Blockchain is reddingsboei voor het verzekeringswezen

De bank- en verzekeringssector verwelkomt blockchain met open armen. Volgens de SAP Digital Transformation Executive Study zijn leidinggevenden in het bank- en verzekeringswezen van plan om hun investeringen in blockchain volgend jaar meer dan te verdubbelen. Met name de verzekeringssector begrijpt dat zij moet evolueren om concurrerend te blijven, wat betekent dat processen moeten worden gestroomlijnd en dat aan de eisen van digitaal vaardige klanten moet worden voldaan. Blockchaintechnologie kan verzekeringsmaatschappijen helpen de uitdagingen het hoofd te bieden en transparante activiteiten te creëren die gebaseerd zijn op vertrouwen en stabiliteit. Om een volledig inzicht te krijgen in het huidige landschap van de verzekeringssector, zullen we hieronder een aantal uitdagingen schetsen waarmee organisaties worden geconfronteerd en hoe blockchain deze problemen kan verzachten.

Uitdagingen binnen de verzekeringssector

Verzekeringsmaatschappijen worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen in verband met complexe compliancekwesties, beperkte groei in volwassen markten, frauduleuze claims, betalingstransacties met derden en de verwerking van enorme hoeveelheden gegevens. Met de opkomst van verbonden apparaten en de steeds grotere hoeveelheid data die door het internet of things wordt gegenereerd, moeten verzekeraars de gegevens die van belang zijn, doorploegen om diensten en producten op maat te kunnen leveren. Verzekeraars moeten ook hun focus veranderen van louter financiële verliescompensatie naar een vorm van fysieke risicopreventie om effectief te kunnen concurreren met nieuwe toetreders. Dat kan alleen worden bereikt als zij goed inzicht hebben in hun gegevens.

Bovendien hebben veel verzekeraars zich door de overstap naar digitale transacties afgevraagd hoe ze processen kunnen stroomlijnen en gevoelige informatie kunnen beveiligen. De kosten en veiligheid van het digitaal verplaatsen van geld is een groeiende zorg. In het rapport van McKinsey & Company, "Blockchain in Insurance - Opportunity or Threat?", staat dat vijf tot tien procent van alle verzekeringsclaims frauduleus zijn, waardoor het beveiligen van gegevens nog crucialer is voor verzekeraars.

Blokchain schiet te hulp

Hoewel blockchain misschien niet de doodsteek is voor alle problemen waarmee verzekeraars worden geconfronteerd, biedt het wel fundamentele technologie die vertrouwen, transparantie en stabiliteit bevordert. Blockchain bevindt zich nog in een vroeg stadium van toepasbaarheid, maar er zijn al een handvol manieren waarop verzekeraars de technologie inzetten om de bovengenoemde uitdagingen aan te pakken:

Veiligheid: Door het gebruik van een openbaar grootboek kan blockchain verdachte en dubbele transacties elimineren door elke transactie te vast te leggen. Via zijn gedecentraliseerd digitale repository kan het de authenticiteit van klanten, polissen en transacties verifiëren door historische gegevens te verstrekken. Dit maakt het voor hackers moeilijker om bestanden te corrumperen en te stelen.

Grote hoeveelheden data: Elke dag worden er meer met het internet verbonden apparaten gebruikt, wat een piek veroorzaakt in de hoeveelheid data die verzekeraars moeten verwerken. Blockchain kan grote hoeveelheden data goed beheren, delen en monetariseren. Het voordeel is dat de technologie statische bestanden en/of gegevens kan opslaan zonder centrale coördinatie en de gegevens kunnen worden bekeken door alle partijen. De gegevens worden geregistreerd in de blockchain door het maken van een digitale vingerafdruk met behulp van een datum- en tijdstempel dat zowel veiligheid als transparantie biedt. Gestroomlijnde gegevens kunnen de risicobeoordeling ook tijdiger en nauwkeuriger maken.

Transacties van derden: Blockchain kan de toename van transacties van derden en claims via persoonlijke digitale apparaten verwerken. Blockchain helpt de administratieve kosten te verminderen door geautomatiseerde verificatie van claims en betalingsgegevens van derden. Verzekeringsmaatschappijen kunnen nu snel en eenvoudig de in het verleden geregistreerde ontwikkelingen van een claim in de blockchain inzien en raadplegen. Dit bevordert het vertrouwen en de loyaliteit tussen de verzekeraar en de klant.

Slimme contracten: In de verzekeringsbranche beginnen gepersonaliseerde contracten te ontstaan. Deze contracten verbinden realtime informatie uit meerdere systemen in fysieke documenten en activiteiten, waardoor processen zoals claims, betalingen en terugbetalingen sneller en nauwkeuriger worden geactiveerd. Dit bespaart de verzekeringsmaatschappij tijd en geld en biedt de klant een betere ervaring.

Herverzekering: Binnen de herverzekeringsmarkt kan de blockchain nauwkeurige reserveberekeningen maken op basis van de huidige contracten. Dit helpt schade- en ongevallenverzekeraars die moeten weten hoeveel geld er beschikbaar is als ze schadeclaims betalen. Blockchain kan ervoor zorgen dat zij hun blootstelling aan specifieke risico's opnieuw in evenwicht brengen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen nu vertrouwen hebben in hun dagelijkse bedrijfsvoering.

Het is positief om te zien dat verzekeringsmaatschappijen de voordelen van blockchain beginnen te gebruiken. Organisaties zoals Aegon en, Allianz hebben het Blockchain Insurance Industry Initiative, B3i, gelanceerd, dat tot doel heeft het potentieel van gedistribueerde grootboektechnologieën te onderzoeken om klanten beter van dienst te kunnen zijn door middel van snellere, betere, betere en betere dienstverlening.

Een rapport van EY, "Blockchain in insurance: applications and pursing a path to adoption", zegt: "De verzekeringsindustrie moet nu die investeringen doen om in staat te zijn efficiency te behalen en gebruik te maken van de kansen die blockchaintechnologie op lange termijn kan leveren." De verzekeringsindustrie zal nog hindernissen te overwinnen hebben, maar de potentie van de blockchain om volledige verantwoordingsplicht, transparantie en superieure veiligheid te verstrekken zal verzekeraars helpen tijd en geld besparen, evenals de klanttevredenheid verbeteren. Naarmate er meer vertrouwen ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde, zullen er ook sterkere relaties worden opgebouwd.