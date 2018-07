Hoe je de Brexit overleeft

Maakt u zich zorgen over Brexit? Zo niet, dan zou u dat wel moeten. Brexit is een orkaan die voor verandering zorgt in de financiële dienstverlening en de fintechindustrieën over de hele wereld. CIO's in die marktsectoren kunnen niet gewoon de storm afwachten als ze zich als leiders willen laten gelden. De details van de deal tussen VK en EU zijn nog steeds zeer onzeker, zoals blijkt uit het recente ontslag van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, maar veel van de acties die worden besproken laten zien dat de resultaten waarschijnlijk niet allemaal positief zijn voor de financiële dienstensector.

Maar het is niet allemaal onheil en somberheid. Veel van de veranderingen in het snel naderende post-Brexit-tijdperk kunnen gunstig zijn voor jouw bedrijf - als je de juiste stappen zet in je voorbereiding. Met kennis van de te verwachten uitkomsten van Brexit kunnen financiële dienstverleners en fintechbedrijven zich voorbereiden op de onderhandelingsdeadline van maart 2019. Hoewel voor de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bedrijven het meest op het spel staat, kunnen bedrijven over de hele wereld nieuwe kansen ontdekken doordat de invloed verschuift van Londen naar andere locaties. Hoe kunnen CIO's van financiële dienstverleners en fintech zich dan beter voorbereiden op Brexit?

Kansen op nieuwe plekken

Het nieuwe immigratiebeleid van het Verenigd Koninkrijk is nog niet afgerond, maar de meeste van de beleidsmaatregelen die worden overwogen kunnen de financiële dienstensector schade berokkenen. Het gaat om het vrije verkeer van EU-burgers, het gebruik van quota en de mogelijkheden voor een geheel nieuw immigratiesysteem. Deze onzekerheid vormt een groot obstakel: 42 procent van de werknemers in de fintechsector in het Verenigd Koninkrijk komt van buiten het Verenigd Koninkrijk en 28 procent wordt ingehuurd vanuit de Europese Economische Ruimte. De financiële dienstensector is in hoge mate afhankelijk van mondiaal talent, en CIO's in de financiële dienstverlening moeten dienovereenkomstig plannen of zich aanpassen. Wat echt verbazingwekkend is, niettemin, is dat 46 procent van fintechbedrijven reeds hun gedrag hebben veranderd, of door een verhuizing te overwegen of rekruteringspraktijken te veranderen, of zij zijn van plan om dit na Brexit te doen. Die mate van verandering zal zeker grote beroering in de industrie teweegbrengen.

Naarmate Londen minder aantrekkelijk wordt qua werkgelegenheid, zullen ook de financiële markten in steden als Frankfurt, Dublin, Parijs en Amsterdam hiervan profiteren. Financiële dienstverleners zijn al begonnen hun Britse activiteiten naar elders te verplaatsen. Zo verhuisde Bank of America onlangs senior bankiers uit Londen naar Parijs ter voorbereiding op Brexit. Deze opkomende financiële dienstenhubs kunnen dienen als middel voor uitbreiding, outsourcing en meer naarmate bedrijven de uitdagingen aangaan die Brexit met zich mee zal brengen. Sommige van deze steden beschikken al over clusterkracht voor technologie op het gebied van financiële diensten. De fintechsector in Ierland, bijvoorbeeld, zal naar verwachting verdubbelen in 2020, en Belfast biedt een gestage talentenpijplijn van fintech afgestudeerden van Queen's University Belfast en Ulster University. Door een locatie te identificeren die waarde kan creëren voor jouw bedrijf, kunt u de impact van de post-Brexit-talentcrisis verminderen.

Het identificeren van outsourcingpartners

Het grootste financiële dienstencentrum ter wereld is niet langer een stralend baken dat ontwikkelaars van over de hele wereld aantrekt. Deze ontwikkelaars zijn de drijvende kracht achter de innovatie en groei van de financiële dienstensector in Londen. Zonder hen zullen andere financiële knooppunten hun achterstand op het gebied van technische expertise inlopen en Londen overtreffen. Verscheidene fintechbedrijven hebben reeds besloten om in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kantoren te sluiten vanwege de bezorgdheid over de werving van talent.

Dit zal het tekort aan ervaren software-ingenieurs die de industrie al teistert, nog meer verergeren en financiële dienstverleners moeten partners vinden die deze technische werknemers kunnen leveren. Een outsourcingpartner met ervaring in de niche van jouw bedrijf kan je productontwikkelingsteam aanvullen met ervaren engineers die de taal-, cultuur- en compliancebehoeften van je branche begrijpen. Dit kan helpen bij het gladstrijken van alle hobbels die Brexit veroorzaakt en de drijvende kracht zijn achter voortdurende innovatie, ondanks alle uitdagingen waarmee je te maken kunt krijgen bij het werven van personeel.

Investeren in huidige medewerkers

Londen is nog steeds 's werelds grootste financiële diensten-centrum, maar die dominantie brokkelt af nu de Brexit-onderhandelingen zich voortslepen naar de deadline van maart 2019. Talent zal steeds meer afhoudend worden ten opzichte van de financiële dienstensector in het Verenigd Koninkrijk, waardoor de kosten per inhuur en werving zullen stijgen. Dit verschijnsel is reeds aan de gang. De arbeidsmarkt in het Verenigd Koninkrijk begint te vertragen, waarbij werknemers niet meer zoeken naar ander werk en bedrijven kapitaalinvesteringen uitstellen.

Hoewel de kosten per arbeidscontract na Brexit kunnen stijgen, kan jouw bedrijf de schade beperken door te investeren in huidige werknemers door middel van de ontwikkeling van werknemers en de toevoeging van nieuwe vaardigheden die voordelig zijn voor uw IT- en software-ontwikkelingsomgeving.

De volledige impact van Brexit op het personeel in de financiële dienstverlenings-technologie staat nog ter discussie, maar het vermogen van jouw onderneming om zich voor te bereiden op komende veranderingen niet. Door te anticiperen op de snel naderende uitdagingen op het vlak van rekrutering, kan jouw kantoor zich ook na Brexit positioneren voor succes.