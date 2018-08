Integratiespecialist: Digitale transformatie is dood!

"Digital is dood." Drie pittige, en gezien het huidige klimaat, controversiële woorden. Maar CEO en oprichter Thor Essman van het Australische netwerkbedrijf en integratiespecialist Versent, is standvastig in die overtuiging, ondanks een markt die bol staat van hypes en giswerk. "Digitale transformatie is waarschijnlijk een van de slechtste definities in de geschiedenis van de technologie", zegt Essman, sprekend als een voormalige CTO van de National Australia Bank.

"Ik zeg dat omdat ieders concept en beeld anders is. 'Digitaal' is in de afgelopen 10 jaar volwassen geworden, en het gaat in de eerste plaats echt enkel nog om de gebruiker en klantervaring die je hebt met de interactie met een product of dienst online. We verliezen onszelf een beetje in de ervaring van de dingen als het gaat om de frontend, de mooie kant, maar we vergeten dat dit meestal gaat over mijn hele end-to-end ervaring met jou als klant."

API's ontsluiten de functionaliteit

Voor Essman zijn websites en mobiele applicaties de "makkelijke" kant van digitale transformatie, met de echte marktonderscheiding gesitueerd binnen "identiteit" ervaring. "De kern van bijna elke bedrijfstransformatie is de herdefiniëring van identiteitservaring", legt hij uit. "Wij geloven dat de identiteitservaring de magie in het midden is, die je in staat stelt om de werkelijke klantervaring in lijn te brengen met de gebruikerservaring en met de ervaring van ontwikkelaars.

"Dit is zeer belangrijk in de API-wereld om merkervaring te kunnen uitbaten." Essman zegt dat de meeste klanten dezelfde uitdaging qua de (re)evolutie van kerntechnologieën ervaren. "Mensen zijn op zoek naar eenvoudige, revolutionaire oplossingen om als service te consumeren, maar ze zijn ook bezig met het ontwikkelen van hun legacysystemen. In beide vormen is de API het strijdtoneel aan het worden," merkt hij op. "Er is bijna geen bedrijf dat ik ken, dat geen belangrijke transformatie voor API's initieert, uitvoert of overweegt.

"We willen de openheid en transparantie van informatie; de bescherming en de structuur van identiteit, en dat is de ervaring die voor ons van belang is, maar de vermetelheid van hoe het eruit ziet, is geen kenmerk meer: het wordt gewoon verwacht. "De ervaring is de échte succesvolle digitale transformatie, en die is verankerd in zowel identiteit als API.

API-model voor legacysysteem

Een voorbeeld van het trouwen met de identiteit van de klant is het werk dat Versent samen met Service NSW van de staat New South Wales heeft gedaan door het implementeren van een centraal, federatief API-kader, waarbij de gespecialiseerde leverancier is geselecteerd om te helpen bij de uitrol van een digitale strategie. Eerder opereerde de deeloverheid via een aantal individuele webportals en backend legacysystemen, met beperkte integratiemogelijkheden, en meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden voor de burgers.

De afdeling realiseerde zich dat er een digitaliseringsstrategie nodig was om de verschillende processen en platforms met elkaar te verbinden, waardoor een naadloze klantervaring werd gecreëerd en tegelijkertijd de beveiliging van klantgegevens werd gegarandeerd. Daarnaast moest de organisatie een platform bieden voor compliance en proof of identity-transacties tussen instanties, waardoor particulieren en kleine bedrijven minder tijd nodig zouden hebben om met de deeloverheid te communiceren.

Een belangrijk aspect van Service NSW was dat burgers meerdere methoden van identificatie konden gebruiken, van belastingnummers tot social media-accounts, om op een veilige manier toegang te krijgen tot informatie en diensten. Daarvoor moest het portaal geïntegreerd worden in het klantenserviceplatform van NSW.

