Hoe staat het met open bankieren?

Vanwege de Europese regelgeving Revised Payment Service Directive (PSD2) zijn banken gedwongen om de rekeninggegevens van hun cliënten ter beschikking te stellen van erkende financiële dienstverleners. In theorie maakt dit de ontwikkeling en uitrol van innovatieve nieuwe technologische oplossingen en een opener ecosysteem van aanbieders mogelijk.

De banken kregen oorspronkelijk 13 januari als uiterste datum om open API's vrij te geven voor rekeninginformatie van cliënten, maar, enigszins voorspelbaar, kregen een aantal van de grootste banken meer tijd om zich aan te passen. Deze 'managed roll out' werd op 17 april officieel afgerond.

Dus waar staan we nu?

Imran Gulamhuseinwala, werkzaam bij Ernst & Young en onder meer in het Verenigd Koninkrijk toezichthouder op open bankieren, kijkt terug op de eerste zes maanden: "Het is een langzame maar zekere opstart geweest om het bankieren te openen, zoals eigenlijk wel verwacht. We zijn blij met de gestage pijplijn van nieuwe toetreders tot het open bankenecosysteem en beginnen te zien dat er aantrekkelijke en innovatieve proposities ontstaan die uiteindelijk klanten zullen helpen hun geld te beheren."

"Vooruitblikkend hebben we een intensief verbeteringsprogramma gepland en werken we nauw samen met de banken om ervoor te zorgen dat de klantervaring en -capaciteiten in de nabije toekomst drastisch worden uitgebreid."

Case studies

Een dergelijke mijlpaal was de eerste release van een open bankapp van een grootbank in Engeland. De HSBC Connected Money-app kwam in mei uit bèta, waarmee gebruikers al hun betaal-, spaar- en hypotheekrekeningen konden zien, ongeacht de aanbieder of dat nu Santander, Lloyds of Barclays is.

Bovenop deze schat aan data biedt de bank slimme functionaliteiten voor bestedingsanalyse en 'balance after bills', die laten zien hoeveel een gebruiker nog op zijn HSBC-zichtrekening heeft staan tot op de betaaldag, waarbij rekening wordt gehouden met de vaste maandelijkse betalingen.

De Britse 'uitdager' Metro Bank heeft de stap gezet om een ontwikkelaarsportaal te bouwen, dat toegang biedt aan bij de financiële waakhond FCA geregistreerde derden die bovenop hun API's diensten willen bouwen.

Metro Bank heeft een beroep gedaan op API-specialist Apigee - dat in 2016 door Google werd overgenomen - voor de bouw van een selfserviceportal met PSD2 API-documentatie en een sandbox voor het testen van API-query's, in eerste instantie voor zijn Account Information Service (AIS).

Craig Donaldson, CEO bij Metro Bank zegt: "Onze ontwikkelaarsportal zal derden voorzien van de bouwstenen die ze nodig hebben om nog meer producten en diensten te ontwikkelen om het leven van klanten gemakkelijker te maken. Ik ben benieuwd om te zien hoe API's worden gebruikt; Ik denk werkelijk het baanbrekend zal zijn."

Op het gebied van de fintechnologie zijn er tientallen voorbeelden van succesvolle integraties en nieuwe diensten die aan de achterzijde van het open bankwezen worden gelanceerd.

Een voorbeeld is Yolt, de bankapp die door ING is ontwikkeld en vervolgens in de Britse markt is gezet. Yolt heeft op het moment van schrijven oAuth2 API-verbindingen met alle merken van de Britse banken Lloyds Banking Group, RBS en HSBC, evenals de challengerbanken Monzo en Starling.

De app categoriseert betalingen, voorspelt toekomstige uitgaven en heeft een partnermarktplaats voor transacties met andere financiële diensten zoals energievergelijkingen of geldovermakingen met Moneytis. Het biedt ook in-app geldadviezen.

Feiten en cijfers

Het is duidelijk dat we nog maar aan het begin staan van open bankieren, en dat omvat veel technisch integratiewerk. PwC heeft een onderzoek gehouden naar de bekendheid van open bankieren in het Verenigd Koninkrijk en daaruit bleek dat momenteel slechts 18 procent van de consumenten weet wat open bankieren voor hen betekent, maar dat dit percentage tegen 2022 zou moeten zijn opgelopen tot 64 procent.

Jonathan Turner, Open Banking Leader bij PwC: "Het is meer dan een half jaar geleden dat het open-bankexperiment in het Verenigd Koninkrijk van start ging en toch is er op het eerste gezicht weinig veranderd in het retailbanklandschap. Als u het onderwerp op een verjaardagsfeestje aan de orde zou stellen, zou u waarschijnlijk met lege blikken worden aangestaard of met apathie worden geconfronteerd."

Uit het verslag bleek dat het MKB een beter inzicht heeft in open bankzaken en in de voordelen die deze met zich mee kunnen brengen, zoals geïntegreerde boekhoudkundige en fiscale diensten en snelle toegang tot kapitaal door aanbieders realtime toegang te geven tot rekeninginformatie, in plaats van papierwerk in te dienen.

Uit onderzoek van Equifax is echter gebleken dat klanten van retailbanking over het algemeen onvoldoende op de hoogte zijn van nieuwe mogelijkheden. Toen een lijst van digitale banken werd gepresenteerd, had 60 procent nog nooit gehoord van een van de merken en slechts 20 procent zei dat ze zouden kiezen voor een nieuwe uitdager als bank als ze vandaag een nieuwe rekening zouden openen.

Uit het onderzoek bleek dat 44 procent van de respondenten nog steeds voor een traditionele bank zou kiezen als ze vandaag een rekening zouden openen, waarbij 32 procent aangaf dat de beschikbaarheid van een fysiek kantoor een belangrijke factor was.

Jake Ranson, CMO bij Equifax, concludeert uit de resultaten: "Uitdagende en digitale banken hebben hun stempel gedrukt op de banksector door aantrekkelijke, consumentvriendelijke diensten op de markt te brengen, maar veel consumenten zijn nog steeds niet op de hoogte van deze merken.

"De overheid heeft actie ondernomen om de concurrentie in de sector te vergroten, maar er moet nog veel worden gedaan om consumenten aan te moedigen de mogelijkheden die hun ter beschikking staan volledig te onderzoeken en weloverwogen beslissingen te nemen over het selecteren of behouden van rekeningen.

Conclusie

Hoewel er nog geen rampen zijn geweest, zowel technisch als op het gebied van public relations, is er ook geen reden voor positieve stemming over open bankieren.

Dit alles lijkt echter een vrij normale adoptiecurve voor een nieuwe reeks diensten en mogelijkheden die gerelateerd zijn aan het zuurverdiende geld van mensen, vooral omdat de fintechbedrijven de waarde van open bankieren moeten bewijzen om de marktorde te verstoren.

Wat nu moet worden gedaan om het (technische) bestaansrecht van open bankieren te bewijzen is meer bekendheid te creëren en de waarde van deze nieuwe, open, door banken aangedreven oplossingen aan te tonen.