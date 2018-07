Hoe een digitaal platform werkt

Naarmate digitale technologieën volwassener en beter toepasbaar worden, bieden ze een geweldige kans voor bedrijven om hun business te evalueren en opnieuw in te richten om te komen tot een betere klantervaring, tot betere resultaten en tot lagere kosten. De kern van alle digitale transformaties is de compositie van een digitaal platform. Maar bedrijven moeten beter begrijpen wat er komt kijken bij een digitaal platform. Veel bedrijven maken een grote fout wanneer ze een digitaal platform willen bouwen of kopen., of de doelstelling voor het platform nu zo groot is als het transformeren van de markt of zo alledaags als het verbeteren van een postkamerdienst,

Laten we twee voorbeelden noemen van digitale platforms die de activiteiten en kosten van de business moeten transformeren. Een bouwbedrijf bouwde een digitaal platform om de productiviteit en veiligheid van enkele honderden onderaannemers te verbeteren. Het bedrijf maakte gebruik van geofencingtechnologieën en implementeerde RFID-technologie en sensoren in de helmen van de werknemers. De technologie waarschuwt opzichters als werknemers een zone betreden waarvoor ze niet bevoegd zijn.

In een ander initiatief bouwde het bedrijf een platform om het gebruik van zijn materialen en apparatuur te verbeteren op verschillende locaties en zelfs verschillende landen. De doelstellingen zijn de efficiëntie te verhogen en de levenscyclus van deze producten beter te monitoren. RFID-technologie en sensoren die op de apparatuur en materialen zijn geplaatst, is opnieuw een sleuteltechnologie in het platform.

In een tweede voorbeeld bouwde een gezondheidszorgbedrijf een digitaal platform om de klantervaring te verbeteren, waardoor het proces van klantregistratie terugliep van drie weken naar 20 minuten. DocuSign-technologie die e-handtekeningen mogelijk maakt is een belangrijk onderdeel van dit platform.

In beide bedrijven is het uiteindelijke doel om de mogelijkheden van het digitale platform aan te bieden aan andere bedrijven in hun respectievelijke industrieën, waardoor het bedrijfsmodel in beide bedrijven verandert om zo een nieuwe inkomstenstroom te creëren.

Voor de bedrijven die mogelijk een digitaal platform willen verkopen, en voor klanten die mogelijk de mogelijkheden van een digitaal platform willen kopen, is het belangrijk om te begrijpen wat digitale platforms zijn en hoe ze werken.

Schaalbaarheid en unieke factoren

In zekere mate zullen bedrijven zien dat digitale transformaties vaak uniek zijn voor hun bedrijf. Postkamers zijn bijvoorbeeld uniek voor een bedrijf. Daarom is er geen consistent, schaalbaar digitaal platform voor postkamers dat goed werkt in alle bedrijven. Dit vormt een uitdaging op het gebied van de schaalvoordelen.

Hoewel een functie uniek kan zijn voor een bedrijf en dus niet schaalbaar is, zijn de componenten van een digitaal platform meestal wel generiek en schaalbaar. Bijna alle digitale platforms hebben dataverwerking nodig - de mogelijkheid om de data te vinden, te ordenen en op te nemen om het platform te kunnen voeden. De dataverwerkingstechnieken en -componenten zijn vaak identiek voor elk bedrijf. Waarvoor het wordt toegepast is wel uniek voor een bedrijf, maar de tools en modules om de dataverwerking te doen zijn hetzelfde. Dat deel van het platform kan consistent zijn tussen platforms en bedrijven. Bedrijven kunnen consequent standaardtools, een standaard platformcomponent bouwen en schaalvoordelen behalen op die standaard.

Hetzelfde geldt voor een API. Alle digitale platforms moeten praten met andere software, dus de toolset en modules om dat te doen zijn consistent. Ze zijn ook schaalbaar tussen platforms en tussen bedrijven.

Evenzo maken de meeste digitale platforms gebruik van een of andere vorm van transactionele, op regels gebaseerde engine of een op machine learning gebaseerde transactie-engine om computertaken of bepaalde, op regels gebaseerde activiteiten uit te voeren. Ze nemen gegevens op, vergelijken die met de regels en verwerken die gegevens vervolgens op een tijdige, consistente manier. Deze transactiemodules kunnen eveneens schalen tussen platforms en tussen bedrijven.

Bovendien vereisen de meeste digitale platforms een of andere vorm van analytische capaciteit of kunnen zij gebruik maken van een analytische engine en, steeds vaker, een AI-engine. Ook deze analytische engines en AI machine learning engines kunnen schalen.

Een ander voorbeeld van schaalbaarheid is compliance. In de huidige zakenwereld, die wordt gedreven door compliance-regelgeving, moeten processen veilig zijn en moeten ze te maken hebben met regelgevende instanties en zorgen voor een dashboard en rapportage die voldoet aan de eisen. Die modules van een digitaal platform zijn standaard en schaalbaar.

Vermijd deze fout

Als jouw bedrijf nu op zoek is naar een digitaal platform, houd er dan rekening mee dat het een grote vergissing is om te zoeken naar een platform dat kan schalen tussen bedrijven. Als je een platform wordt verkocht dat kan schalen, zal je snel moeten erkennen dat het voor het grootste deel waarschijnlijk niet werkt. Er zijn een aantal voorbeelden (zoals Salesforce.com) waar het platform echt schaalbaar is tussen bedrijven. Maar de meeste digitale platforms zijn uniek voor hun bedrijf en moeten worden samengesteld uit verschillende componenten.

De wereld is helemaal vol van digitale transformatie en bedrijven zijn op zoek naar manieren om digitale transformatie aan te sturen die de beloofde voordelen opleveren. Hier is mijn advies over het bouwen van een effectief digitaal platform. Zoek een uniek platform dat is samengesteld met standaard en schaalbare modules. Of je nu een inschrijfsysteem, een klantenserviceplatform of een serviceplatform voor de postkamer bouwt, stel je platform samen uit standaardmodules die veel goedkoper zijn als ze worden geschaald, maar die uw organisatie een unieke ervaring bieden als het ook voor jouw organisatie is geconfigureerd.