DigiD, maar dan anders

De Australische staat eiste van het klantenserviceplatform dat het ook zou fungeren als één centrale bron die, met passende controles, zou kunnen koppelen met de bestaande systemen van andere overheidsinstanties om toegang te bieden tot relevante informatie voor de burger. Om de API's van het platform te ontsluiten aan de overheidsinstanties van NSW, heeft Versent een API-gateway gebouwd met de oplossing van CA Technologies in de bestaande architectuur van de portal. De nieuwe gateway is ontworpen om API's te beheren en veilige toegang te bieden tot de bijbehorende informatie en diensten.

In mei 2015 is gestart met de implementatie en vier maanden later, in september, gingen de eerste digitale diensten van Service NSW live. "De API's zouden snel en eenvoudig kunnen worden toegevoegd, zodat ze kunnen worden geconsumeerd door het portal voor burgers, mobiele toepassingen of microsites van overheidsorganisaties om de dienstverlening aan burgers uit te breiden", aldus Ben McMullen, nu CIO van Service NSW. "Elke app die is gekoppeld aan het klantenservicesysteem en -registratiesysteem zorgt voor consistente informatie voor de burger."

We halen dit voorbeeld aan, omdat de oplossing de deeloverheid in staat heeft gesteld om snel diensten aan te bieden aan meerdere betrokken overheidsinstanties, waarbij de API's centraal staan in de digitaliseringsstrategie van het bureau. "Het beste deel van de Service NSW is de mogelijkheid om wie ik ben als burger in alle NSW-systemen samen te voegen tot één portaal en één gebruikersnaam en wachtwoord te hebben om met de overheid te communiceren", voegde Essman eraan toe, net als DigID hier, maar dan bijzonder snel opgezet vanuit een API-model. "Dat is de afgelopen twee jaar aangekondigd en het heeft een benchmark gezet voor een aantal van de single-signop-normen die de kernervaring vormen van hoe je omgaat met de overheid, maar ook met de klantgerichte onderneming.

Cloud sowieso

Het volume van de technologische keuze en de snelheid van de levering op de markt, is een ontzagwekkende klus. Óf een klant van on-premises naar de cloud moet, is niet langer de vraag, maar het komt nu neer op de efficiëntie, het bij te benen tempo en hoe ver bedrijven achterlopen met hun cloudadoptiecycli. Essman zei één van de belangrijkste uitdagingen klanten geconfronteerd is in staat stellen legacy-systemen om in een economie met 'two-speed economy', waarin een deel van de economie snel groeit en een ander deel voortkabbelt.

"We weten allemaal dat we dingen simpelweg niet efficiënter en sneller kunnen doen zonder de transformatie en dat is moeilijk", voegt Essman eraan toe. "Ik zie dat als een rode draad in de verhalen de meeste van onze klanten. Hierom zijn bedrijven als Amazon en de cloud op hun weg gekomen. "Als we het kijken naar de discussie tussen on-premises of cloud, is er eigenlijk geen debat - dit gebeurt gewoon. Wat betreft de race naar de cloud is het niet de vraag óf je gaat, het is de vraag hoe ver je achterloopt, en of je die achterstand kunt inhalen? Dát wordt de komende vijf tot tien jaar een onderliggend thema."

De CEO zegt dat de het traditionele "midden" of tussenvorm van het leveren van technologieën door methodes zoals distributie worden uitgedaagd door de cloud. "Er heerst soms een zeker 'wij en zij'-gevoel in de hele branche, omdat sommige van de dingen die de afgelopen twintig jaar heel traditioneel waren niet bestonden en dat is moeilijk", voegt hij eraan toe.

AWS-migratie geautomatsieerd

Versent, specialist in Amazon Web Services (AWS) in Australië, heeft onlangs een project aangenomen met projectontwikkelaar Mirvac. De provider kreeg de opdracht om kritische workloads te migreren naar AWS en 112 workloads te identificeren, inclusief de 180 Windows-servers die deze workloads hosten.

