Lachen is gezond, zeker bij agile-transformaties

'Lekker boeien', zeggen mijn dochters, als ik stel een mooi leven te hebben als expert in agile verandertrajecten. Ze bedoelen wat anders, maar boeiend is mijn werk zeker. Vooral omdat de agile-transformatie pas net onderweg is en je ziet dat het nog steeds vooral een fase is van experimenteren, evalueren, leren en aanpassen. Het echt in het dna van een organisatie embedden blijft voor velen een lastige exercitie.

Mijn werkzame leven bestaat uit het hulp bieden bij klaarblijkelijk onoplosbare problemen of niet in beweging krijgende organisaties. Door dat continu te doen, te zien dat problemen oplossen, word je beter en krijg je nog meer zin om nog moeilijkere problemen op te lossen: trage IT-afdelingen helpen versnellen, eindklanten dankzij nieuwe dienstverlening tot je grootste fans maken, kosten en fouten reduceren of nieuwe digitale platformen realiseren. Dat is heerlijk, dat maakt mijn leven leuk. Ook doordat ik samenwerk met collega's die dezelfde drive hebben en klanten ontmoet die echt vooruit willen. Het is voordoen, samen doen, zelf doen. Prachtig!

Waar ik eveneens van geniet is om met onze eigen teams een aantal keer per jaar het gehele portfolio aan plannen en ideeën in lijn te brengen met onze klantwensen, de marktsituatie, de ervaringen van de afgelopen tijd en eventuele strategische heroriëntaties. Dat zorgt voor een heerlijke dynamiek met een ongekend intrinsieke motivatie. Na deze sessies drinken we een biertje, wijntje of frisje.

Wat heeft dit met agile te maken? Heel veel, want de essentie van alle agile-verandertrajecten die we met elkaar inzetten, is plezier. Doe waar je plezier in hebt en goed in bent, werk op een plek waar je in gelooft en met elkaar het verschil weet te maken, ben trots op je collega´s en de resultaten. En vecht elkaar niet de tent uit, raak niet gefrustreerd als je huidige plek niet is wat je eigenlijk wilt, wordt niet zuur. Nergens niet. Niet in een realisatieteam, niet in een waardeketen of domein en niet in welke bestuurlijk of leidinggevende laag dan ook. Gelukkig bestaan er werkomgevingen waar hard gewerkt wordt, het nodige vakkundig wordt besproken en waar een positieve drive is. Die kom ik bij klanten immers vaak tegen. En wat mooi is, je kunt die plekken ook zelf creëren. Dat is immers wat we zeggen na te streven met agile-verandertrajecten. Nu alleen ook nog doen!

En daarin zit de crux. Als ik kranten en vakbladen lees, zie ik heel vaak dat organisaties wel kiezen voor een agile-aanpak, maar te veel gefocust zijn op de methodiek en het instrumentarium. Daarbij formeren ze flexibel opererende teams en gaan in sprints werken op basis van backlogs. Leuk en aardig, maar de juiste sfeer en cultuur bepalen uiteindelijk het succes. Dus de vaardigheden en het gedrag van medewerkers. Dat blijven essentiële onderdelen van elke succesvolle transformatie. Plezier dus.

Laten we ook vooral niet vergeten dat de agile-transformatie eigenlijk pas net onderweg is. Ja, je wordt soms doodgegooid met het woord, alsof de hele wereld al lang agile werkt. De realiteit is weerbarstiger. Een beetje scrummen, een beetje de prestaties meten, een beetje teams formeren, denken (!) dat je gezamenlijk waarde voor de eindklant creëert is een mooi begin... Maar dat is nog geen agile-transformatie. Nog steeds zie je dat veel verandertrajecten in een fase van experimenteren, evalueren, leren en aanpassen blijven hangen en organisaties er niet in slagen om agile echt in de organisatie te verankeren. Wie verder wil versnellen in agile zal meer automatisch moeten testen, op zoek moeten naar meer en snellere kansen om naar productie te gaan, betere ontkoppelingen aanbrengen in de (software) architectuur etcetera.

Agile moet in het dna komen van de organisatie en van de medewerkers, om er een succes van te maken. Dat lukt alleen als we het leuk en leerzaam maken. En daarbij en ook vaak daarom met elkaar lachen. Besef dat we nog lang niet ´klaar´ zijn met de agile-transformatie, als er überhaupt al zoiets is als ´klaar´. We denken toe te zijn aan de fase ´snel schalen´, de realiteit is dat we vaak pas ´klein aan het starten zijn´, mogelijk op heel veel plekken tegelijk overigens. Om dat proces bij organisaties te mogen begeleiden en meemaken, dat is lekker boeien(d)!