's

Nu leiders en medewerkers langzaam aan boord komen met de digitale strategie, moet de CIO vervolgens kijken naar de onderliggende uitvoering. In mijn boek Driving Digital richt ik mij op het volwassen worden van agile management, portfolio management, data governance en product management als fundament voor het instrumenteren van digitale transformatieprogramma's. Andere onderdelen zijn automatisering, devops, digitale marketing, samenwerking tussen werknemers en integratie.

Om grip op dat alles te hebben en te houden moet de CIO samenwerken met het leiderschapsteam binnen en buiten de IT om de focus en prioriteiten vast te stellen. Welke datagovernance-toepassingen zijn het meest nodig? Welke best practices zullen de meeste impact hebben? Welke integratiedomeinen zorgen voor de grootste klantwaarde?

Het belangrijkste is om ervoor te zorgen dat de leiders en deelnemers begrijpen waarom specifieke uitvoeringspraktijken nodig zijn en om een consensus te bereiken over welke gebieden in overeenstemming zijn met de digitale strategie. Het is moeilijk om te zorgen voor overeenstemming als mensen de principes niet begrijpen en er niet in meegaan.

4. Het selecteren en moderniseren van platforms die wendbaarheid stimuleren

Het selecteren en moderniseren van technologieën mag dan wel een kerntaak van de CIO- en IT-organisaties zijn, het is een verre van triviale taak. Er zijn te veel platforms om te onderzoeken en het is vandaag de dag niet eenvoudig om lange termijn-leveranciers, open platforms, schaalbare en veilige technologieën en eenvoudige gebruikersinterfaces te evalueren. In feite is het moeilijker geworden omdat de snelheid waarmee organisaties moeten presteren vereist dat de CIO sneller experimenteert en beslissingen neemt met betrekking tot platformen. Als de IT-organisatie te langzaam gaat, is de kans groot dat de organisatie die een transformatieprogramma is beloofd, wordt gefrustreerd omdat het alleen maar te maken krijgt met kleine voortgangstappen bij de start van het programma. Als de CIO te traag is, bestaat het risico dat er schaduw-IT opduikt.

CIO's kunnen deze trend tegengaan door middel van doorlopende innovatieprogramma's die nieuwe technologieën testen. Ze moeten ook proactief conferenties bijwonen en leerprogramma's ondersteunen. Ten slotte moet CIO de technologiestrategie communiceren, de pilots en experimenten die worden uitgevoerd transparant maken voor de organisatie en een optimaal team van zakelijke en technologische deelnemers werven.

5. Innoveren met opkomende technologieën

Tot nu toe heb ik vier dingen beschreven die de belangrijk zijn voor de digitale CIO. Dit zijn de soorten activiteiten en verantwoordelijkheden die CIO's op zich nemen om hun organisaties te moderniseren en concurrerend te blijven.

Bedrijven en CIO's die toonaangevend zijn in hun sector zullen ook investeren en experimenteren met een of meer opkomende technologieën. Kunstmatige intelligentie, het IoT en blockchain zijn de drie grootste gebieden waarin organisaties hun weg zoeken..

Nogmaals, CIO's hebben een cruciale rol te vervullen door het verkrijgen van organisatorische steun voor innovatie-experimenten, het selecteren van de juiste gebieden van het bedrijf om zich op te richten, het prioriteren van optimale problemen aan onderzoek, het identificeren van een team van mensen en partners, en het testen van geschikte technologieën.

Het is een kunst om problemen te selecteren die sneller resultaat opleveren en tegelijkertijd mensen motiveren om te werken aan zaken die een langere termijn vergen. CIO's die dit niveau van leiderschap beheersen, incrementele resultaten leveren via hun transformatieprogramma's en organisatorische verandering stimuleren, hebben een geweldige kans om hun organisaties naar groei te leiden en erkend te worden als vernieuwers in de sector.