Het hele project werd binnen zeven maanden gepland, geïmplementeerd en gemigreerd, zonder uitval van bedrijfsprocessen. Dit werd allemaal geleverd door een team van slechts vier mensen, meer dan genoeg voor de behoefte van het bedrijf om het project snel af te ronden. "We werkten rechtstreeks met hun ingebedde team, schouder aan schouder - de gemakkelijke en harde taken," zegt Essman. "We waren in staat om hun bedrijf van een begin met Amazon tot volledige overstap, in een zeer korte tijd.

"Als je ziet wat ze nu kunnen doen qua snelheid en de mogelijkheid hebt om te kunnen veranderen, zul je echt een aantal spannende dingen zien gebeuren en we zijn blij om er deel van uit te maken. Zo konden we de dingen samen met een klant doen - wij deden het niet voor hen, maar met samen met hen; een hechte samenwerking."

Bovendien bouwde Versent ook een migratiemethodiek met automatisering om de migratie van alle servers op locatie naar AWS te helpen organiseren. Voor elke server werkte Versent nauw samen met Mirvac om ervoor te zorgen dat ze zowel functioneel als operationeel aanvaard werden door alle betrokkenen, vooraleer een server werd overgedragen. En toen de werkbelasting eenmaal bij AWS lag, werkte Versent samen met het operationele team om werkbelastingsschema's op te stellen om het gebruik en de kosten te optimaliseren. Het nieuwe platform kan opschalen en meegroeien met zakelijke ambities, terwijl het bedrijf tegelijkertijd profiteert van nieuwe mogelijkheden zoals machinaal leren en kunstmatige intelligentie.

Idee van integratiespecialist

Het creëren van een "echt samenwerkingsverband" met klanten was een van de drijfveren achter de oprichting van Versent in 2014. De andere oprichters van het bedrijf zijn Essman, CTO, James Coxon en CISO, Eddie Smith. Vóór de oprichting van Versent stond Essman zelf aan de klantzijde. Hij werkte zo'n zeven jaar bij de National Australia Bank in verschillende technologische functies.

Bij het terugkijken op de groei van de start-up in de afgelopen vier jaar, erkende Essman dat het een voorafgaand aan de start van het bedrijf een beoordeling vereist was om te zien of Versent bestaansrecht had in de markt door het leveren van resultaten op verschillende manieren met behulp van verschillende technologieën. "Ik denk dat we erg gelukkig waren met de marktdynamiek en -groei van cloud, de API-economie en de groeiende behoefte om ons echt te richten op identiteit en nu gegevens," aldus Essman.

"Ik denk dat alleen al het feit dat we een beetje anders zijn in een aantal van die belangrijke waarden ons echt heeft geholpen om te versnellen en echt opvallen als een bedrijf. Versent richt zich op kernspecialismen, specifiek gericht op cloud met AWS, API (Apigee), identiteit (Ping Identity) en data. Essman zei dat dit de belangrijkste ingrediënten zijn die klanten nodig hebben om zich onder te dompelen in de digitale sector. "Het is gewoon niet mogelijk om kwaliteit te behouden als je niet focust", legt Essman uit. "Het is onmogelijk om overal meester van te zijn. Daarom moet je kiezen voor de dingen waar je je in kunt specialiseren. De tijd van de IT-generalist is enigszins voorbij, de tijd van specialist is aangebroken."

Spraaktechnologie

Een andere factor die van invloed is op de manier waarop mensen op dit moment werken en leven, zijn spraaktechnologieën. In plaats van het concept van "mobiel" te gaan, kijkt het bedrijf naar de nabije toekomst en richt zich op de interface van morgen. In zijn huidige vorm is het nog niet zo handig en het vereist nog steeds veel fijnafstelling, maar tot nu toe zitten we nog aan het begin van wat mogelijk is met natuurlijke taal om met apparaten en diensten te communiceren.

"Het is logisch dat die interface dé manier is waarop we dingen doen, omdat het de manier is zoals we in ons leven functioneren", vertelt Essman. "We willen zakelijke spraakcommunicatie helpen door middel van bijvoorbeeld API's, en daar richten we ons op, in plaats van op mobiel. We denken dat mobiel er altijd wel zal zijn, maar het is het domein van het verleden, niet van de toekomst."