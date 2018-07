3 redenen waarom je aan de slag moet met blockchain

De buzz rond blockchain heeft verhitte niveaus bereikt..Noem één industrietak, van supply chain tot cannabis, en je zal een bedrijf vinden dat een supply chain platform ervoor wil bouwen. Zien we een goudkoorts-mentaliteit? Pure hype? Of is de blockchain de weg naar de toekomst? Uit de CIO-enquête 2018 van Gartner bleek dat "slechts 8 procent van de CIO's zich bezighield met kortetermijnplanning of actief experimenteren met blockchain". De Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 zag vergelijkbare resultaten met slechts 9 procent van de 3.958 IT-leiders die geënquêteerd zijn, zeggen dat ze plannen hebben om te investeren in blockchain. Het is duidelijk dat de CIO's die op dit moment investeringen en plannen in blockchain doen, early adopters zijn.

Ik denk dat de reden achter deze lage percentages is dat de meeste CIO's zich afvragen: wat zijn de voordelen van het nu al instappen in blockchain ten opzichte van even af te wachten? Een betere vraag voor het hele business is deze: zou mijn bedrijf zich vandaag in een betere concurrentiepositie bevinden als het een early adopter van cloud, mobile, social, SaaS, BPM of een van de algemeen gehypete technologietrends van de afgelopen 20 jaar was geweest? Het is moeilijk een CIO te vinden die op die vraag 'nee' zal zeggen. De snelheid waarmee technologie wordt geïmplementeerd, is een krachtig concurrentievoordeel geworden voor bedrijven op een wereldwijde markt waar door technologie aangestuurde veranderingen elkaar opvolgen, en disruptie niet zozeer een kwestie is van 'als' maar van 'wanneer'.

In plaats van te wachten tot collega's en concurrenten de basis leggen voor het gebruik van blockchain (en de technologische vooruitgang die zeker zal volgen), zouden de huidige IT-leiders moeten overwegen wat de voordelen zijn om al vroeg de grenzen van innovatie op te zoeken:

Voordeel #1: maak het jouw terrein in de organisatie

De CEO en andere leiders binnen de organisatie voelen waarschijnlijk nu al de hitte van de blockchain-hype. Ze kunnen onderzoeken waar de kansen en voordelen liggen in het gebruik van deze gedistribueerde grootboeken. Is IT klaar om deze vragen te beantwoorden?

In plaats van de technologieplanning en het enthousiasme over te dragen aan de businessteams en -leiders buiten IT om, is het belangrijk dat de tech-teams zich snel verdiepen in de analyse van kansen van blockchain. Waarom? Omdat het moeilijk is om een belangrijke speler te zijn als je laat in het spel verschijnt. Hoe meer technologie een deel van ieders werk wordt, des te moeilijker is het voor IT-managers om de vele technologieën en technologiegedreven projecten die het bedrijf aansturen, te managen. IT moet zich de positie aanmeten waarin het leiderschap toont en de strategie van de organisatie mede kan bepalen. Blockchain heeft zich bewezen als een zeer levensvatbare technologie: Volgens Allied Market Research was de blockchainmarkt in 2016 goed voor 228 miljoen dollar aan inkomsten en zal deze in 2023 naar verwachting uitkomen op 5,4 miljard dollar. Om hun rol als technologieleider te kunnen vervullen, moeten CIO's een stevige greep hebben op elke technologische trend met miljarden dollars aan potentieel.

Voordeel #2: van poortwachter naar innovatief leider

ThreatMetrix heeft cijfers vrijgegeven waaruit blijkt dat er de afgelopen twee jaar sprake was van een "100 procent toename van het volume cyberaanvallen". Met de constante en groeiende bedreigingen, is het gemakkelijk te zien waarom IT leiders zijn gericht op poortwachten in plaats van risico's te nemen. Het probleem is dat poortwachten ook een manier is om innovaties en kansen uit te sluiten.

In plaats van 'ja' of 'nee' te zeggen tegen blockchain zouden CIO's zich bezig moeten houden met 'wat als'. Interne hackathons zijn bijvoorbeeld een manier om business- en technologieteams bij elkaar te brengen in intensieve werksessies om na te denken over hoe blockchain zou kunnen werken voor het bedrijf. Dergelijke toonaangevende onderzoeks- en innovatiekosten zijn een manier om de poortwachterij te verlaten en de weg vooruit uit te bouwen.

Voordeel #3: een voorsprong in de strijd om talent

Volgens de Upwork Skills Index zien we de vraag naar blockchainvaardigheden het snelst groeien onder de meer dan 5.000 vaardigheden op de site. De vraag naar blockchainvaardigheden steeg in een jaar tijd met 6 000 procent. Die duizelingwekkende cijfers in een tijd van recorddaling van de werkloosheid tonen aan hoe belangrijk het voor CIO's is om nu te beginnen met het beschikbaar maken van blockchaintalent en -middelen.

In het proces van het onderzoeken van potentiële zakelijke kansen van blockchain moeten IT leiders ook beoordelen waar ze staan wat betreft vaardigheden. Zijn er interne medewerkers met blockchain-vaardigheden of opleidingsmogelijkheden? Hebben belangrijke partners of leveranciers blockchaintalent? Nu de vaardigheidstekorten in IT groter worden, krijgen CIO's hier de kans om vooruit te plannen.

Is de blockchain de grootste transformatieve trend van deze tijd? Absoluut niet. Het is gewoon "the next big thing", net als het internet, datacenters en outsourcing dat ooit allemaal waren. Omdat innovatiekansen steeds sneller ontstaan, moeten CIO's leren hoe ze in kortere tijdsspannes moeten reageren. Of je nu kiest voor de implementatie van een nieuwe technologie of niet, door de kansen te beoordelen die je concurrenten en collega's uit het bedrijfsleven te wachten staan, krijg je de tijd en het inzicht die nodig zijn om een doordachte, transformerende technologieleider te zijn.